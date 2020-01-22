Смартфон мультимиллиардера сломали через WhatsApp

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22 января, среда  |  Последнее обновление — 19:38  |  vz.ru
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Москве выгоден отказ Белоруссии от российской нефти

Нефтяная ссора с Россией завела Белоруссию в Норвегию Фото: Андрей Александров/РИА Новости
Нефтяная ссора с Россией вынудила Белоруссию искать альтернативное черное золото. И первую партию нероссийской нефти Белоруссия уже приобрела – в Норвегии. План Александра Лукашенко состоит в том, чтобы в разы сократить закупки российской нефти. Что же не поделили два соседа и чем обернется для Белоруссии отказ от российского сырья?  Подробности...
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Россия довела Польшу до истерики

Премьер Польши Моравецкий назвал СССР «пособником нацистской Германии»Фото: Wiktor Dabkowski/ZUMA/ТАСС
Вмешательство Владимира Путина в историческую дискуссию о роли Польши во Второй мировой войне спровоцировало руководство этой страны на серию истеричных заявлений. По сути, можно говорить об информационной битве на уровне первых лиц, которой в Варшаве не ждали. Особенно тяжела для поляков та мысль, что они в этой битве проигрывают.  Подробности...
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Россия первой преодолеет цифровое неравенство

Россия становится первой в мире страной, официально признавшей интернет социальной необходимостьюФото: Михаил Терещенко/ТАСС
Уже в ближайшем будущем россияне смогут ощутить на себе преимущества реализации президентской инициативы «Доступный интернет», которая подразумевает бесплатный доступ к важным интернет-сервисам. По мнению экспертов, теперь Россия станет первой в мире страной, где право на интернет встанет в один ряд с правом на бесплатное образование и медицину.  Подробности...
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Украинки достигли интимного слияния с Европой

Украинские девушки остаются одним из символов сексуальной доступностиФото: Boris Roessler/Global Look Press
Интернет заполонили новости о том, как украинские девушки одна за другой активно и дорого продают свою девственность. Что сейчас происходит с сексуальными услугами украинок и на Украине, почему этот известный в мире феномен так расцвел именно в этой стране – и как на это повлиял евроцентричный политический курс киевских властей? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Население Земли устало от капитализма

Павел Волков, публицист
Хотя панд мы безусловно очень любим и мечтаем об увеличении их количества, все-таки хотелось бы, чтобы вместе с замечательными животными не умирали в нищете и люди. Они ведь тоже в основном хорошие, как и мишки. А вот стейкхолдер-капитализм – нет. Подробности...
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Против болезненной пустоты нужно бороться любовью к жизни

Сергей Худиев, публицист, богослов
Пусть скандалящих звезд на телеэкранах вытеснят люди, которые созидают и воспитывают детей. Нравственность и здравый смысл могут показаться чем-то непрактичным, звездные скандалы как-то надежнее – но, может быть, стоит поверить в своих зрителей и в их запрос на моральное и психологическое здоровье. Подробности...
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Трактористы и телеграмисты

Максим Соколов, публицист
И наши Майкрофты, и наши Шерлоки, т. е. разрекламированные телеграм-каналы вроде Незыгаря и им подобные, неистово надувавшие щеки, 15–16 января позорно обмишурились. Вся проницательная мысль и все глубокие инсайды оказались полной туфтой. Подробности...
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      Новые лица в правительстве Мишустина

      Новый глава правительства Михаил Мишустин менее чем за неделю сумел сформировать новый состав кабинета министров. У него будет девять замов, в том числе один первый – им стал Андрей Белоусов. Силовой блок кабинета сохранился, главным дипломатом остается Сергей Лавров. Зато полностью обновился социальный блок
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      Новый терминал в стиле конструктивизма открылся в Шереметьево

      В крупнейшем московском аэропорту Шереметьево открылся пятый по счету терминал – C1. Он пристроен к терминалу В и способен обслуживать до 20 млн пассажиров в год. В итоге пропускная способность аэропорта вырастет до 80 млн человек
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      Извержение вулкана Тааль на Филиппинах

      12 января на Филиппинах начал извергаться вулкан Тааль, расположенный посреди одноименного озера в 100 километрах от столицы страны Манилы. В результате местные сейсмологи объявили четвертый, предпоследний, уровень опасности
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