  • Новость часаВ Совфеде оценили новые поставки оружия США Украине: Трамп не бросил киевскую игрушку Байдена
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Против нефтяного экспорта России развязали тайную войну
    Медведев сказал, как относиться к решению Трампа поставить оружие Украине
    Нетаньяху выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира
    Определен регион с самыми высокими зарплатными ожиданиями
    Трамп предложил Германии передать Украине батарею ЗРК «Пэтриот»
    Кремль допустил пересмотр списка недружественных государств
    Песков заявил о шоке из-за смерти Старовойта
    Рар оценил намерение Франции заставить Россию «сложить оружие»
    Зеленский сообщил о замене посла Украины в США
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Баку решил поиграть в «тяни-толкай» в Закавказье

    Победа во Второй Карабахской войне, раздражение от убытков из-за активных боевых действий на Украине вкупе с присягой Анкаре подталкивают Баку к резким шагам.

    6 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему общая история не помогает дружить с соседями

    Нам никто не обязан, и мы никому не обязаны. Нам предстоит заново и на чисто прагматической основе доказывать бывшим братским народам выгоду и неизбежность хороших отношений с Россией.

    17 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Признав Афганистан, Россия подтвердила свое центральное место в Евразии

    Дипломатическая блокада Кабула прорвана, США придется полностью пересматривать свою стратегию в регионе: это важное достижение российской дипломатии в рамках той игры, которую мы ведем с Западом.

    6 комментариев
    8 июля 2025, 14:07 • Новости дня

    Путин указал на исторический максимум стоимости золота в мире

    Путин отметил рекордную цену золота и рост расчетов слитками

    Путин указал на исторический максимум стоимости золота в мире
    @ Sven Hoppe/dpa/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что стоимость золота достигла исторического максимума, а операции с золотыми слитками выросли более чем в два раза.

    На встрече с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным Владимир Путин обратил внимание на исторический максимум стоимости золота на мировом рынке, сообщает ТАСС.

    Президент отметил: «Исторический пик [цены на золото]», реагируя на доклад главы Росфинмониторинга о высокой цене этого металла.

    Чиханчин указал, что разница между покупкой, продажей и конвертацией золота приносит значительную прибыль. Путин добавил, что заметно увеличилось использование золотых слитков в расчетах, уточнив: «Я так понимаю, что увеличилось существенным образом использование в расчетах и золотых слитков? Где-то в два с лишним раза».

    Президент также обратил внимание на тенденцию роста непрозрачных операций с золотом, с которыми ведет борьбу Росфинмониторинг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, фьючерсы на золото с поставкой в августе 2025 года на бирже Comex опустились ниже 3,3 тыс. долларов за тройскую унцию впервые с мая.

    6 июля 2025, 16:32 • Новости дня
    Путин вручил премии россиянам за помощь участникам СВО и их семьям

    Tекст: Ольга Иванова

    В Москве прошла церемония вручения премии «Все для Победы!», где отметили россиян, отличившихся поддержкой участников спецоперации и их семей.

    Президент России Владимир Путин вручил премии россиянам за помощь участникам спецоперации, их семьям и жителям новых и приграничных регионов, передает РИА «Новости». Награждение состоялось на форуме «Все для Победы», который организовал Народный фронт в Национальном центре «Россия».

    Путин особо отметил заслуги семьи Малий из Курахово. Супруги Игорь и Валентина, а также их сын Илья помогали жителям города: глава семьи на мопеде доставлял медикаменты и бинты тем, кто пострадал от обстрелов, охватив более 150 человек. Валентина создала пункт временного размещения для граждан, а Илья спас десятки человек при атаке дронов, отказавшись уходить в укрытие, пока всех не вывел в безопасное место. Кроме того, он занимается развозом воды по домам.

    Премию получила и Ольга Язева, которая шьет одежду для бойцов спецоперации. Язева – жена священника, ее сыновья участвуют в СВО. Материалы на одежду женщина покупает на пожертвования прихожан, а помогает ей около ста женщин-волонтеров.

