YouTube и Google заблокировали аккаунт российского СМИ

В ночь на 17 апреля американская корпорация Google заблокировала аккаунт Федерального агентства новостей (ФАН) и связанный с ним аккаунт YouTube, уничтожив десятки тысяч репортажей и документальных фильмов агентства. В Google заявили о «нарушениях правил», не указывая конкретных причин.

В ФАН заявили, что редакция не нарушала правила Google, а также международное или российское законодательство. Все удаленные видео являлись документальными репортажами или трансляциями реальных событий, а их удаление является актом политической цензуры, заявляет издание.

Отмечается, что ранее Google блокировал аккаунт НТВ с видео первого обращения президента Владимира Путина по ситуации с коронавирусом, опубликованное 25 марта. Также Google блокировал и удалял аккаунты RT и других российских СМИ.

Кроме того, без предупреждения и объявления условий трансляция информационных сюжетов множества российских СМИ была прекращена поисковым сервисом Google.News, который принадлежит компании Google Incorporated, зарегистрированной в США. Также был удален архив новостей всех этих СМИ на данном сервисе.

Издание считает, что «американскими интернет-монополистами (России) объявлена полноценная информационная война».

«Видеосервис YouTube активно используется русофобскими пропагандистами и экстремистами всех мастей как популярная площадка для атаки на Россию. При этом достоверная информация российских СМИ этим сервисом планомерно блокируется», – указывает ФАН.

Также издание напомнило, что в апреле «американский сайт «Википедия» необоснованно изменил название статьи, посвященной Федеральному агентству новостей на «Фабрику медиа».

«ФАН требует от компании Google Incorporated немедленной разблокировки всех наших аккаунтов и восстановления десятков тысяч видеороликов, являющихся собственностью редакции. ФАН также обратился в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, в Государственную думу, Генеральную прокуратуру, Министерство связи и другие контролирующие организации с требованием проведения расследования в отношении противоправной деятельности компании Google Incorporated на территории России», – говорится в заявлении редакции.

Там также указали, что «Google осуществляет прямую цензуру Рунета», и «уйти из YouTube – значит оставить эту площадку русофобам и экстремистам».

«Значит, либо Google и YouTube подчиняются российским законам, запрещающим цензуру, либо эти площадки должны быть заблокированы на территории России. Редакция ФАН ждет адекватной реакции государственных органов на фактическое объявление войны российским СМИ со стороны Google», – заключили в издании.

Ранее в Общественной палате обвинили американских IT-монополистов в нарушении собственных правил.