Эксперт: Facebook за пределами США ведет себя как шериф с американскими индейцами

Facebook объясняет массовое удаление постов россиян с фотографией знамени Победы над рейхстагом тем, что, мол, программа так сама решила. Но не бывает систем, которые сами принимают решения, неожиданные для своих создателей. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД IT-эксперт Игорь Ашманов, комментируя массовый «бан» на символику Победы, который произошел в этой социальной сети 9 мая.

Администраторы социальной сети Facebook оправдывались потом тем, что решение якобы принимал искусственный интеллект, поскольку операторы находились в режиме самоизоляции, однако, мягко говоря, такие утверждения не соответствует действительности, считает гендиректор компании «Ашманов и партнеры», эксперт в области информационных технологий Игорь Ашманов.

«Этика, заложенная в любую программу, алгоритм или искусственный интеллект, – всегда человеческие. Я не верю, что у Facebook есть какие-то особые алгоритмы модерации, кроме поиска изображений по заранее заданному модератором образцу», – рассказал Ашманов.

«Думаю, у Facebook есть два списка – изображений и фрагментов изображений, которые признаны неприемлемыми. По ним и осуществляется модерация, – пояснил эксперт. – Но главное, что идеологические решения изначально принимает человек, а потом уже программа по этим спискам ищет, банит авторов или удаляет контент. Вручную за всеми двумя миллиардами пользователей Facebook уследить невозможно».

Можно было бы предположить, что кто-то внес серп и молот в список запретных картинок, которые программа должна искать, добавил эксперт. «Но тогда Facebook банил бы любую советскую символику, чего, по-моему, не происходит. А это означает, что модераторы Facebook занесли в черный список конкретно эту фотографию», – пояснил Ашманов.

«Кстати, вся кампания по борьбе с фейками на Западе - это цензура. У них цензура полностью табуирована, поэтому, когда им хочется заблокировать «неправильную» новость про Россию, они называют ее фейком», – добавил гендиректор компании.

Как уже сообщалось, в День победы Facebook массово удалял фотографии с советским солдатом, водружающим Знамя Победы над Рейхстагом. Поводом стало якобы нарушение норм «сообщества в отношении опасных людей и организаций». Позднее представитель компании в разговоре с ТАСС принес от лица Facebook извинения пользователям «за любые возникшие в связи с этим неудобства». По его версии, произошла «ошибка автоматизированного инструмента».

В сентябре прошлого года Роскомнадзор обвинял Google и Facebook во вмешательстве во внутренние дела России. Поводом стало распространение американскими интернет-гигантами политической рекламы в день выборов депутатов в Мосгордуму, когда размещение таких материалов запрещено законом о выборах.

«По-хорошему, вместо Facebook, чистоплотность которого вызывает сомнения, следует создать добросовестный всепланетный сервис. И он, в свою очередь, имел бы некие общие четко сформулированные всемирные принципы модерации. Например, запрет на сцены насилия, порнографии, призывы к суициду и так далее. Кроме того, этот сервис выполнял бы нормы национальных законодательств. То есть в США соблюдал бы американские законы, в России – российские и так далее. Такая сумма общечеловеческих правил, плюс правила конкретных территорий», – предлагает эксперт.

«Такой условный Facebook договаривается с местными властями территорий, его юристы согласовывают с ними правила, которые сообщаются пользователям на этой территории. Например, в арабских странах – не показывать карикатуры на пророка Мухаммеда. Сегодня, например, в странах Персидского залива Facebook полностью заблокирован. Этот факт доказывает, что соцсеть договариваться ни с кем не желает. Ведет себя, как шериф с американскими индейцами. Facebook считает американскую мораль и правила относительно контента всепланетными», – сетует Ашманов.

«Но надо признать: как только ваш сервис становится, что называется системообразующим, фактически – большим СМИ или очень важной платформой для бизнеса, на него возлагается особая социальная ответственность. И в этот момент он уже должен согласовывать свою деятельность с законами страны, где он востребован. Но Facebook зарабатывает миллиарды долларов, защищен американским государством и поэтому его владельцы считают себя в праве эти простые нормы нарушать. В этом плане ситуация безнадежная», – предупреждает эксперт.

По мнению Ашманова, есть только два способа «сподвигнуть условный Facebook» к выполнению национального законодательства – блокировать или штрафовать. «Европейцы, например, блокировать не могут, потому что у них по сути ничего кроме Facebook нет. Ни поисковой системы, ни социальной сети, нет даже своего хостинга фотографий. Они от Facebook абсолютно технологически зависимы. Такая цифровая колония США, – сказал эксперт. – Поэтому он применяют наиболее понятную им модель – наказать деньгами. В Евросоюзе Facebook штрафуют за неисполнение европейских законов на «оборотные штрафы», на процент от оборота компании».

Американского IT-гиганта в Евросоюзе наказывают за нарушение антимонопольных законов или прав пользователей, и эти штрафы доходят до нескольких миллиардов долларов, напомнил Ашманов.

«У нас Facebook и Google если и штрафуют, то на ничтожные суммы, которые эти компании могут платить, условно говоря, раз в секунду. 500 тысяч рублей вместо 5 млрд долларов, разница – на несколько порядков. Наиболее правильным, на мой взгляд, был бы гибридный метод: предупреждаем, потом штрафуем, если не выплатил штраф – еще раз штрафуем. Затем начисляем пени, а потом блокируем до окончания судебного разбирательства. Сначала блокируем в обучающем порядке, скажем на неделю, если не понимают необходимости выполнения законодательства, блокируем навсегда», – предлагает эксперт.

Напомним, в последние годы Россия предлагает создать полноценное, юридически значимое международное соглашение по безопасному функционированию и развитию интернета. В 2017 году Минкомсвязь представила проект соответствующей конвенции ООН. Среди целей документа называлось установление режима равноправного международного сотрудничества в управлении интернетом, а также содействие принятию и укреплению мер, направленных на более эффективное и действенное управление Сетью.

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