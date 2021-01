Американка сдала полиции мать, штурмовавшую Капитолий Российские блогеры отреагировали на запрет в Twitter хештега 1984 10 января 2021, 19:28

Фото: Kacper Pempel/Reuters

Текст: Евгения Шестак

Российские блогеры прокомментировали блокировку сервисом микроблогов Twitter хештега #1984 из-за сравнения США с антиутопией британского писателя Джорджа Оруэлла. Пользователи Twitter сообщили, что компания начала зачищать «хештег Оруэлла» после того, как Соединенные Штаты начали сравнивать с антиутопией Оруэлла из-за блокировки президента США Дональда Трампа практически во всех известных соцсетях. Журналист Андрей Медведев заявил в своем Telegram-канале, что придумал новый цифровой код для США. «А тем временем из цитадели демократии приходят новые ошеломительные демократические новости. Твиттер запретил хэштэг 1984. Ну что, я же говорю, новый цифровой код новой Америки один-девять-три-семь», – написал он. В свою очередь автор Telegram-канала Readovka заявил, что «счастливой американской демократии с полной свободой слова пришел конец». «В Твиттере отныне и впредь #1984 не выделяется синим и перейти по публикациям с тегом в один клик нельзя. И все из-за того, что слишком многие стали сравнивать Штаты с вымышленной реальностью Оруэлла. Но отчаиваться не стоит - поиск никто не отменял. Создатель соцсети Джек Дорси тем временем радуется проблемам популярного у сторонников Трампа мессенджера Parler и рекламирует Signal», – говорится в сообщении. Тем временем писатель и блогер Николай Стариков задался вопросом, «с чего вы взяли, что книга Джорджа Оруэлла «1984» написана про СССР?». «Оруэлл писал про Англию, это прямо в книге. Был леваком-троцкистом. Воевал в Испании на стороне республики. Ненавидел капитализм. Так про кого он писал? Сами не поняли – спросите у админов Твиттера. Там уже все поняли», – написал он в Telegram. «То, что они выпилили его синхронно, – это гораздо важнее. Значит, это уже не просто чьё-то мнение, это политика». Также телеведущий Анатолий Кузичев в стриме «ИЗОЛЕНТА live» высказался о блокировке аккаунтов Трампа в соцсетях. «Ребята, мы с вами все всегда ржем, вспоминаем Оруэлла: то «Скотный двор», то «1984». Принято считать, что Оруэлл таким образом как бы на Советский Союз намекал. Оказалось все ровно наоборот: все эти скотные дворы – это и есть родина Оруэлла. И Twitter, и Facebook, и Google и так далее – они все синхронно блокируют Трампа, они все синхронно выпиливают его, потому что «ты, скатина, нам не симпатичен, говоришь не то, что нужно». Тут синхронность важнее самого факта: если бы просто Twitter его выпили – ну окей. Twitter – частная компания, имеет право, вот так они посчитали, что Трамп не соответствует их идеалам», – сказал он. Напомним, 7 января администрация соцсети Twitter временно заблокировала личный аккаунт действующего президента США. Вслед за этим аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram. Позже аккаунт главы действующей американской администрации заблокировал стриминговый сервис Twitch. Аналогичное решение приняла социальная сеть Snapchat. 9 января администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами. Также мобильное приложение Parler, которое используют сторонники президента США Дональда Трампа, заблокировали в магазине приложений Google Play. Кроме того, Apple удалила Parler из магазина мобильных приложений App Store. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какими последствиями аукнется решение социальных сетей заблокировать учетные записи действующего президента США Дональда Трампа.

