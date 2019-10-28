Путин поручил увеличить количество полицейских для борьбы с наркопреступлениями

Президент Владимир Путин поручил МВД представить предложения об увеличении штата сотрудников полиции для борьбы с наркопреступлениями.

«Министерству внутренних дел Российской Федерации принять меры по организационно-штатному, кадровому и материально-техническому обеспечению деятельности по пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также подготовить с учетом оперативной обстановки и представить предложения по увеличению штатной численности и объема финансирования органов внутренних дел Российской Федерации, по подготовке для них кадров в целях совершенствования указанной деятельности», – говорится в перечне поручений на сайте Кремля.

Кроме того, глава государства поручил подготовить поправки о введении уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете.

«Принять дополнительные меры по противодействию незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, предусматривающие внесение в законодательство России изменений, устанавливающих уголовную ответственность за склонение к потреблению либо пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», – говорится в перечне поручений.

Соответствующие поручения президент дал правительству по итогам встречи с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока, состоявшейся 6 сентября 2019 года.