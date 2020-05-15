Эксперт: Facebook за пределами США ведет себя как шериф с американскими индейцами

Взгляд
15 мая, пятница  |  Последнее обновление — 21:50  |  vz.ru
Разделы

Российским аграриям пообещали мировое лидерство

Россия вернет лидерство в экспорте пшеницы Фото: Виталий Тимкив/ТАСС
Россия вновь может вернуться на пьедестал крупнейшего экспортера пшеницы, обогнав ЕС, США и Канаду. Сбор урожая пшеницы станет вторым после рекордного 2017 года. Даже несмотря на снижение цен, новый сельскохозяйственный год обещает российским аграриям прибыль. Соседней Украине и Евросоюзу повезло значительно меньше.  Подробности...
Перейти а раздел…

Что даст России, Китаю и США лидерство в создании вакцины от коронавируса

В гонке за вакциной от COVID-19 участвует более сотни медицинских центров по всему мируФото: REUTERS/Arnd Wiegmann
Участники околонаучной гонки за право спасти человечество от пандемии COVID-19 ведут себя все более напористо. Так, США обвинили китайских хакеров в попытке украсть американские разработки вакцины. Россия ни с кем не ссорится, но есть надежда на появление нашей вакцины уже к сентябрю. Об успехах заявляли фармацевты в Британии, Германии и Израиле. Какие преимущества получит страна, первая создавшая необходимый сейчас всему миру препарат? Подробности...
Перейти а раздел…

Как устроен подпольный бизнес эпохи карантина и пандемии

Даже такие простые операции, как визит к косметологу, сегодня некоторые совершают подпольноФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Несмотря на завершение общего «единого периода нерабочих дней», в Москве и ряде других регионов сохраняются «временные ограничения функционирования предприятий общественного питания, сферы услуг, торговли, культуры, образования и спорта». Некоторые такие предприятия, вопреки требованиям закона, продолжают работу. Корреспондент газеты ВЗГЛЯД нашел «нелегалов» и поговорил с ними. Подробности...
Перейти а раздел…

Коронавирус вызвал на Западе колоссальный жилищный кризис

Многие семьи на Западе готовятся к выселению из арендуемого жилищаФото: Jochen Tack/Global Look Press
Коронакризис оказывает все более серьезное воздействие на экономику и быт обычных людей в западных странах. Теперь налицо обрушение системы аренды жилой недвижимости – оставшиеся без работы клерки больше не могут платить собственникам жилья. Это касается и тех, кто взял дома и квартиры в кредит. Почему происходящее выявляет системный кризис всей западной экономики, но Россия в этом смысле выглядит куда лучше? Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Неужели мы не доросли до электронного голосования?

Александр Брод, Член СПЧ, сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль»
В Древней Греции голосование осуществлялось с помощью бобов: белый – «за», черный – «против». Использовались и черепки вместо бюллетеней. Слушали бы нашу оппозицию, так бы и возились с черепками по сей день. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария

Капутобесие

Алексей Алешковский, сценарист
Фашизм вырастает из мистического брака высоколобых идиотов с кровожадными дегенератами. Путь от благородных порывов Майдана до сожжения людей в Одессе и открытия памятников эсэсовцам был недолог. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

На пенсию вполне можно жить

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Удивительные люди – наши родители. Они сделаны из какого-то другого материала, умеют довольствоваться малым и откладывать на черный день. Пережили и голодные годы, и эпоху тотального дефицита. У них всегда есть запас, и они всегда рассчитывают на себя. Подробности...
Обсуждение: 28 комментариев
    Перейти а раздел…

    Повторное заражение COVID-19: миф или нет?

    Какие российские знаменитости заразились коронавирусом

    Британия заросла «русской угрозой»

      Перейти а раздел…

      Москвичи массово вышли на работу

      В российской столице с 12 мая начинают постепенно ослаблять режим жестких ограничений. Первыми к работе на местах могут вернуться сотрудники промышленных и строительных предприятий. По данным московских властей, в общей сложности — это около двухсот тысяч человек
      Подробности...

      В Москве состоялся авиапарад в честь Дня Победы

      Над Красной площадью в Москве прошел авиационный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Традиционный парад с участием военных соединений и бронетехники был перенесен из-за коронавируса. Воздушная часть парада также состоялась в 32 городах России
      Подробности...