Байден выбрал советника по России 8 января 2021, 18:54

Фото: twitter.com/akendalltaylor

Текст: Ольга Никитина

Избранный президент США Джозеф Байден намерен назначить бывшую сотрудницу американских разведывательных служб Андреа Кендалл-Тейлор старшим директором по России и Центральной Азии в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома. В заявлении переходной команды демократа говорится, что Кендалл-Тейлор ранее была «аналитиком ЦРУ», а также работала в аппарате директора Национальной разведки США. Сейчас в переходной команде демократа она курирует вопросы, касающиеся России, передает ТАСС. В администрации действующего президента США Дональда Трампа в СНБ Белого дома есть должность директора по Европе и России. При предыдущих президентах Бараке Обаме и Джордже Буше – младшем в аппарате СНБ работали старшие директора отдельно по Европе и по России. У каждого был свой отдел со штатом сотрудников. Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Действующий президент США Дональд Трамп сообщил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп подчеркивает, что не согласен с результатами прошедших выборов. Пушков сформулировал «доктрину Байдена» 8 января 2021, 20:53

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Текст: Ольга Никитина

Член Совета Федерации Алексей Пушков сказал, какой будет новая доктрина внешней политики Соединенных Штатов после прихода к власти администрации избранного президента США Джо Байдена. «Судя по всему, будущая администрация США не видит возможности разобщить Китай и Россию (при том, что такие попытки будут предприниматься). Хотя отношение к ним будет разное (по Байдену, Китай – это конкурент, а Россия – враг), в любом случае и Китай, и Россию в Вашингтоне рассматривают как противников США – и идеологических, и политических, и геоэкономических. В силу этого США намерены противостоять обоим, но прежде всего – «все более настойчивому Китаю», – написал Пушков в своем Telegram-канале. «При этом в США понимают, что в одиночку им не справиться. Отсюда – идея «глобальной коалиции демократий» против «авторитарных режимов» в лице Китая, а также России. Но если против России такая коалиция на основе НАТО уже действует, то против Китая ее только предстоит создать», – отметил сенатор. Он процитировал статью будущего госсекретаря США Энтони Блинкена и известного неоконсерватора Роберта Кагана: «У США есть союзники в Европе и в Азии, но нет организации, которая объединяла бы азиатские и европейские демократии... Демократиям нужна глобальная перспектива». «Итак, трансатлантическое сообщество, по этой логике, следует распространить и на Азию», – объясняет Пушков. «По словам Байдена, в АТР «наши интересы и ценности сталкиваются с растущим вызовом» со стороны Китая. Китай, указывают теоретики «глобальной коалиции демократий», пытается достичь «критической массы влияния». А для такой массы страны «серой зоны», находящиеся между западным альянсом, с одной стороны, и Россией и Китаем – с другой, приобретают исключительное значение. Речь идет о Средней Азии, Южном Кавказе, Восточной Европе (прежде всего, о Белоруссии и Украине), а также о странах Юго-Восточной Азии. Все эти регионы становятся зонами соперничества «между двумя типами миропорядка» – «либерально-демократическим» и «авторитарным», – рассуждает сенатор. «Подчеркнем: эта доктрина сочетает задачу острого геополитического соперничества с идеологическим подходом, в соответствии с которым борьба идет между двумя противостоящими моделями современного миропорядка. Идеологизация геополитического соперничества характерна для холодной войны и возрождает ее в новой форме – как конфронтацию между «альянсом демократий» и «альянсом диктатур». Таким образом, в новой доктрине внешней политики США наблюдается срастание агрессивно-либерально и неоконсервативных установок, а общим знаменателем им служит стремление в восстановлению американской гегемонии на базе глобального союза сторонников либерального миропорядка», – заключил Пушков. Ранее в пятницу стало известно, что Байден намерен назначить бывшую сотрудницу американских разведывательных служб Андреа Кендалл-Тейлор старшим директором по России и Центральной Азии в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома. Напомним, Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Действующий президент США Дональд Трамп сообщил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп подчеркивает, что не согласен с результатами прошедших выборов. В США объявили конец американской эры 8 января 2021, 11:12

Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Беспорядки в Конгрессе США являются признаком того, что Соединенные Штаты начинают приходить в упадок на международном уровне, заявил глава Совета по международным отношениям в США Ричард Хаас. «Мы видим кадры, которые я никогда не думал, что мы увидим в Соединенных Штатах. В некоторых других столицах – да, но не здесь [в Америке]», – написал Хаас в своем Twitter. «Вряд ли после этого другие будут смотреть на нас как раньше, с уважением или почтением. Если у постамериканской эры есть определенная дата начала, то почти наверняка сегодня», – заключил глава Совета по международным отношениям в США. Слова Хааса прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале. «Хаас написал то, о чем мы говорим уже давно: несмотря на накопленную совокупную мощь, США уже не могут играть роль безусловного глобального гегемона. Это время ушло, американский «однополярный момент» позади – и его не вернуть. По моей оценке, конец полного доминирования США на мировой арене наступил раньше», – заявил он. Пушков согласился, что 6 января США «продемонстрировали такую степень внутреннего разлада и неустойчивости, что это окончательно лишает их надежды на продление «американской эры». «Конец истории, в который так истово верили в Вашингтоне, не случился. История беспощадна, она никогда не заканчивается и неумолимо движется вперед», – подчеркнул сенатор. Напомним, в среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. Позднее полиция Капитолия подтвердила смерть своего сотрудника. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. В четверг Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена новым американским президентом. Байден обвинил Дональда Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на здание Конгресса США в Вашингтоне. Позже лидер демократов в Сенате Конгресса США Чак Шумер призвал вице-президента Соединенных Штатов Майкла Пенса отстранить Трампа от власти из-за беспорядков в Вашингтоне. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в свою очередь выступила за использование положений 25-й поправки к Конституции США для отстранения Трампа от власти. После этого администрация Трампа решительно осудила штурм Капитолия. Сатановский высказался о пришедшей на смену Трампу «гремучей смеси» 9 января 2021, 21:09

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Ольга Никитина

Заблокировав президента США Дональда Трампа, Twitter показал Соединенным Штатам и миру в целом, «кто в доме хозяин», считает президент российского Института Ближнего Востока Евгений Сатановский. По его словам, после этого вопросов насчет американской демократии «больше нет и быть не может». «Такой фестиваль подлого вранья, наглых подтасовок и насилия над волеизъявлением избирателей в Америке давно не устраивали», – написал Сатановский в своем Telegram-канале. По его словам, Трамп доказал, что «любой энергичный американец, который обладает достаточными амбициями, деньгами (без них в Штатах никак), харизмой и твердым характером может стать президентом США, если напрямую обращается к избирателям, наплевав на «вашингтонское болото». «У него в «Твиттере» десятки миллионов подписчиков, за него голосовали почти 80 млн человек и сейчас они получили еще одно доказательство того, что их голоса украли и на них всех в Капитолии плюют. Чего более чем достаточно для того, чтобы Трамп вновь стал президентом через четыре года, если, конечно, его не бросят в тюрьму или не застрелят, что в Америке вещь вполне нормальная», – отметил политолог. Он задался вопросом о том, как можно охарактеризовать тот политический строй, который в США установится при демократе Джо Байдене. «Либеральный фашизм, носителями которого были и Обама, и Хиллари Клинтон? Квазидемократическая диктатура? Тирания левачествующих геронтократических олигархов? Гремучая это смесь – очень левые, очень богатые, очень глупые, очень наглые, не слишком образованные, несмотря на все свои дипломы, искренне презирающие все и всех люди, считающие, что они могут делать, что хотят и делающие все, что хотят», – подчеркнул Сатановский. «Трамп, конечно, не Че Гевара, не Мартин Лютер Кинг, не Мандела и не Ленин, но если Америку его пример ничему не научил и она так и будет идти по пути, наметившемуся на последних выборах, значит она полностью заслужила свою участь. Впрочем, она ее в любом случае заслужила», – заключил политолог. Напомним, администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами. Twitter вслед за личной страницей действующего президента США заблокировала аккаунт предвыборного штаба Трампа. Телеведущий Владимир Соловьев отметил, что ситуация с блокировкой аккаунта Трампа в Twitter порождает серьезную правовую коллизию. В четверг Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена новым американским президентом. В Раде призвали США переоценить «евромайдан» на Украине после беспорядков в Вашингтоне 9 января 2021, 15:05 Текст: Елизавета Булкина

