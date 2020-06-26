Грозит ли миру большая война между Индией и Китаем

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26 июня, пятница  |  Последнее обновление — 19:08  |  vz.ru
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«Чтобы делать крутые IT-проекты, нужны дорогие мозги»

Налоговые льготы обещают взрывной рост IT-индустрии в РоссииФото: Евгений Биятов/РИА «Новости»
«Наша конкурентоспособность по отношению к белорусам повысится. Если раньше налогообложение для белорусских IT-компаний было лучше, чем у нас, то сейчас условия по налогам сравнялись», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД генеральный директор компании «Норбит» Антон Чехонин. Он рассказал, как именно снижение налогов изменит положение IT-компаний и куда потекут высвободившиеся деньги. Подробности...
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Трамп поставил крест на обещаниях НАТО Ельцину

Президент Ельцин в 1997 году был очень доволен своей сделкой с генсеком НАТО СоланойФото: Сенцов Александр/Фотохроника ТАСС
Спустя 75 лет после войны часть американских войск покидает Германию. Но эти войска – сотни танков, гаубиц и иной техники – США перебрасывают в Польшу, то есть к российским границам. Подобное перемещение живой силы и бронетехники грубо нарушает Основополагающий акт Россия – НАТО, под которым стоит подпись Бориса Ельцина. Впрочем, этот документ вряд ли остановит США от реализации намеченных планов.  Подробности...
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Парад Победы впечатлил россиян двумя вещами

Новейшая система ПВО С-350 «Витязь» впервые показана на параде в МосквеФото: Юрий Кочетков/EPA/ТАСС
Прошедший в среду в Москве парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне запомнится россиянам не только неожиданными элементами телетрансляции, но и демонстрацией новинок военной техники, которая впервые прошла по Красной площади. О каких именно новинках идет речь и какое значение они имеют в контексте Дня Победы? Подробности...
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США применили в Сирии «летающую мясорубку»

Боевой беспилотник поразил террориста инерционной ракетой с шестью ножамиФото: U.S. Air Force/Lt. Col. Leslie Pratt
Пентагон продемонстрировал новейшее достижение в гуманизации методов войны. В провинции Идлиб американцы разрубили на куски главаря местной «Аль-Каиды», причем казнь провел не палач, а выпущенная с беспилотника ракета R9X. Вместо взрывчатки ракета оснащена гигантскими лезвиями. Создать ее приказал еще предыдущий президент США Барак Обама – для минимизации жертв среди мирных жителей. Насколько эффективно такое оружие и нужно ли России создать свой аналог? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Как выглядит дистанционное управление Украиной

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
На примере Нафтогаза можно на пальцах объяснить, во что именно выливается внешнее управление. Это не просто контроль над «своим сукиным сыном» для реализации геополитических задач метрополии – это реальная, ничем не прикрытая, распродажа страны и ее активов. Подробности...

Тайная память и тайная скорбь

Максим Соколов, публицист
Казалось бы, 22 июня можно сообща помянуть всех жертв войны. После чего вернуться к привычному переругиванию, обличению российского милитаризма, рассказывать, сколь отвратительны российские танки, а также обличать патриотический угар. Но – не получается. Подробности...
Обсуждение: 55 комментариев

Конституция делает нас менее зависимыми от перемен

Сергей Волобуев, философ, координатор общественного проекта «Гражданский экзамен»
Конституция – не только писаный «общественный договор», но и «генеральный план» государственного строительства. Мы привыкли делить нашу историю по правлениям, обнуляя каждый раз достигнутое. Но это плохая привычка. Подробности...
Обсуждение: 40 комментариев
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    В чем суть основных поправок в Конституцию

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    Отправить Ленина на экспорт

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      В Москве прошел парад в честь 75-й годовщины Победы

      24 июня на Красной площади в Москве прошел главный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 14 тыс. военнослужащих из России и 13 иностранных государств, а также свыше 200 единиц техники, в том числе новейшей
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      Объявлены победители конкурса памятника врачам – борцам с COVID-19

