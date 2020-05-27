Юрист рассказал, как заставить Facebook выполнять российские законы

«Роскомндазор мог бы рассмотреть возможность работы в международном правовом поле. Это позволит российскому регулятору использовать процедуры принудительного исполнения законов на территории других стран», – сказал газете ВЗГЛЯД юрист Александр Журавлев, комментируя отказ компаний Facebook и Twitter оплачивать штрафы за нарушения российского законодательства.

«После того как судебный акт вступает в законную силу, есть два варианта: либо добровольное исполнение, когда компания сама оплачивает штрафы, либо принудительное – когда исполнением акта занимается служба судебных приставов. Но принудительное исполнение возможно только в том случае, если у компании на территории России есть представительство», – сказал председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России (АЮР) Александр Журавлев.

«Если говорить о Facebook или Twitter, то они не представлены в России. Соответственно, процесс принудительного исполнения ими судебных актов затруднен. Приставы физически не могут наложить арест на какое-либо имущество, денежные средства или счета этих компаний», – пояснил собеседник.

«В таком случае Роскомндазор может рассмотреть возможность работы в международном поле. При содействии МИДа можно заключать соглашения с регуляторами других стран по аналогии с сотрудничеством в налоговой сфере. Тогда российские и зарубежные регуляторы смогут обоюдно использовать процедуры принудительного исполнения судебных актов на территории соответствующих государств», – предложил Журавлев.

«Что касается возможного увеличения штрафных санкций – их можно увеличить. Но параллельно нужно совершенствовать российское законодательство для выработки новых механизмов воздействия на ИТ-компании типа Facebook и Twitter, которые не хотят соблюдать законы нашей страны. Если просто увеличить штрафы, то они точно так же не будут оплачиваться», – отметил собеседник.

«В плане санкций можно, конечно, и заблокировать условные Facebook и Twitter. Но, на мой взгляд, это не очень эффективно. Нужно действовать точечно. Это требует времени и проработки, но необходимо двигаться в этом направлении», – заключил Александр Журавлев.

Напомним, 31 января Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении компаний Facebook и Twitter, которые не предоставили в установленный срок сведений о локализации баз данных российских пользователей на серверах, расположенных в РФ.

В феврале суд оштрафовал компании Facebook и Twitter на 4 млн рублей каждую по части 8 статьи 13.11 КоАП о нарушении законодательства РФ в области персональных данных. Twitter подал апелляционную жалобу, однако Таганский суд Москвы в середине марта признал штраф законным. О том, что штраф обжаловал и Facebook, не сообщалось, передает РИА «Новости».

Таким образом, как отметил член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, «Facebook не заплатил».

Ранее гендиректор компании «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов, комментируя политику Facebook за пределами США, отметил, что компания ведет себя «как шериф с американскими индейцами».

Напомним, президент РФ Владимир Путин в декабре 2019 года подписал закон, который вводит многомиллионные штрафы для компаний за отказ перенести данные российских пользователей на территорию России. Так, в случае первого нарушения с юридических лиц могут взыскать от 1 до 6 млн рублей, в случае повторного – от 6 до 18 млн рублей.