США после штурма Капитолия и беспорядков в Вашингтоне должны пересмотреть свое отношение к «цветным» революциям и переоценить события 2013-2014 годов на Украине , заявили депутаты украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь». «Теперь американские политики обязаны изменить свое отношение к так называемым цветным революциям во многих странах, где с их помощью на волне радикальных протестов и захватов зданий к власти приходили деструктивные политические силы. В первую очередь дать справедливую оценку событиям 2013-2014 годов в Украине. Не мешать, а помочь в преодолении их последствий, за которые наша страна расплачивается до сих пор. Двойные стандарты в американской политике больше неприемлемы», – говорится в сообщении на сайте партии. В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли пять человек, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббитт и сотрудник полиции Капитолия Брайан Сикник. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. В четверг Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена новым американским президентом. Американка сдала полиции мать, штурмовавшую Капитолий 10 января 2021, 14:35

Фото: кадр из видео

Текст: Ксения Панькова

Американка Хелена Дьюк написала в Twitter, что увидела в новостях свою мать, дядю и тетю, которые участвовали в беспорядках у Капитолия. Так девушка «отомстила» семье за то, что они запрещали ей ходить на акции Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение»). 18-летняя Дьюк опубликовала видео, как темнокожая женщина-полицейский бьет по лицу ее мать – Терезу Дьюк. Девушка рассказала, что ее выгоняли из дома за поддержку BLM, поэтому участие своих близких в акции сторонников действующего президента США Дональда Трампа она сочла лицемерием, передает телеканал «НТВ». «Привет, мам, а помнишь, как ты запретила мне ходить на протесты BLM, потому что они могут стать жестокими? (…) Это ты?» – написала Дьюк в Twitter. По словам девушка, ее мать уехала на несколько дней, якобы чтобы отвезти свою сестру в больницу, при этом она отключила геолокацию на телефоне, что показалось девушке подозрительным. Позднее она увидела своих родственников на видео из Вашингтона. Девушка уверена, что ее матери «промыли мозги» в движении сторонников Трампа Make America Great Again. Хелена отметила, что ее тетя Энни и дядя Ричард Лоренц тоже принимали участие в штурме Капитолия. По словам девушки, ей стыдно быть частью этой семьи. При этом позже она ограничила доступ к своим твитам. «Честно говоря, я не думаю, что сделала что-то плохое в этой ситуации», – сказала девушка в интервью BuzzFeed News. «Я очень разочарована тем, что мне приходится быть частью этой семьи, которая так (...) просто не поддерживает. Я не чувствую себя в безопасности, будучи частью этой семьи», – добавила она. Напомним, в среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в столице США все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом. В России оценили блокировку аккаунтов Трампа в Twitter 9 января 2021, 12:26 Текст: Елизавета Булкина

Штурм Капитолия в Вашингтоне сторонниками действующего президента США Дональда Трампа – не более чем символический акт, а настоящим залогом успеха является контроль над коммуникациями, считает политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. «События в Вашингтоне в очередной раз подтверждают величие вождя мирового пролетариата, который еще в октябре 1917-го в «Советах постороннего» четко сформулировал условия, необходимые для захвата власти: «...Чтобы непременно были заняты а) телефон, б) телеграф, в) железнодорожные станции...». Иными словами, штурм Зимнего (Капитолия) – не более чем символический акт, а вот контроль над коммуникациями – залог успеха. Google, Twitter и пр. – не только телеграф и телефон, но, учитывая условия удаленки, еще и железнодорожные станции наших дней», – написал Лукьянов в своем Telegram-канале. Ранее администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами. Twitter вслед за личной страницей действующего президента США заблокировала аккаунт предвыборного штаба Трампа. Напомним, 7 января администрация соцсети Twitter временно заблокировала личный аккаунт действующего президента США. Вслед за этим аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram. Позже аккаунт главы действующей американской админитрации заблокировал стриминговый сервис Twitch. Аналогичное решение приняла социальная сеть Snapchat. В среду сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Трамп решил сосредоточиться на передаче власти Байдену 8 января 2021, 03:55

