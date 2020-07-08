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8 июля, среда  |  Последнее обновление — 14:24  |  vz.ru
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Курс рубля начал вести себя парадоксально

Причины ослабления рубля не внешние, а внутренниеФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Российская валюта оказалась в числе наиболее упавших по отношению к американскому доллару за последнее время. За месяц курс ослаб на целых четыре рубля. При этом цены на нефть сохраняются примерно на одном уровне, а значит, казалось бы, рубль тоже должен был быть стабилен. Что происходит с российской валютой и каким будет ее курс в ближайшее время? Подробности...
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Чего не хватает Украине для «битвы за Севастополь»

В украинской армии есть десантники (на фото), но только их не на чем доставить в КрымФото: facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua
Главком украинских ВМС контр-адмирал Неижпапа признался, что готовится к масштабной войне с Россией, собираясь отбить Крым. Понятно, что это заявление – наивная бравада. Нынешняя нищая Украина не готова к войне. Но если взглянуть на дело сугубо с точки зрения военной теории, каким боевым потенциалом должна и впрямь обладать Украина, чтобы всерьез попытаться завоевать Крым? Подробности...
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Иван Сафронов входил в «группу риска» с точки зрения контрразведки

Иван Сафронов неожиданно для самого себя оказался за решеткойФото: Софья Сандурская/Агентство «Москва»
Громкий шпионский скандал на этот раз затронул известного в журналистских кругах человека – бывшего журналиста, а ныне советника гендиректора Роскосмоса Ивана Сафронова. Его задержание вызвало волну вопросов и даже возмущения его бывших коллег. Чем мог Сафронов привлечь внимание контрразведки? Подробности...
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Почему Госдеп испугался любимой игрушки подростков

Популярное у американских школьников приложение заподозрили в сливе данных китайским коммунистамФото: REUTERS/Dado Ruvic
Мегапопулярное приложение по обмену видеороликами TikTok может быть заблокировано в США. Компанию, которая владеет любимой игрушкой миллионов подростков – в том числе и российских школьников – заподозрили в сотрудничестве с китайской разведкой. В Индии TikTok уже запретили. Может быть, то же самое сделать и в России? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Что скажет защита в оправдание Ивана Сафронова

Виктор Сокирко, военный корреспондент
Журналист не является носителем секретов, даже пусть он является информированным человеком в той или иной области. Но журналисту никак не добраться до настоящих секретов, представляющих гостайну. Подробности...
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Гомосексуализм как высшая стадия империализма

Алексей Алешковский, сценарист
Отношение к правам секс-меньшинств проходит пять традиционных стадий: отрицания, гнева, торга, депрессии и принятия. Но в самых прогрессивных обществах мы можем обнаружить и шестую стадию: пропаганды. Подробности...
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Навальный шлет привет из «святых 90-х»

Максим Соколов, публицист
В 90-е была процветающая профессия политтехнолога, построенная по принципу «Весенний день год кормит». Политтехнолог выезжал в регион, поднимал предвыборные бюджеты, день голосования проходил, после чего с богатыми (или уж какими есть) трофеями отправлялся отдыхать от трудов праведных. Подробности...
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              Популярное у американских школьников приложение заподозрили в сливе данных китайским коммунистам   8 июля 2020, 13:18
              Фото: REUTERS/Dado Ruvic
              Текст: Виктория Орлова,
              Татьяна Косолапова

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              Мегапопулярное приложение по обмену видеороликами TikTok может быть заблокировано в США. Компанию, которая владеет любимой игрушкой миллионов подростков – в том числе и российских школьников – заподозрили в сотрудничестве с китайской разведкой. В Индии TikTok уже запретили. Может быть, то же самое сделать и в России?

              В США задумались о запрете популярного среди подростков всего мира – не исключая и самих Штатов – китайского мобильного приложения TikTok. «Мы относимся к этому очень серьезно. Мы определенно рассматриваем этот вопрос», – предупредил госсекретарь Майк Помпео в эфире телеканала Fox News.

              Глава Госдепа заметил, что не хотел бы подробно комментировать вопрос до того, как это сделает президент Дональд Трамп. Но при этом Помпео напомнил – американские власти уже объявили производителей китайских смартфонов Huawei и ZTE угрозой для национальной безопасности США. Госсекретарь добавил, что людям следует загружать TikTok на свой смартфон, только если они хотят, чтобы их личные данные оказались «в руках Коммунистической партии Китая».

              Вряд ли у 30 млн американских пользователей TikTok, львиная доля которых – подростки до 16 и чуть старше, их любимое приложение (90% используют его ежедневно) ассоциируется с «красным Китаем» и геополитическими угрозами. TikTok, появившийся на рынке менее четырех лет назад, используется, как правило, для создания коротких видеороликов формата «я и мой котик танцуем под хип-хоп». Можно предположить, что 56-летний госсекретарь Помпео адресовал свою «страшилку» старшему поколению, например активному пользователю Twitter Трампу.

              С другой стороны, недооценивать TikTok тоже не стоит – за три месяца с начала этого года программу скачали 315 млн раз, по всему миру – 700 млн пользователей. К слову, в России эта недавно пришедшая на рынок программа уже вышла на четвертое место по популярности. И, помимо «вирусных приколов», TikTok можно использовать для более-менее серьезных целей. Например, недавний «челлендж» – массовой кампанией в TikTok был сорван предвыборный митинг Трампа в Оклахоме. Школьники из соцсети забронировали места на 19-тысячном стадионе и не пришли.

              Американские власти давно начали подбираться к TikTok – в 2018 году сервис уличили в незаконном сборе данных детей до 13 лет без согласия на то их родителей, после чего компанию-разработчика оштрафовали на рекордные 5,7 млн долларов. Но никаких подтверждений того, что соцсеть сливает данные американских школьников министерству госбезопасности КНР, пока не поступало.

              В руководстве разработчика – пекинской фирмы ByteDance – немедленно отреагировали на заявление Помпео. Китайская компания напомнила, что проект TikTok курирует американский гендиректор, и заявила, что в компании работают квалифицированные специалисты в области безопасности и защиты персональных данных. «TikTok уважает частную жизнь наших пользователей», – подчеркнули в компании.

              При этом в Вашингтоне игнорируют аргумент ByteDance, уверяющей, что сервера и центры обработки данных находятся за пределами Китая, следовательно, не подпадают под действие законодательства народной республики. Данные американских пользователей, уверяют в ByteDance, хранятся на территории Соединенных Штатов, а резервная копия находится в Сингапуре.

              На неподконтрольность приложения китайской разведке может указывать то, что в ближайшее время руководство TikTok сделает свое приложение недоступным для пользователей в Гонконге. Причина в принятом на прошлой неделе в Китае законе о нацбезопасности в этом специальном административном районе КНР.

              Закон, напомним, наделяет китайские власти широкими полномочиями для борьбы с протестами в Гонконге. А иностранные IT-компании, по новым правилам, могут обязать через китайский суд предоставлять чиновникам и силовикам КНР данные пользователей мессенджеров и приложений. С другой стороны, тем же компаниям грозят иски уже за пределами КНР – за слив данных пользователей. Неудивительно, что Google, Twitter, Facebook и Telegram приостановили выдачу данных властям Гонконга. Но вновь отметим, что аналогичным образом поступили и хозяева TikTok.

              Как бы то ни было, TikTok оказался в немилости не только в США. В конце июня власти Индии заблокировали это и еще 58 китайских приложений из-за их «пагубного влияния на суверенитет и безопасность страны». Решение принято на основе полученных от МВД страны и координационного центра по борьбе с киберпреступностью «исчерпывающих рекомендаций». Впрочем, отметим, что решение о блокировке – по совпадению или нет – было принято после столкновений у китайско-индийской границы в Гималаях.

              Политическая подоплека очевидна и в заявлении Помпео о возможном запрете TikTok в США, полагает депутат Госдумы Антон Горелкин. «Это часть экономического противостояния между Китаем и США, которое постепенно перерастает в политическую плоскость, – подчеркнул парламентарий в комментарии газете ВЗГЛЯД. – Но основа – все равно деньги. Поэтому они бьют по крупным корпорациям друг друга, по денежным интересам.

              Пытались ограничивать Huawei, это не вполне получилось. С TikTok проще,

              это всего лишь интернет-сервис, а не производитель оборудования связи».

              Депутат Горелкин заметил, что угроза, которую озвучил глава Госдепа, «очевидно расходится с принципами свободы слова и предпринимательства, которые США объявляют незыблемыми». «В конце концов, никаких преступлений против США TikTok не совершал, суда над ним не было, поэтому непонятно, за что его блокировать», – добавил собеседник.

              «Заявление Помпео связано только с популярностью TikTok среди пользователей США. В Вашингтоне достаточно серьезно пытаются ограничивать доступ людей к информации, поэтому любое новое средство массовых коммуникаций, которое зарождается за пределами США, пытаются как-то заблокировать или хотя бы дискриминировать. Так происходит и с TikTok», – сказал газете ВЗГЛЯД бывший замминистра связи, директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий Илья Массух.

              Приложение TikTok, по его мнению, не сильно отличается от других, которые теоретически могут «стучать» на своих пользователей во всевозможные спецслужбы. «Китайцы вообще известны пренебрежением к сохранности личной информации. Но в целом опасность приложения преувеличена», – добавил Массух.

              Координатор Центра безопасного Интернета, ведущий аналитик Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Урван Парфентьев полагает, что власти США и Индии действительно могут быть обеспокоены вопросом безопасности данных. «Могу предположить, что, по мнению правительств этих стран, у TikTok существуют проблемы с модерацией и способностью прекращения оборота отдельных видов контента», – сказал Парфентьев газете ВЗГЛЯД.

              Впрочем, как полагают эксперты, Ольге Бузовой, которая недавно стала «звездой» еще и в TikTok, не придется закрывать свой аккаунт и в этой сети. Илья Массух полагает, что россиянам не следует опасаться «китайской слежки», с учетом нынешних тесных отношений России с Китаем. Единственное, чего стоит бояться, – TikTok может собирать данные о пользователях в коммерческих целях. «Лучше развивать свои приложения. Потенциал России в этом плане очень велик», – заключил эксперт.

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