      Как Европа выходит из самоизоляции

      Европейские страны, в том числе серьезнее других пострадавшие от коронавируса, начинают постепенно ослаблять карантинные меры. Во многих городах заработали рестораны, парикмахерские, школы. Старый Свет начинает новую жизнь, первый признак которой – медицинские маски
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Koffer»: Инженерный стартап для любителей автопутешествий

        «Абат»: Дизайнерский стартап с кавказским характером

        «Радуга»: История успеха фермерского стартапа

          Перейти а раздел…
          Сергей Лавров считает, что монумент маршалу Коневу должен быть восстановлен в Праге, а дочь Конева против этого. А вам какая позиция ближе?
          • Восстановить памятник

          • Не восстанавливать

          Является ли возложение цветов на могилы солдат вермахта пропагандой нацизма?
          • Да

          • Нет

          Как вы расцениваете объявленные государством выплаты детям по 10 тыс. руб. из-за коронавируса?
          • Как должное

          • Как приятный сюрприз

            Перейти а раздел…

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Президент Грузии помиловала организатора антироссийских беспорядков
              Путин раскритиковал чиновников за бюрократию вокруг доплат медикамМантуров заявил об отсутствии дефицита перчаток в РоссииВ США разбился истребитель пятого поколенияСтало известно о влиянии генетических особенностей на протекание COVID-19
              Лавров заявил об обязательстве Чехии восстановить памятник КоневуМосква отреагировала на критику президента Латвии в адрес отмечавших 9 МаяПутин сказал, как должно происходить смягчение ограничений в регионахСтало известно о новой схеме мошенничества с помощью iPhone
              Установлены подозреваемые в реабилитации нацизма на онлайн-акции «Бессмертный полк»Официально названа самая уязвимая группа крови для коронавирусаДочь Конева выступила против восстановления памятника в ПрагеДиетолог раскрыла опасность пельменей

              Главная тема


              COVID-19 опозорил главного контролера разведки США

              подавление вируса


              В России найден эффективный препарат от коронавируса

              возврат инвестиций


              В Бундестаге сказали, кто оплатит удорожание «Северного потока – 2»

              «неудачное выражение»


              Украинский политолог в эфире у Соловьева извинился за слова о «еврейских дивизиях СС»

              Видео

              бескомпромиссная позиция


              Коронавирус стал последней надеждой Зеленского в Донбассе

              пандемия COVID-19


              Что даст России, Китаю и США лидерство в создании вакцины от коронавируса

              громкий скандал


              Цветы на могилах вермахта напомнили о «красной черте»

              рекордный урожай


              Российским аграриям пообещали мировое лидерство

              Удивительный феномен


              Алексей Алешковский: Капутобесие

              Паспорт иммунитета


              Сергей Мардан: После пандемии мир будет принадлежать молодым и богатым

              Рассчитывать только на себя


              Дмитрий Грунюшкин: На пенсию вполне можно жить

              викторина


              Какие эпидемии страшнее коронавируса?

              на ваш взгляд


              Сергей Лавров считает, что монумент маршалу Коневу должен быть восстановлен в Праге, а дочь Конева против этого. А вам какая позиция ближе?

              Эксперт: Facebook за пределами США ведет себя как шериф с американскими индейцами

              15 мая 2020, 21:10

              Текст: Иван Абакумов

              Версия для печати

              Facebook объясняет массовое удаление постов россиян с фотографией знамени Победы над рейхстагом тем, что, мол, программа так сама решила. Но не бывает систем, которые сами принимают решения, неожиданные для своих создателей. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД IT-эксперт Игорь Ашманов, комментируя массовый «бан» на символику Победы, который произошел в этой социальной сети 9 мая.

              Администраторы социальной сети Facebook оправдывались потом тем, что решение якобы принимал искусственный интеллект, поскольку операторы находились в режиме самоизоляции, однако, мягко говоря, такие утверждения не соответствует действительности, считает гендиректор компании «Ашманов и партнеры», эксперт в области информационных технологий Игорь Ашманов.

              «Этика, заложенная в любую программу, алгоритм или искусственный интеллект, – всегда человеческие. Я не верю, что у Facebook есть какие-то особые алгоритмы модерации, кроме поиска изображений по заранее заданному модератором образцу», – рассказал Ашманов.

              «Думаю, у Facebook есть два списка – изображений и фрагментов изображений, которые признаны неприемлемыми. По ним и осуществляется модерация, – пояснил  эксперт. – Но главное, что идеологические решения изначально принимает человек, а потом уже программа по этим спискам ищет, банит авторов или удаляет контент. Вручную за всеми двумя миллиардами пользователей Facebook уследить невозможно».