Фото: White House/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о намерении сосредоточиться на передаче власти новой американской администрации Джозефа Байдена. «Конгресс сертифицировал результаты [всеобщих американских выборов], новая администрация начнет свою работу 20 января. Мое внимание теперь сосредоточено на обеспечении плавной, организованной и безболезненной передачи власти», – заявил Трамп в видеообращении, опубликованном в Twitter действующего президента США. «Сейчас необходимо исцеление и примирение», – добавил американский лидер. «Мы только что прошли через сложные выборы, и эмоции зашкаливают. Но сейчас нужно умерить свой пыл и восстановить спокойствие. Нам нужно идти дальше и заниматься делами Америки», – заявил глава Белого дома. Трамп заверил, что его штаб испробовал все возможности для того, чтобы оспорить результаты прошедших в США выборов и обеспечить честный подсчет голосов. «Делая это, я боролся за то, чтобы защитить американскую демократию», – подчеркнул американский лидер. «Я продолжаю твердо полагать, что нам необходимо реформировать наше законодательство о выборах, чтобы <...> обеспечить веру и доверие ко всем будущим выборам», – отметил глава Белого дома. Президент Соединенных Штатов заявил, что понимает разочарование своих сторонников, но обещал продолжить свою политическую кампанию. «Граждане страны, служить вашим президентом было главной честью моей жизни. Мои замечательные сторонники, я знаю, что вы разочарованы, но я также хочу, чтобы вы знали, что наша великолепная кампания только начинается», – заявил американский лидер. Накануне избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на здание Конгресса США в Вашингтоне. Позже лидер демократов в Сенате Конгресса США Чак Шумер призвал вице-президента Соединенных Штатов Майкла Пенса отстранить Трампа от власти из-за беспорядков в Вашингтоне. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в свою очередь выступила за использование положений 25-й поправки к Конституции США для отстранения Трампа от власти. После этого администрация Трампа решительно осудила штурм Капитолия. Напомним, в среду сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку действующего президента США, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим чрезвычайной ситуации продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. В четверг Конгресс США на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена новым американским президентом. Трамп объявил, что 20 января произойдет передача власти Байдену. При этом, по словам помощника американского лидера, Трамп не согласен с результатами прошедших выборов. Клинтон позлорадствовала над блокировкой Трампа в Twitter 9 января 2021, 21:46 Текст: Ольга Никитина

Соперница Дональда Трампа на выборах 2016 года Хиллари Клинтон отреагировала на блокировку аккаунта действующего президента США в Twitter. Клинтон репостнула свой же твит четырехлетней давности, адресованный бывшему оппоненту в президентской гонке, с призывом удалить аккаунт в соцсети. Ретвит она сопроводила «галочкой». https://t.co/lQmZvooFYW — Hillary Clinton (@HillaryClinton) January 9, 2021 Твит, в котором Клинтон призвала Трампа удалить учетную запись в Twitter, стал самой популярной записью кандидата от демократов во время президентской гонки 2016 года. Тем временем публикация с «галочкой» уже набрала свыше 750 тыс. отметок «Нравится». Напомним, администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами. Twitter вслед за личной страницей действующего президента США заблокировала аккаунт предвыборного штаба Трампа. Телеведущий Владимир Соловьев отметил, что ситуация с блокировкой аккаунта Трампа в Twitter порождает серьезную правовую коллизию. Президент российского Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в свою очередь отметил, что, заблокировав Трампа, Twitter показал Соединенным Штатам и миру в целом, «кто в доме хозяин». По его словам, после этого вопросов насчет американской демократии «больше нет и быть не может». Между захватом Капитолия и событиями в Донбассе нашли сходство 10 января 2021, 09:59

