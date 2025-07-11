Цена серебра на Comex впервые преодолела отметку в 38 долларов

Политолог назвала приоритетные версии убийства полковника СБУ Воронича

Политолог Шеслер: Убийство полковника СБУ Воронича связано с внутренними разборками

Tекст: Анастасия Куликова

«Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) не обладают такой широкой известностью, как, скажем, одиозные депутаты Рады. Иван Воронич был оперативником из центра специальных операций. В Сети активно обсуждают возможную причастность российских спецслужб к его убийству. Но я думаю, что дело связано с внутренними разборками», – отметила политолог Лариса Шеслер.

«СБУ – одна из самых коррумпированных структур в стране. Представители этого органа имеют массу врагов. Один из таковых – это бизнес», – указала собеседница, напомнив недавние публикации о том, что украинские силовики шантажируют местных предпринимателей, угрожая в противном случае открыть дела по обвинению якобы в торговле с Россией.

«СБУ также «крышует» деятельность по «ухилянтам» (уклонистам) и разным иным коррупционным делам. Кроме того, между СБУ, Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины и другими органами идет борьба за присвоение денег из Европы. Поэтому на Украине могли найтись желающие устранить таких деятелей, как Воронич, который, скорее всего, был замешан в разные схемы», – полагает Шеслер.

Схожей точки зрения придерживаются авторы Telegram-канала «Военная хроника». «После 2022 года внутриукраинские силовые структуры, включая СБУ, МВД, ГУР и ГБР, регулярно выясняют отношения. Это уже стало хронической болезнью системы: параллельные цепочки подчинения, конкуренция за бюджеты, контроль над теневыми схемами, самостоятельные операции и многое другое», – указали они.

«Но есть и другой сценарий. Если подтвердится, что Воронич – не кабинетный функционер, а тот, кто реально занимался диверсиями, то ликвидация приобретает совершенно другие тона. Если его устранение связано не с внутренней зачисткой, а с внешним ответом – это означает начало новой фазы. Появляется реальный шанс, что меняются приоритеты: от реагирования на последствия – к устранению причин», – говорится в сообщении.

Версию о том, что убийство могло быть местью, связанную со службой полковника, высказал и военкор Александр Коц. «Если это действительно так, то это добрый знак. Я всегда говорил, что удары по Банковой или зданию СБУ совершенно бессмысленны. Зачем воевать с кирпичами? Бить надо не по центрам принятия решений, а по лицам, их принимающим», – написал Коц в Telegram-канале.

В четверг в Киеве был убит 50-летний полковник Иван Воронич, который занимал должность старшего оперативного сотрудника 1-го отдела 16-го управления центра специальных операций СБУ. Официально он носит наименование «Войсковая часть Е6117».

Воронич курировал группу «А» («Альфа») в составе СБУ. Именно эта группа, среди прочего, занимается разработкой террористических операций на территории России. Киллер пять раз выстрелил в полковника из пистолета с глушителем, в результате чего мужчина погиб на месте.

В Киеве начался розыск подозреваемых в свершении этого преступления. Правоохранители предупреждают, что преступники могут быть вооружены и готовы оказать сопротивление при задержании.