    Отдельно президент отметил Ивана Солдатова, создателя уникального комплекса радиоэлектронной борьбы «Волна». Солдатов успешно выполнял боевые задачи на передовой как командир группы РЭБ добровольческого отряда БАРС-30, а теперь возглавляет работу по выпуску комплексов РЭБ, которые защищают Крым от налетов и подавляют навигацию вражеских беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин приехал в Национальный центр «Россия» для участия в церемонии вручения премий и осмотра выставки.

    Комментарии (0)
    6 июля 2025, 17:30 • Новости дня
    Путин на форуме Народного фронта назвал главную цель России
    Путин на форуме Народного фронта назвал главную цель России
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин назвал обеспечение безопасного и мирного будущего основной целью государства, выступая на форуме Народного фронта «Все для Победы!».

    Путин подчеркнул: «Сегодня вся страна является единым, сплоченным народным фронтом. И ваши инициативы, неравнодушие, энергия, каждодневная работа должны быть направлены на то, чтобы дать возможность миллионам людей внести свой вклад в победу, подчинены нашей главной цели – безопасному и мирному будущему России», передает ТАСС.

    Он также добавил, что ради этой цели трудятся все, а участники спецоперации получают широкую поддержку общества. По словам президента, вооруженные силы, участники и ветераны СВО, их семьи ощущают «всеобщую, всенародную поддержку».

    Ранее Путин заявил, что российские беспилотники, переданные в зону спецоперации по линии Народного фронта, уничтожили вражеской техники на сумму более 2 млрд долларов. Кроме того, российский лидер в Национальном центре «Россия» выразил глубокую признательность волонтерам Народного фронта, отметив их вклад за три года работы.

    Комментарии (15)
    7 июля 2025, 19:29 • Видео
    Роль Сталина и Хрущева в истории опять переписали

    На съезде КПРФ была принята резолюция, осуждающая антисталинскую речь Никиты Хрущева на XX съезде КПСС. В чем подвох?

    Комментарии (0)
    6 июля 2025, 14:28 • Новости дня
    Путин посетил Национальный центр «Россия» в пятый раз

    Tекст: Ольга Иванова

    В Москве президент России Владимир Путин приехал в Национальный центр «Россия», чтобы принять участие в церемонии вручения премий и посетить выставку.

    Президент России Владимир Путин в пятый раз посетил Национальный центр «Россия» в Москве, передает РИА «Новости». Как сообщается, глава государства осмотрел выставку «Все для Победы!», посвященную трехлетним итогам работы Народного фронта, и принял участие в церемонии вручения премий за помощь участникам спецоперации, их семьям и жителям новых и приграничных регионов.

    Благотворительный фонд «Все для Победы!» был создан в 2022 году при участии военных корреспондентов для поддержки участников спецоперации и оказания гуманитарной помощи жителям новых российских регионов и приграничья. Фонд закупает технику и оборудование для бойцов за счет пожертвований граждан. За три года россияне перевели более 24 млрд рублей на нужды военнослужащих.

    Национальный центр «Россия» был создан указом президента для сохранения наследия одноименной выставки на ВДНХ и открылся 4 ноября 2024 года. В разные месяцы Путин уже посещал центр в рамках форумов и мероприятий, включая съезд партии «Единая Россия» и заседание наблюдательного совета «Движения первых».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Национальный центр «Россия» отметил свою первую годовщину. Центр стал важной площадкой для диалога и объединения страны. За семь месяцев экскурсоводы провели более 10 тыс. экскурсий. В стенах центра прошло несколько сотен мероприятий, включая международные.

    Комментарии (0)
    7 июля 2025, 09:15 • Новости дня
    Путин освободил от должности главу Минтранса

    Путин освободил Старовойта от должности главы Минтранса

    Путин освободил от должности главу Минтранса
    @ Павел Быркин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Роман Старовойт больше не возглавляет Министерство транспорта страны.

    Президент России Владимир Путин своим указом освободил Романа Старовойта от должности министра транспорта, передает ТАСС. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

    В тексте указа говорится: «Освободить Старовойта Романа Владимировича от должности министра транспорта Российской Федерации». Причины принятого решения не уточняются.