Фото: Jerry Habraken/Reuters

Текст: Ксения Панькова

Журналист New York Times Эндрю Хиггинс считает, что люди, учинившие в беспорядках в Вашингтоне, во многом похожи на ополченцев, которые участвовали в событиях в Донецке в 2014 году. Автор в своей статье указывает на схожую с военной форму одежды и «флаги давно умерших и, как мы все предполагали, благополучно похороненных дел». Среди подобных знамен донецких ополченцев Хиггинс называет флаги СССР, Российской Империи и Конфедеративных Штатов Америки. Журналист предполагает, что «никто из них ничего не знал о Конфедерации и не испытывал к ней особого интереса, но они знали, что ее ненавидят те, кого они ненавидят», передает РИА «Новости». Но наибольшее сходство между участниками событий в Вашингтоне и Донбассе автор статьи увидел в «уверенности, непоколебимой убежденности в том, что, что бы ни говорили другие или закон, правда на их стороне». В правоте своего дела не сомневались ни сторонники Трампа, считающие, что «клика элитарных предателей» захватила страну, ни донецкие ополченцы, опасавшиеся за безопасность жителей своего региона после переворота в Киеве, объясняет Хиггинс. Кроме того, он заявил о сходстве захвата Капитолия также и с трагическими событиями в Москве в 1993 году, когда люди захватили здание парламента, требуя восстановления Советского Союза. По его мнению, американские протестующие «по пылу с стилю» напоминали митингующих в Москве. Напомним, в среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в столице США все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом. Сторонники заметили странность в речи Трампа 8 января 2021, 21:21 Текст: Ольга Никитина

Подписчики Дональда Трампа в Twitter заметили странности в видео, опубликованном на личной странице действующего американского лидера. В нем Трамп согласился со своими оппонентами и пообещал обеспечить мирную передачу власти Джо Байдену. Под видео множатся комментарии консирологического характера. Их авторы, в частности, не исключают, что видео могло быть озвучено искусственным интеллектом, а не самим Трампом. Сторонники этой версии привели в пример доклад TED, авторы которого показали четыре видео с президентом США Бараком Обамой и предложили выбрать настоящего. Все ролики выглядели идеально, однако оказалось, что ни один из них не был реальным. Везде за Обаму говорил искусственный интеллект, а самого американского президента нарисовали, пишет «Царьград». Кроме того, подписчики Трампа обращают внимание, что, в отличие от всех остальных постов, это видео было опубликовано с помощью Twitter Media Studio. Обычно Трамп публикует посты с помощью IPhone. Также, указывает пользователь Rick Macomber, «это видео было снято до того, как Трамп выступил на митинге, во время осады». Напомним, Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Действующий президент США Дональд Трамп сообщил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп подчеркивает, что не согласен с результатами прошедших выборов. Умер пострадавший при беспорядках сотрудник полиции Капитолия США 8 января 2021, 08:42 Текст: Елизавета Булкина

