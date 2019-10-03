ФБР запустило в Facebook рекламу для вербовки россиян

Федеральное бюро расследований (ФБР) опубликовало в Facebook пост на русском языке с предложением помогать американским спецслужбам.

Публикации появляются в качестве адресной рекламы в лентах пользователей, находящихся в Вашингтоне и его пригородах. Как сообщает телекомпания СNN, всего было опубликовано три таких объявления.

По мнению журналистов, эти материалы могут быть «нацелены на российских разведчиков, на то, чтобы перевербовать их, а также адресованы всем тем, кто мог бы иметь информацию об их деятельности», передает ТАСС.

Так, в одном из материалов на фотографии запечатлена семья – отец и мать с дочерью-студенткой и надписью на русском: «Ради вашего будущего, ради будущего вашей семьи!». Примечательно, что в этом предложении допущено три орфографические ошибки: в слове «будущего» вместо буквы «щ» использована «ш», в слове «семья» вместо мягкого знака стоит твердый, в слове «вашей» пропущена буква «е». Кроме того, неправильно расставлены знаки препинания. Над картинкой пояснение: «ФБР получает наиболее ценные разведывательные сведения для борьбы с угрозами за счет информации, поступающей от представителей общественности. Если у вас есть информация, которая может помочь ФБР, посетите нас».

В другой публикации изображена шахматная доска с надписью: «Не пора ли вам сделать свой ход?». В материале содержится ссылка на контрразведывательную программу, осуществляемую вашингтонским представительством ФБР, и предлагается «получить дополнительную информацию».

При переходе по ссылке пользователь попадал на страницу программы контрразведки регионального отделения ФБР Вашингтона. Информация о работе ведомства написана на сайте на английском и русском языках.

Руководитель контрразведывательного отдела вашингтонского представительства ФБР Алан Кохлер отметил в интервью телекомпании, что ФБР «использует законные средства» для выявления лиц, обладающих информацией, которая может быть полезна для обеспечения национальной безопасности США.

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