              Можно было бы предположить, что кто-то внес серп и молот в список запретных картинок, которые программа должна искать, добавил эксперт. «Но тогда Facebook банил бы любую советскую символику, чего, по-моему, не происходит. А это означает, что модераторы Facebook занесли в черный список конкретно эту фотографию», – пояснил Ашманов.

              «Кстати, вся кампания по борьбе с фейками на Западе - это цензура. У них цензура полностью табуирована, поэтому, когда им хочется заблокировать «неправильную» новость про Россию, они называют ее фейком», – добавил гендиректор компании.

              Как уже сообщалось, в День победы Facebook массово удалял фотографии с советским солдатом, водружающим Знамя Победы над Рейхстагом. Поводом стало якобы нарушение норм «сообщества в отношении опасных людей и организаций». Позднее представитель компании в разговоре с ТАСС принес от лица Facebook извинения пользователям «за любые возникшие в связи с этим неудобства». По его версии, произошла «ошибка автоматизированного инструмента».

              В сентябре прошлого года Роскомнадзор обвинял Google и Facebook во вмешательстве во внутренние дела России. Поводом стало распространение американскими интернет-гигантами политической рекламы в день выборов депутатов в Мосгордуму, когда размещение таких материалов запрещено законом о выборах.

              «По-хорошему, вместо Facebook, чистоплотность которого вызывает сомнения, следует создать добросовестный всепланетный сервис. И он, в свою очередь, имел бы некие общие четко сформулированные всемирные принципы модерации. Например, запрет на сцены насилия, порнографии, призывы к суициду и так далее. Кроме того, этот сервис выполнял бы нормы национальных законодательств. То есть в США соблюдал бы американские законы, в России – российские и так далее. Такая сумма общечеловеческих правил, плюс правила конкретных территорий», – предлагает эксперт.

              «Такой условный Facebook договаривается с местными властями территорий, его юристы согласовывают с ними правила, которые сообщаются пользователям на этой территории. Например, в арабских странах – не показывать карикатуры на пророка Мухаммеда. Сегодня, например, в странах Персидского залива Facebook полностью заблокирован. Этот факт доказывает, что соцсеть договариваться ни с кем не желает. Ведет себя, как шериф с американскими индейцами. Facebook считает американскую мораль и правила относительно контента всепланетными», – сетует Ашманов.

              «Но надо признать: как только ваш сервис становится, что называется системообразующим, фактически – большим СМИ или очень важной платформой для бизнеса, на него возлагается особая социальная ответственность. И в этот момент он уже должен согласовывать свою деятельность с законами страны, где он востребован. Но Facebook зарабатывает миллиарды долларов, защищен американским государством и поэтому его владельцы считают себя в праве эти простые нормы нарушать. В этом плане ситуация безнадежная», – предупреждает эксперт.

              По мнению Ашманова, есть только два способа «сподвигнуть условный Facebook» к выполнению национального законодательства – блокировать или штрафовать. «Европейцы, например, блокировать не могут, потому что у них по сути ничего кроме Facebook нет. Ни поисковой системы, ни социальной сети, нет даже своего хостинга фотографий. Они от Facebook абсолютно технологически зависимы. Такая цифровая колония США, – сказал эксперт. – Поэтому он применяют наиболее понятную им модель – наказать деньгами. В Евросоюзе Facebook штрафуют за неисполнение европейских законов на «оборотные штрафы», на процент от оборота компании».

              Американского IT-гиганта в Евросоюзе наказывают за нарушение антимонопольных законов или прав пользователей, и эти штрафы доходят до нескольких миллиардов долларов, напомнил Ашманов.

              «У нас Facebook и Google если и штрафуют, то на ничтожные суммы, которые эти компании могут платить, условно говоря, раз в секунду. 500 тысяч рублей вместо 5 млрд долларов, разница – на несколько порядков. Наиболее правильным, на мой взгляд, был бы гибридный метод: предупреждаем, потом штрафуем, если не выплатил штраф – еще раз штрафуем. Затем начисляем пени, а потом блокируем до окончания судебного разбирательства. Сначала блокируем в обучающем порядке, скажем на неделю, если не понимают необходимости выполнения законодательства, блокируем навсегда», – предлагает эксперт.

              Напомним, в последние годы Россия предлагает создать полноценное, юридически значимое международное соглашение по безопасному функционированию и развитию интернета. В 2017 году Минкомсвязь представила проект соответствующей конвенции ООН. Среди целей документа называлось установление режима равноправного международного сотрудничества в управлении интернетом, а также содействие принятию и укреплению мер, направленных на более эффективное и действенное управление Сетью.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............