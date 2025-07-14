Мы можем получить ужасный атомный мир, где ядерное оружие превращается из лучшего инструмента предотвращения войны в стимул для ее начала. А все потому, что Соединенные Штаты и их союзники сами, своими руками, разрушают режим нераспространения.0 комментариев
Францию настигла политическая месть за предательство Минских соглашений
От бывшей французской империи откололся еще один ее элемент. Принадлежащая Франции Новая Каледония получила государственную независимость, но с хитрой и двусмысленной формулировкой. Происходящее выглядит изощренной иронией в связи с тем, как Париж предательски отнесся к своим гарантиям по выполнению Минских соглашений на Украине.
На карте мира в скорости появится новое государство. Соглашение о создании государства Новая Каледония заключено в конце минувшей недели в Буживале, пригороде Парижа.
До начала переговоров в пригороде Парижа ситуация казалась тупиковой, Часть местных политических партий выступала за полную независимость от Франции, часть была против. В результате был найден юридический и лингвистический компромисс. Новая Каледония, балансировавшая на грани гражданской войны, получила возможность перевести страсти в юридическое и парламентское русло.
Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил заключение «исторического» соглашения об институциональном устройстве французской заморской территории. Переговоры с участием избранных представителей Новой Каледонии, по его словам, длились десять дней. Французский премьер Франсуа Байру со своей стороны приветствовал соглашение о создании «уникальной организации», отметив, что это будет закреплено в Конституции Франции.
Уникальность действительно присутствует. Смысл ее в том, что Новая Каледония становится самостоятельным государством, которое тем не менее интегрировано в другое государство – Французскую Республику. Новая Каледония будет объявлена субъектом международного права и другие государства смогут его признавать. Удивительная формулировка, которую изобрели в парижском пригороде – «государство в государстве» – в международном праве ранее не была известна.
Жители Новой Каледонии получают сразу два паспорта, а страна будет иметь право на самостоятельную внешнюю политику. В то же время Парижу будут делегированы полномочия в области обороны и безопасности. Должны быть заключены соглашения об экономическом восстановлении Новой Каледонии. Также будет возобновлена добыча и переработка никеля – основы каледонийской экономики.
Меняется статус местного парламента, модифицируется избирательная система. Ранее в Новой Каледонии действовал «ценз оседлости», который не давал избирательных прав тем французам, которые переехали на острова в последние 20 лет. Это должно было гарантировать права местного народа канаков, которые получили избирательные права только в 1957 году. Париж в прошлом году решил ценз отменить, что спровоцировало бунт, беспорядки и погромы.
Местное население из народа канаков (меланезийцы) боялось, что отмена ценза увеличит влияние белых жителей островов, особенно переехавших в последнее время. Теперь в результате компромисса ценз все-таки отменен.
Следующими шагами после подписания соглашения будет голосование в парламенте Франции. Оно, скорее всего, пройдет без проблем, поскольку достигнутый компромисс не означает окончательного отделения Новой Каледонии от Франции. А вот требуемый для утверждения результатов компромисса референдум на самих островах выглядит куда более проблемно, поскольку часть неканакского населения (белые, азиаты и полинезийцы) может быть против. Они также чувствуют себя коренным населением и возражают против уравнивания прав приезжих.
Тут стоит вспомнить, что реакция Парижа на прошлогодние события в Новой Каледонии колебалась в диапазоне от ввода войск до предоставления частичной независимости. Это демонстрировало, что система управления далекими заморскими территориями дала сбой, а отказ от полного контроля за Нумеа нанес бы огромный удар по престижу Макрона и Франции в целом.
Однако найденное решение – делегирование Нумеа права вести самостоятельную внешнюю политику в обмен на отмену ценза для «понаехавших» – не выглядит устойчивым. Рано или поздно оно войдет в противоречие с концентрацией в руках Парижа права на политику в области обороны и безопасности. Учитывая сохраняющиеся внутренние противоречия на островах и склонность сторонников полной независимости искать поддержку за рубежом (одни только поездки на форумы по антиколониальной борьбе в Азербайджан чего стоят), «компромиссные» пункты «буживальского соглашения» представляют из себя бомбу замедленного действия.
Почти наверняка сторонники полной независимости Новой Каледонии, освоившись и набрав союзников на внешней арене, продолжат бороться против власти Парижа, но уже под новыми лозунгами и с новой силой.
Но особенно примечательно то, что Франция проделала трюк с рождением «государства в государстве» по классическим западным принципам двойных стандартов. Формулировки «государства в государстве» для Новой Каледонии напоминают положения Минских соглашений, по которым Донбасс в перспективе становился территорией с глубокой автономией Украины со значительными правами самоуправления.
Да, есть нюансы, в частности отсутствие контроля Киева за обороной и безопасностью, но, по сути, в 2015 году при непосредственном участии Парижа для Донбасса предлагалась похожая схема. Она помогала сохранить Киеву лицо, продолжать называть Донбасс украинским, а русскому населению давала реальные рычаги влияния на родной территории.
Сейчас же в Новой Каледонии смысл действий Парижа был как раз в том, чтобы сохранить лицо даже не всей стране, а лично Макрону, который не смог справиться с движением канаков за независимость.
Париж смог остановить волну насилия в Новой Каледонии, но не устранил первопричины конфликта, оказался неспособен найти решение привычными средствами. Точно такой же фикцией, к слову, оказались и гарантии Парижа по соблюдению Минских соглашений киевским режимом. Почему Париж до сих пор упорно цепляется за мифическую «территориальную целостность» Украины, если де-факто подорвал собственную территориальную целостность?
Да, Париж настаивает, что все происходящее в Новой Каледонии и вокруг нее под международную юрисдикцию не попадает, а остается внутренним делом Франции. Точно так же по поводу ДНР и ЛНР в свое время заявляли в Киеве. Однако в реальности перед нами в случае с Новой Каледонией возник прецедент, дающий пример другим игрокам на международной арене. Таким прецедентом опять же в случае Украины и регионов Новороссии оказалось Косово.
Вопрос о полной независимости Новой Каледонии наверняка возникнет уже через пару лет. В Париже наверняка будут настаивать на сохранении островов в формальном составе Пятой Республики. Но точно так же как Новороссия нашла способы добиться окончательнного отделения от Украины – найдет их в итоге и Новая Каледония.