      Проекты из Петербурга, Нижнего Новгорода и Волгограда стали лауреатами всероссийского конкурса на лучший проект памятника врачам-героям, борющимся с коронавирусом. В состязании участвовали как профессионалы, так и скульпторы-любители
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      Вечером 21 июня, в годовщину начала Великой Отечественной войны, в России и 20 зарубежных странах прошла ежегодная акция «Свеча памяти». В этом году Волонтеры Победы создали в городах-героях «огненные картины» из свечей с общим лозунгом «Помним»
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              Грозит ли миру большая война между Индией и Китаем

              Индия активно использует пограничный инцидент для подогревания антикитайских настроений в обществе   26 июня 2020, 17:55
              Фото: Anushree Fadnavis/Reuters
              Текст: Александр Тимохин

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              Представительная индийская делегация только что посетила Москву, где обсуждала масштабную закупку российских вооружений. Визит совпал с инцидентом на индийско-китайской границе, который привел к десяткам жертв. Что означает происходящее, могут ли пограничные столкновения перерасти в настоящую войну – и чей военный потенциал выглядит более убедительным?

              Обострение началось с того, что 15 июня 2020 года на индийско-китайской границе в районе Ладакх (ранее входил в штат Джамму и Кашмир) произошла драка между индийскими и китайскими военными. С индийской стороны погибло 20 человек, а с китайской, предположительно, 43.

              Версии сторон о причинах и деталях инцидента разнятся. А вот то, что стороны не прибегли к огнестрельному оружию, оспорить нельзя. И говорит этот факт о том, что и китайское, и индийское командование крайне не заинтересованы в эскалации этого конфликта. К моменту драки стороны перебросили в спорный район немалые силы, включающие и бронетехнику. Но в ход эти силы не пошли и не идут сейчас.

              Политический контекст

              Прежде всего – кому выгоден этот инцидент?

              Индийское правительство вполне может использовать «китайский фактор» во внутриполитических целях, от сплочения населения до увеличения военного бюджета и заигрываний с американцами. Госсекретарь США Помпео, кстати, уже высказал свою поддержку Индии.

              С другой стороны, Китай много лет ведет последовательную политику «утряски» своих неурегулированных границ с соседями, и начинается процесс урегулирования зачастую с ограниченной по масштабам военной провокации со стороны Китая. Китай такими методами обычно пытается объяснить соседям, что насчет границы пора уже договориться окончательно. В общем, крайних теперь не найти.

              21 июня газета Times of India сообщила о том, что территория Индии в штате Джамму и Кашмир была обстреляна пакистанской артиллерией, в результате чего было ранено пять гражданских лиц. Если это правда, то это явным образом намек Индии на то, что в регионе у Китая есть друг – Пакистан, и что если дело дойдет до реальной войны, этот друг в стороне не останется. Последнее, скорее всего, дошло до адресата. В настоящий момент никаких стычек нет, стороны обменялись ранеными и убитыми и пока просто стоят напротив друг друга, не показывая ни малейшего желания воевать по-настоящему.

              Почему же ни Китай, ни Индия не заинтересованы в большой войне?

              Для Китая война с Индией неизбежно будет означать резкое усиление американского давления – очевидным образом, в Вашингтоне поддержат Индию. Более того, население США, как и верхушка республиканцев, явно будет настроено против Китая. Китаю, который только что пережил огромный по масштабам экономический спад, вызванный эпидемией коронавируса, это явно ни к чему.

              Но и для Индии имеют место те же самые факторы – Китай банально сильнее. Кроме того, рядом прокитайский Пакистан, который запросто может устроить Индии войну на два фронта. Все страны имеют ядерное оружие и средства его доставки, причем у Индии в данном случае нет никаких преимуществ – совокупно Китай и Пакистан существенно превосходят ее по ядерной мощи. Кроме того, как и у Китая, у Индии серьезные проблемы из-за коронавируса. Как и китайцам, индусам сейчас не до войны.

              Кроме того, руководство Индии понимает, что бенефициаром такой войны Индия не будет – безлюдный и нищий спорный район не стоит никаких серьезных потерь. Скатившись в войну с Китаем, индийцы просто будут таскать каштаны из огня для американцев и решат их проблемы за счет своих сил, денег, ресурсов и человеческих жизней.