    Роман Старовойт возглавил Минтранс в мае 2024 года. Ранее он занимал пост губернатора Курской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, по подсчетам экспертов, масштабные перебои в авиасообщении привели к многомиллиардным потерям для перевозчиков, при этом издержки из-за отмены рейсов в первые сутки масштабного сбоя в трех аэропортах оцениваются в 4–6 млрд рублей.

    Комментарии (16)
    6 июля 2025, 04:27 • Новости дня
    Захарова заявила о попытке Зеленского вернуть легитимность встречей с Путиным
    Захарова заявила о попытке Зеленского вернуть легитимность встречей с Путиным
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Глава киевского режима Владимир Зеленский, добиваясь встречи с президентом России Владимиром Путиным, пытается «переподтвердить» свою легитимность, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова в интервью программе «Большой вопрос» сказала, что Зеленскому требуется «переподтвердить свою легитимность», но «законные процедуры» ему не подходят, поэтому он ищет «любой другой способ доказать, что он власть имущий», передает РИА «Новости».

    Также Захарова заявила о страхе Зеленского оказаться ненужным Западу. Он боится быть забытым, поэтому «не отходит от микрофонов». «Он, по-моему, уже спит с веб-камерой и дает вот эти онлайн-интервью, выступает на любых площадках», – заявила официальный представитель МИД России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил, что готов встречаться со всеми, включая Зеленского, чтобы завершить переговоры по урегулированию ситуации на Украине, но подпись под соответствующим соглашением должны поставить легитимные власти Украины. Путин напомнил, что по Конституции Украины президент избирается на пять лет, однако его полномочия не продлеваются даже в условиях военного положения.

    Комментарии (3)
    6 июля 2025, 16:09 • Новости дня
    Путин: Российские беспилотники сожгли техники ВСУ более чем на 2 млрд долларов
    Путин: Российские беспилотники сожгли техники ВСУ более чем на 2 млрд долларов
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские беспилотники, переданные в зону спецоперации по линии Народного фронта, уничтожили вражеской техники на сумму более 2 млрд долларов, заявил президент Владимир Путин, выступая на форуме «Все для победы!», который организовал Народный фронт.

    Глава государства подчеркнул, что только Народный фронт поставил в войска 110 тыс. беспилотников различных модификаций. По его словам, в их числе есть ударные комплексы, использующие оптоволоконную связь и устойчивые к радиопомехам, передает ТАСС.

    «По оценкам наших специалистов, всего беспилотники, направленные по линии ОНФ, сожгли вражеской техники более чем на 2 млрд долларов», – сказал Путин.

    Ранее Путин заявил, что решение о передаче списанных автомобилей органов власти и госкомпаний для нужд фронта было принято по просьбе военного командования.

    Кроме того, российский лидер в Национальном центре «Россия» выразил глубокую признательность волонтерам Народного фронта, отметив их вклад за три года работы.

    Комментарии (8)
    7 июля 2025, 19:33 • Новости дня
    Sohu: Путин шокировал США на переговорах с Трампом

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом президент России Владимир Путин отказался идти на уступки, что вызвало удивление у американской стороны, пишет китайское издание Sohu.

    Как пишет Sohu, китайские аналитики обратили внимание на поведение Путина во время недавнего телефонного разговора с Трампом, передает News.ru. По мнению экспертов, российский лидер не только не согласился на уступки, но и ужесточил риторику в ходе обсуждения.

    Вашингтон рассчитывал склонить Москву к своим условиям, используя давление и обещания выгод, однако Путин не изменил своей позиции, подчеркивают журналисты. Такой подход, как отмечается в публикации, обескуражил американские власти, которые теперь затрудняются выбрать дальнейшую стратегию. Переговоры лидеров двух стран не привели к соглашению, а инициативы Трампа по достижению мира зашли в тупик, подытоживает издание.

    Кроме того, эксперты указали, что Запад пытается оказывать давление не только на Россию, но и на Китай, являющийся ключевым партнером России. Однако эти усилия также не привели к успеху. Министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с представителями Евросоюза подчеркнул, что Пекин не заинтересован в поражении России в противостоянии с Западом, сообщает источник.

