Стоимость палладия превысила 1,3 тыс. долларов

Палладий впервые с сентября 2023 года преодолел отметку в 1,3 тыс. долларов

Tекст: Мария Иванова

Стоимость палладия на Чикагской товарной бирже поднялась выше 1,3 тыс. долларов за тройскую унцию впервые с сентября прошлого года, передает РИА «Новости».

По состоянию на 10.42 по московскому времени цена сентябрьского фьючерса составляла 315,25 доллара, что на 2,58% выше уровня предыдущего закрытия.

Рост котировок продолжается уже третий месяц подряд: с начала июля стоимость палладия увеличилась почти на 18%. В июне показатель вырос на 13,4%, а в мае – на 4,1%.

В итоге за три месяца суммарный рост составил почти 45%. Последний раз выше отметки в 1,3 тыс. долларов металл поднимался 20 сентября 2023 года.

На прошлой неделе фьючерсы на серебро на бирже Comex подорожали до уровня свыше 38 долларов за тройскую унцию, обновив исторический максимум за 13 лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, доллар демонстрирует историческое падение. Другие активы оказываются в плюсе на фоне ослабления доллара.