Сотрудник полиции американского Капитолия, пострадавший в ходе беспорядков в здании Конгресса США, умер, сообщили в ведомстве. «Сегодня [7 января] приблизительно в 21.30 [воскресенье, 05.30 мск] сотрудник полиции Капитолия Брайан Сикник скончался от ранений, полученных во время несения службы», – передает сообщение американского ведомства ТАСС. «Сикник был привлечен к реагированию на ситуацию с протестами в среду, 6 января, в Капитолии США и был ранен, вступив в физический контакт с протестующими», – добавили в полиции. Между тем глава полиции Капитолия Стивен Сунд объявил об отставке после беспорядков в столице США, передает RT со ссылкой The Hill. Также свои посты покинут полицейские приставы сената и палаты представителей. Напомним, в среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Позднее стало известно, что в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. В четверг Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена новым американским президентом. Байден Байден обвинил Дональда Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на здание Конгресса США в Вашингтоне. Позже лидер демократов в Сенате Конгресса США Чак Шумер призвал вице-президента Соединенных Штатов Майкла Пенса отстранить Трампа от власти из-за беспорядков в Вашингтоне. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в свою очередь выступила за использование положений 25-й поправки к Конституции США для отстранения Трампа от власти. После этого администрация Трампа решительно осудила штурм Капитолия. Пентагон гарантировал мирную передачу власти Байдену 7 января 2021, 23:58

Фото: Liu Jie/Xinhua/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Министерство обороны США выполнит обязанности по обеспечению своевременной и мирной передачи власти администрации избранного президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена 20 января, говорится в заявлении исполняющего обязанности главы Пентагона Кристофера Миллера. «Я и мои подчиненные в министерстве обороны продолжаем выполнять свои обязанности в соответствии с нашей присягой, и мы проведем своевременную и мирную передачу власти избранному президенту Байдену 20 января», – приводит текст заявления главы Пентагона ТАСС. Миллер также осудил произошедшее в среду «насилие на Капитолийском холме», подчеркнув, что подобные действия противоречат принципам американской конституции. «Я категорически осуждаю подобные акты насилия, направленные против нашей демократии», – заявил и. о. главы Пентагона. «Функционирование наших республиканских органов, возможно, и было нарушено, но это не подорвало решимость наших законодателей вести работу во благо народа. Благодаря их усилиям, поддержанным местными и федеральными правоохранительными органами и Национальной гвардией, попытки тех, кто пытался помешать работе наших органов власти, провалились», – заявил Миллер. Напомним, в среду сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку действующего президента США, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим чрезвычайной ситуации продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. В четверг Конгресс Соединенных Штатов на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Трамп объявил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти Байдену. При этом, по словам помощника американского лидера, Трамп не согласен с результатами прошедших выборов. В тот же день конгрессмены-демократы призвали объявить Трампу импичмент. Трампу запретили писать в Facebook 7 января 2021, 21:18 Текст: Абдулла Шакиров

Действующему президенту США Дональду Трампу запретили оставлять посты в Facebook и после событий, произошедших в среду в Вашингтоне, сообщил владелец сервиса Марк Цукерберг. «Шокирующие события последних 24 часов наглядно демонстрируют, что президент Дональд Трамп намерен использовать оставшееся время на посту, чтобы подорвать мирный и законный переход власти к избранному ему преемнику Джо Байдену…За последние несколько лет мы позволили президенту Трампу использовать нашу платформу согласно нашим правилам, иногда удаляя контент или маркируя его посты, нарушающие нашу политику. Мы сделали это, потому что считаем, что общественность имеет право на максимально широкий доступ к политической речи. Но нынешний контекст принципиально отличается от политики использования нашей платформы, так как подстрекаетк насильственному восстанию против демократически избранного правительства», – написал в своем Facebook Цукерберг. Между тем ТАСС сообщает, что Трампу запрещено писать и Instagram. Напомним, в среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января. Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Трамп сообщил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп не согласен с результатами прошедших выборов, сообщил его помощник. Демократы призвали объявить импичмент Трампу 7 января 2021, 21:45 Конгрессмены-демократы распространили предложение резолюции по импичменту действующему президенту США Дональду Трампу, сообщил председатель антимонопольного подкомитета Конгресса Дэвид Сиссилин. «Я распространяю предложение об импичменте, которое республиканец Тед Лью, республиканец Джеми Раскин и я подготовили, чтобы отстранить президента от должности после вчерашнего нападения на Капитолий США», – передает слова конгрессмена РИА «Новости». Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Трамп сообщил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп не согласен с результатами прошедших выборов, сообщил его помощник.