    Напомним, разговор между Путиным и Трампом состоялся в пятницу. Российский лидер по телефону рассказал главе Белого дома о попытках Киева сорвать терактами переговорный процесс.

    Стороны подтвердили готовность оставаться на постоянной связи и продолжать контакты по Украине на высшем уровне и по другим каналам.

    Госдеп назвал разговор Путина и Трампа частью усилий США по Украине.

    Комментарии (5)
    6 июля 2025, 14:13 • Новости дня
    Путин напомнил историю поддержки Россией Соединенных Штатов
    Путин напомнил историю поддержки Россией Соединенных Штатов
    @ Андрей Бабушкин/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин отметил, что Россия исторически поддерживала стремление США к независимости и сотрудничала с американцами в разные эпохи.

    Путин в интервью для фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» рассказал об особенностях отношений между Россией и США. Фрагмент беседы был опубликован журналистом Павлом Зарубиным в его Telegram-канале.

    Президент отметил, что в прошлом страны находили точки соприкосновения, несмотря на различные периоды истории. Путин напомнил, что Россия оказывала поддержку американским колониям в борьбе за независимость от Британии: «Реально поставляли оружие даже, деньгами помогали и так далее. Потом Север поддерживали в ходе войны Севера и Юга и так далее. Так что и вот в этом смысле все-таки мы находили нечто такое, что нас объединяло», передает РИА «Новости».

    По словам главы государства, между Россией и США долгое время сохранялись «очень добрые и своеобразные отношения».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что общение России и США по вопросу «раздражителей» в отношениях двух стран продолжается на уровне посольства России в Вашингтоне – Госдепа. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о позитивных изменениях в подходах администрации президента США Дональда Трампа к международным отношениям.

    Лавров также сообщил, что Россия и США пока не приблизились к содержательному диалогу по стратегической стабильности.

    Комментарии (32)
    7 июля 2025, 16:06 • Новости дня
    В России повышен штраф за несообщение в военкомат о переезде

    Tекст: Евгения Караваева

    В России вырос максимальный штраф за несообщение в военкомат о смене места жительства до 20 тыс. рублей.

    Президент России Владимир Путин подписал закон, который повышает штрафы за несообщение в военкомат о переезде на новое место жительства, сообщает РИА «Новости». Документ уже появился на портале официального опубликования правовых актов.

    Согласно закону, если гражданин не информирует в установленном порядке военный комиссариат или орган, ведущий первичный воинский учет, о смене места пребывания, не подтвержденной регистрацией, либо не является в военкомат в установленный срок после переезда, ему теперь грозит административный штраф от 10 до 20 тыс. рублей.

    Ранее Госдума и Совфед одобрили штрафы за несообщение в военкомат о переезде.

    Комментарии (2)
    6 июля 2025, 09:46 • Новости дня
    Путин присвоил 155-й гвардейской Курской бригаде морпехов имя дважды Героя России Михаила Гудкова
    Путин присвоил 155-й гвардейской Курской бригаде морпехов имя дважды Героя России Михаила Гудкова
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин официально присвоил 155-й гвардейской Курской бригаде морской пехоты имя дважды Героя России генерал-майора Михаила Гудкова.

    Президент России Владимир Путин официально присвоил 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригаде морской пехоты почетное наименование, передает РИА «Новости». Теперь подразделение будет носить имя дважды Героя Российской Федерации генерал-майора Михаила Гудкова. Соответствующий указ был опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

    В тексте указа отмечается: «Присвоить 155 отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригаде морской пехоты почетное наименование «имени дважды Героя Российской Федерации генерал-майора Михаила Гудкова» и впредь именовать ее: 155 отдельная гвардейская Курская орденов Жукова и Суворова бригада морской пехоты имени дважды Героя Российской Федерации генерал-майора Михаила Гудкова».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин наградил второй медалью «Золотая Звезда» посмертно заместителя главкома ВМФ России Михаила Гудкова. Генерал-майор Гудков погиб во время боевой работы в Курской области. Александр Хинштейн пообещал увековечить память замглавкома ВМФ Гудкова в Курской области.

