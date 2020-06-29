Власти Индии заблокировали TikTok и еще 58 китайских приложений

В Индии решено заблокировать 59 мобильных приложений, в том числе TikTok, которые разработаны в Китае, так как они «пагубно влияют на суверенитет и безопасность страны», сообщает министерство электроники и информационных технологий Индии.

«Имеющаяся информация свидетельствует, что эти приложения связаны с деятельностью, которая наносит вред суверенитету и целостности Индии, ее обороноспособности, государственной безопасности и общественному порядку», – передает ТАСС заявление ведомства.

Отмечается, что были получены «исчерпывающие рекомендации» от координационного центра по борьбе с киберпреступностью и МВД Индии. Утверждается также, что простые граждане также высказывали обеспокоенность по поводу «безопасности личных данных и их конфиденциальности» при использовании китайских приложений.

Ограничениям, кроме TikTok, подвергся, в частности, интернет-браузер UC Browser.

В середине июня в результате столкновения с китайскими военными в долине реки Галван погибли как минимум 20 индийских солдат. Пекин заявил, что индийские военные незаконно пересекли линию фактического контроля и готовили «провокационную атаку».

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