Иски к Facebook разрешили подавать в российских судах

Верховный суд разрешил россиянам предъявлять иски к соцсети Facebook в российских судах.

Судебная коллегия рассмотрела кассационную жалобу нескольких пользователей, которые просили запретить Facebook блокировать и удалять аккаунты, сбор персональных данных, обязать предоставить им право обжаловать действия администратора соцсети, а также возвращать авторские материалы, публикации и фотографии в случае удаления. Вместе с тем, истцы просили восстановить эти аккаунты, передает РИА «Новости».

Однако Тверской суд Москвы отказался рассматривать иск на основании его неподсудности и отсутствия между сторонами правоотношений. Тогда истцы обратились в Верховный суд, который обязал рассмотреть иск.

В ВС указали, что российские суды вправе рассматривать дела с участием иностранных лиц, если ответчик распространяет рекламу, направленную на россиян; если иск вытекает из договора, который исполняется в России; если субъект персональных данных живет в России.

«Иски о защите прав субъекта персональных данных, в том числе о возмещении убытков и компенсации вреда, могут предъявляться в суд по месту жительства истца», – говорится в определении суда.

Отмечается, что выводы первой инстанции об отсутствии у российских судов компетенции по разрешению спора с Facebook противоречат нормам права.

Ранее юрист Александр Журавлев рассказал газете ВЗГЛЯД, как заставить Facebook выполнять российские законы.