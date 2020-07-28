«Любой пользователь Google, любого сервиса, зарегистрированный на YouТube или имеющий почту, должен понимать – все его данные могут быть без согласия гражданина России переданы заграничным правоохранителям», – заявил член Общественной палаты Александр Малькевич, выступая на круглом столе «Корпорация Google: новый вид цифровой цензуры».

«Только в прошлом году, только за первое полугодие, корпорация Google (и это, отмечу, официальная информация), получила от американских властей 27 тысяч запросов на предоставление персональных данных пользователей. Представляете масштаб?» – отметил Александр Малькевич, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций.

Такие сведения Малькевич привел в своем выступлении на круглом столе «Корпорация Google: новый вид цифровой цензуры», который прошел во вторник на площадке Общественной палаты. На этой экспертной встрече ОП представила доклад о попытках манипуляции общественным мнением со стороны Google.

В течение последнего десятилетия Google в ряде крупных стран был монопольным поисковиком, не исключением стала и Россия, где через эту поисковую систему идет около 50% запросов в интернете, констатировали эксперты. Мировая доля поисковых запросов через Google еще выше – 87%. Как заметил в своем выступлении Малькевич, не надо забывать, что Google является владельцем популярнейшего видеохостинга YouTube, который ежемесячно посещают не менее двух миллиардов зарегистрированных пользователей.

При этом площадки Google стали инструментами для вброса фейков. Малькевич привел выводы экспертного доклада, где отмечается, что во время пандемии COVID-19 ресурсами Google размещалась реклама откровенно мошеннических ресурсов, «обильно сыпались» откровенно манипуляционные ролики в духе «теорий заговора», которые никто не спешил удалять.

Участница круглого стола, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина указала на другую проблему – посредством ресурсов Google возможна пропаганда наркотиков или призывы повторить своими силами опасные для жизни эксперименты. «У блогеров, которые распространяют подобную информацию – от 15 до 20 млн подписчиков, и их число постоянно растет. YouTube не хочет блокировать эту информацию», – отметила Мизулина.

При этом, как заметил Малькевич, с начала года на иностранных интернет-платформах было заблокировано около 10 крупных российских СМИ. Член Общественной палаты привел свежий пример действий администрации того же YouTube – в ночь на вторник заблокирован аккаунт российского телеканала «Царьград» без возможности восстановления. В качестве причины блокировки видеохостинг назвал некое «нарушение экспортного законодательства». Малькевич также напомнил, что ранее принадлежащий Google видеохостинг удалил аккаунты крымского телеканала «Крым 24» и двух агентств Anna News и News-Front. «Они, Google и компания, выщелкивают наши СМИ по одному. Сегодня заблокировали «Царьград», подождали месяц-два, все улеглось – заблокируют еще кого-то», – цитировал ТАСС слова Малькевича.

Добавим, что в апреле компания Google заблокировала хостинг Федерального агентства новостей (ФАН) и связанный с ним аккаунт YouTube. В Google заявили о «нарушениях правил», но не указали конкретных причин.

Google выступает в роли агрессивного монополиста, который при этом придерживается законодательства лишь одной страны – Соединенных Штатов, и игнорирует требования законодательств других стран, констатировал член ОП. При этом «любой пользователь Google, любого сервиса, зарегистрированный на YouТube или имеющий почту, должен понимать – все его данные могут быть без согласия гражданина России переданы заграничным правоохранителям», – указал Малькевич.

Воздействовать на Google можно только посредством законодательного регулирования, считают участники круглого стола. Необходимо принуждать компанию к самостоятельной блокировке деструктивного или фейкового контента, заметила Мизулина. Принуждение невозможно без санкций, сошлись во мнении участники круглого стола.

Если некий ресурс размещает незаконную информацию, то нужно воздействовать на платежных агентов, то есть на тех, кто размещает рекламу на данном ресурсе, полагает член Ассоциации юристов России Александр Журавлев. По его мнению, нужно обращать взыскание на доходы от рекламы. Кроме того, действенным способом воздействия может стать замедление или блокировка трафика, полагает эксперт.

Но лучшим выходом могла бы стать «разработка альтернативы Google, попытка соскочить с сервисной гугловской иглы», высказал предположение секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир. По его мнению, штрафовать мирового монополиста – малоэффективно, ибо доходы Google в одной только России вряд ли можно сопоставить даже с самым крупным из возможных штрафов. Но принудить к переходу с сервисов Google на альтернативные ресурсы вряд ли получится, заметил руководитель проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко. Переход на российские аналоги может быть лишь добровольным, если эти ресурсы смогут представить контент, который будет востребован молодежью, полагает Пащенко.

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