    Комментарии (5)
    7 июля 2025, 16:50 • Новости дня
    Лицам без гражданства разрешили служить по контракту в ВС России

    Президент разрешил лицам без гражданства служить по контракту в ВС России

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий лицам без гражданства возможность заключать контракт с Вооруженными силами страны до завершения мобилизации.

    Поправки внесены в законы «О воинской обязанности и военной службе», «Об обороне» и «О статусе военнослужащих», передает ТАСС.

    Теперь иностранные граждане и лица без гражданства получили право заключать контракты о прохождении военной службы в России.

    Контракты с такими гражданами будут действовать до окончания периода мобилизации, завершения военного положения или истечения военного времени. Закон расширяет круг лиц, имеющих право служить по контракту в российских военных структурах, включая воинские формирования.

    7 июля Владимир Путин также подписал закон, увеличивающий штраф за несообщение о переезде в военкомат.

    Комментарии (0)
    6 июля 2025, 17:17 • Новости дня
    Путин рассказал о сборе Народным фронтом 54,5 млрд рублей на поддержку СВО
    Путин рассказал о сборе Народным фронтом 54,5 млрд рублей на поддержку СВО
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    За три года Народному фронту удалось собрать 54,5 млрд рублей, из которых 24 млрд направили простые граждане, а остальное поступило от бизнеса и коллективов.

    Президент России Владимир Путин на форуме «Все для Победы!» сообщил, что Народный фронт собрал за три года 54,5 млрд рублей, передает Telegram-канал Народного фронта. По его словам, 24 млрд рублей внесли граждане, а 30,5 млрд поступили от корпораций, предпринимателей и трудовых коллективов.

    Из общей суммы 21 млрд рублей был направлен в помощь бойцам, а 9,5 млрд предназначались для гуманитарных миссий по поддержке мирных жителей новых и приграничных регионов. Президент отметил, что объединенные усилия общества и бизнеса стали значимым вкладом в поддержку армии и граждан.

    Ранее Путин заявил, что российские беспилотники, переданные в зону спецоперации по линии Народного фронта, уничтожили вражеской техники на сумму более 2 млрд долларов. Кроме того, российский лидер в Национальном центре «Россия» выразил глубокую признательность волонтерам Народного фронта, отметив их вклад за три года работы.

    Комментарии (4)
    6 июля 2025, 17:47 • Новости дня
    Путин подключился к саммиту БРИКС по видеосвязи

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин участвует в саммите БРИКС, который проходит в Рио-де-Жанейро под председательством Бразилии.

    Российский лидер присоединился к мероприятию по видеосвязи и принимает участие в главном пленарном заседании. Главные темы обсуждения – вопросы мира, безопасности и реформирования глобальных механизмов управления, передает ТАСС.

    Лидеры стран БРИКС обсудят перспективы дальнейшего политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Кроме того, они планируют обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам международной повестки. По завершении саммита ожидается принятие итоговой декларации.

    В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин примет участие в главном пленарном заседании саммита БРИКС по видеосвязи.

    Ранее глава российского МИД Сергей Лавров вместе с делегацией прибыл на площадку саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова показала необычные номера машин кортежа Лаврова на саммите БРИКС. На машине кортежа Лаврова на саммите БРИКС написали «Мы – Россия, мы – Лавров!».

    Комментарии (0)
    6 июля 2025, 15:40 • Новости дня
    Песков назвал содержательным разговор Путина и Макрона

    Tекст: Дарья Григоренко

    В ходе телефонных переговоров президента РФ Владимира Путина и лидера Франции Эммануэля Макрона обсуждался широкий круг вопросов, а сама беседа сопровождалась разными интонациями, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину рассказал о деталях телефонного разговора Путина с Макроном. По его словам, беседа была достаточно содержательной, а в ходе обсуждения использовались разные интонации, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что «это рабочий процесс», отметив насыщенность и серьезность диалога между лидерами России и Франции.

    Ранее председатель крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что причиной обращения Макрона к Путину стала сложная обстановка для Вооруженных сил Украины.

    Во вторник Путин провел телефонный разговор с Макроном. Макрон выразил готовность поддерживать диалог с Путиным. Как сообщил Le Parisien, телефонный разговор между Путиным и Макроном свидетельствует о стремлении ЕС вновь участвовать в переговорах по ядерной программе Ирана.

