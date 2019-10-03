В Совфеде отреагировали на вербовку россиян ФБР в «Фейсбуке»

«Наличие таких рекламных постов от ФБР попахивает политической паранойей. Видимо, шпиономания и хакеромания становится образом жизни американцев», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Олег Морозов. Так он прокомментировал появившиеся в Facebook русскоязычные рекламные посты Федерального бюро расследований (ФБР), где россиян призывают помогать американским спецслужбам.

Член комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Олег Морозов при этом отметил, что не представляет, как можно запретить такую рекламу в соцсетях.

«Можно запретить прямые призывы такого рода», – рассуждает Морозов. Но – отмечает он, что делать, если некий американский гражданин, частное лицо, в меру своего понимания попытается «обеспечить безопасность» США, и обратится к россиянам – призовет их помочь «ловить русских шпионов». «Будет не очень понятно, как действовать по отношению к нему», – продолжает Морозов.

«Конечно, призыв к гражданам другой державы «стучать», передавать сведения, шпионить – это подразумевает и ответственность по определенным статьям российского Уголовного кодекса. Представьте, что кто-то клюнет, начнет передавать определенную информацию, и сядет лет на 12», – заметил Морозов.

Но такая проблема – более глобальная, нежели вопрос о том, закрывать или не закрывать какие-то аккаунты или соцсети в целом, подчеркнул собеседник. «Это вопрос безопасности и «интернет-гигиены» наших граждан, проблема сетевой этики – что можно, и что нельзя делать в сетях. Одними запретами здесь не справиться, – подчеркнул Морозов. – Нужно договариваться со всеми пользователями сети, когда речь идет о государственных структурах – если хотите, о «сетевой гигиене».

В свою очередь член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что в «ФБР утерян здравый смысл.

«Они не считаются ни с внутренними нормами права, ни с международными. Для них даже имиджевые потери не имеют значения. Это перебор», – сказал Клинцевич газете ВЗГЛЯД.

В то же время сенатор отметил, что России нечего бояться подобных методов вербовки. «У нас вопросы безопасности с этой точки зрения хорошо отработаны. Созданы специальные комиссии, например, в оборонном комитете Совета Федерации за информационную безопасность отвечает первый зампред Владимир Кожин», – напомнил Клинцевич.

«Но то, что некоторые НКО, интернет-гиганты и иноагенты злоупотребляют подобными вещами – вне сомнений. Считаю, что в этой связи нужно обратить внимание на исполнение ими действующего законодательства, причем более принципиально, жестко и требовательно. Такие вещи должны контролироваться», – заключил Клинцевич.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, ФБР запустило в Facebook рекламу для вербовки россиян.

Публикации с предложением помогать американским спецслужбам появляются в качестве адресной рекламы в лентах пользователей, находящихся в Вашингтона и его пригородах. Всего было опубликовано три таких объявления и в настоящее время их статус активен.

Руководитель контрразведывательного отдела вашингтонского представительства ФБР Алан Кохлер отметил в интервью телекомпании CNN, что ФБР «использует законные средства» для выявления лиц, обладающих информацией, которая может быть полезна для обеспечения национальной безопасности США.

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