              Военные возможности

              Тем не менее, напуганное перспективой столкновения правительство Индии обратилось к России с просьбой рассмотреть вопрос об ускоренных поставках оружия, в частности комплексов С-400 и боевых самолетов. И вроде как получило согласие России на это. Тем не менее, эти действия скорее страховка, нежели реальная подготовка к скорому конфликту. И страховка эта весьма слабая. Случись Индии докатиться до реальной войны с Китаем, никакая боевая техника ей не поможет.

              А все потому, что Китай сильнее. У него в разы больше самолетов-истребителей. У него в разы больше ударных самолетов. У него в разы больше баллистических ракет, крылатых тоже больше. Самое главное – Китай почти все производит сам. Индия до сих пор критически зависит от импорта оружия (и визит индийской делегации в Москву тому дополнительное подтверждение). Китайцы же импортируют очень мало, а основную массу оружия производят сами. Китай бесконечно превосходит Индию в производстве БПЛА, в том числе ударных, в высокоточном оружии и многом другом. В ходе любой войны на истощение Индия сразу же скатится в смертельную зависимость от импорта, а Китай нет.

              Превосходство Китая в ракетах «земля – земля» очень сильно поможет ему в завоевании господства в воздухе, дав возможность уничтожить индийские аэродромы в зоне военных действий.

              У Китая, при численном превосходстве в авиации, еще и самолеты намного более современные. Против индийских Су-30МКИ, «Рафалей» и МиГ-29 в бой пойдут Су-35, J-10, J-20 и глубочайшая модернизация семейства Су-27 – J-16. Все эти машины стоят намного выше своих «одноклассников», имеющихся в распоряжении Индии. А значит, Китай безоговорочно захватит господство в воздухе.

              Аналогичный разрыв имеет место во всех видах оружия и техники, кроме танков, где Индия не уступает по качеству и имеет количественное превосходство. Китай просто «в другой лиге» по сравнению с Индией, и так будет еще долго.

              Экономика Китая способна вынести большие потрясения, чем индийская, а общество куда сплоченнее и организованнее. На стороне Китая – потенциальное вмешательство в конфликт Пакистана, который уравновесит любые попытки Индии добиться хотя бы временного локального перевеса в силах над Китаем. А Индии могут помочь американцы, но сами они воевать за нее не будут. Все это делает шансы Индии минимальными.

              Руководители Индии все это поняли уже давно и, не имея возможности обойти Китай хоть в чем-то с точки зрения качества вооружений, сделали ставку на количество.

              В настоящий момент в Индии действующий резерв Вооруженных сил в разы выше, нежели у китайцев. В теории это дает им возможность быстро отмобилизовать армию, превосходящую китайскую по численности, хоть и хуже вооруженную. Но тут в дело, кроме Пакистана, который уравновесит эту разницу собой, входит еще и специфика театра военных действий.

              За последние десятилетия Китай вложил в строительство дорог в спорном регионе намного больше ресурсов. А значит, при необходимости он сможет перебросить в регион намного больше войск, и сделать это быстрее. Стоит напомнить, что даже текущий раунд провокаций начался в связи с тем, что китайцы строят дорогу вблизи непризнанной границы – линии фактического контроля.

              Таким образом, даже наличие у Индии большего количества наземных войск ей просто не поможет – их не развернуть в спорном районе в том количестве, в каком это может сделать Китай. Китай, таким образом, обеспечил себе победу строго «по Сунь-Цзы» – до начала войны. Так что Индия ее вряд ли начнет, как и Китай. При всей взрывоопасности региона, война в нем никому по-настоящему не нужна. Если только американцам с их антикитайскими планами...

              Для России идеальным вариантом было бы усадить стороны за стол переговоров и склонить их к началу работ по демаркации границы. Увы, вряд ли это возможно. И хотя большой войны на этот раз, видимо, не будет, напряженность в горах на индийско-китайской границе сохранится еще долго.


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