    Комментарии (0)
    6 июля 2025, 15:48 • Новости дня
    Путин: Командиры просили отправить списанные авто органов власти на фронт

    Tекст: Дарья Григоренко

    Решение о передаче списанных автомобилей органов власти и госкомпаний для нужд фронта было принято по просьбе военного командования, сообщил президент РФ Владимир Путин.

    Путин пояснил, что командующие обратились с просьбой не списывать технику, а передавать ее: «Это была просьба командующих. Напрямую. Зачем списывать? Там иногда это разовое использование. Говорят: «Давайте нам списанное. Подойдут»», передает РИА «Новости».

    Во время посещения выставки «Все для Победы!», посвященной итогам работы Народного фронта, Путин также поднял вопрос о медицине. Он отметил, что планирует обсудить с правительством России и Министерством обороны возможность краткосрочных командировок гражданских врачей в госпитали, расположенные вблизи линии соприкосновения в зоне спецоперации на Украине.

    В воскресенье Путин приехал в Национальный центр «Россия» в Москве, чтобы принять участие в церемонии вручения премий и посетить выставку.

    Комментарии (0)
    Главное
    Прокуратура: Деньги парка «Патриот» потрачены на дачу сына экс-замминистра обороны
    Госдума утвердила Никитина министром транспорта
    В парламенте Армении подрались депутаты
    Лула да Силва объяснил Трампу, кто хозяин в Бразилии
    Контрактника из Челябинска обвинили в госизмене в пользу Украины за 80 долларов
    Во дворе жилого дома в Москве сгорели семь автомобилей
    В Пулково вернули бесплатный доступ к комнате для курения

    Россия впервые построила сложнейший ледовый танкер для экспорта СПГ

    Россия впервые построила уникальный танкер высокого ледового класса для вывоза российского СПГ из Арктики на экспорт. Он заработает во второй половине этого года на заводе «Арктик СПГ-2». Это дефицитные суда, которые строить еще сложнее, чем ледоколы. Это важный шаг России к развитию собственного судостроения и к самостоятельной постройке подобных сложных танкеров, без которых невозможен экспорт нашего СПГ на мировой рынок. Подробности

    Перейти в раздел

    Что даст России признание Исламского эмирата Афганистан

    Россия стала первой в мире страной, официально признавшей власть талибов в Афганистане. Какие последствия это будет иметь для Средней Азии, зачем это нужно Москве, кто следующим признает правительство талибов – и чем афганское руководство могло бы отблагодарить Россию за данный шаг? Подробности

    Перейти в раздел

    Против нефтяного экспорта России развязали тайную войну

    Целая серия загадочных инцидентов произошла в последние месяцы с торговыми кораблями, регулярно заходящими в порты России. Некоторые из происшествий закончились гибелью судов и даже несли угрозу массовых человеческих жертв. Из этих событий напрашиваются как минимум три вывода. Подробности

    Перейти в раздел

    Угрозы Запада лишь усилили БРИКС

    Трамп снова угрожает пошлинами – на этот раз странам, сотрудничающим с объединением БРИКС. Это происходит в тот самый момент, когда в Бразилии проходит очередной саммит организации. Сам факт таких заявлений, как и происходящее на саммите, показывает, что противостояние организации БРИКС разрушительно для самого Запада. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Роль Сталина и Хрущева в истории опять переписали

      На съезде КПРФ была принята резолюция, осуждающая антисталинскую речь Никиты Хрущева на XX съезде КПСС. В чем подвох?

    • Прибалтика бросила вызов Китаю

      Литва и Филиппины договорились о военном альянсе против России и Китая, а глава евродипломатии и бывший премьер Эстонии Кая Каллас требует от Пекина продать ЕС редкоземельные металлы и отказать России в поддержке. Почему прибалты разбушевались?

    • Урсула и телефонные мошенники: что общего?

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны Европы набрать побольше долгов, чтобы помочь Украине. Это не такое глупое предложение, как может показаться на первый взгляд: Урсула знает, зачем ей это.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации