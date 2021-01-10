Стали известны защитники Трампа при процедуре импичмента В соцсетях начался флешмоб подключений к Рarler 10 января 2021, 02:56 Текст: Антон Никитин

Российские интернет-пользователи обмениваются приглашениями подключиться к соцсети Parler в знак протеста против блокировки мобильного приложения американской корпорацией Google. Консервативно настроенные американцы (недовольные информационной политикой компаний Facebook и Twitter – прим. ВЗГЛЯД) смогли высказаться в менее раскрученной, но весьма популярной платформе Parler, насчитывающей 10 млн пользователей, сообщает сетевое издание «Смотрим». Однако уже 9 ноября американская корпорация Google заблокировала в своем онлайн-магазине мобильное приложение Parler, которое используют сторонники президента США Дональда Трампа, передает РИА «Новости». «Силиконовая долина пытается убить это приложение. Google удалил Parler безо всяких предупреждений из своего магазина приложений. Apple и Amazon пригрозили удалить Parler. В Интернете куча радикальных платформ, почему удалили только Parler?» – задался вопросом Такер Карлсон, ведущий телеканала Fox News. «Потому что у нас репутация консервативной платформы – на самом деле мы беспартийны, так и есть. Во-вторых, мы соревнуемся с другими платформами, которые решили, что хотят наблюдать за своими пользователями 24 часа в сутки без особого подозрения [с их стороны]», – ответила Эми Пейкофф, директор по политике Parler. Напомним, «массовая миграция» американских консерваторов, недовольных информационной политикой компаний Facebook и Twitter в период избирательной кампании в США, в другие соцсети началась в ноябре минувшего года и усилилась после блокировки учетных записей Дональда Трампа в Twitter, Facebook, Instagram и на других платформах. Так, 7 января администрация соцсети Twitter временно заблокировала личный аккаунт действующего президента США. Вслед за этим аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram. Позже аккаунт главы действующей американской админитрации заблокировал стриминговый сервис Twitch. Аналогичное решение приняла социальная сеть Snapchat. 9 ноября администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами. Телеведущий Владимир Соловьев указал на серьезные последствия блокировки Трампа в Twitter. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какими последствиями аукнется решение социальных сетей заблокировать учетные записи действующего президента США Дональда Трампа.

Сатановский высказался о пришедшей на смену Трампу «гремучей смеси» 9 января 2021, 21:09

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Ольга Никитина

Заблокировав президента США Дональда Трампа, Twitter показал Соединенным Штатам и миру в целом, «кто в доме хозяин», считает президент российского Института Ближнего Востока Евгений Сатановский. По его словам, после этого вопросов насчет американской демократии «больше нет и быть не может». «Такой фестиваль подлого вранья, наглых подтасовок и насилия над волеизъявлением избирателей в Америке давно не устраивали», – написал Сатановский в своем Telegram-канале. По его словам, Трамп доказал, что «любой энергичный американец, который обладает достаточными амбициями, деньгами (без них в Штатах никак), харизмой и твердым характером может стать президентом США, если напрямую обращается к избирателям, наплевав на «вашингтонское болото». «У него в «Твиттере» десятки миллионов подписчиков, за него голосовали почти 80 млн человек и сейчас они получили еще одно доказательство того, что их голоса украли и на них всех в Капитолии плюют. Чего более чем достаточно для того, чтобы Трамп вновь стал президентом через четыре года, если, конечно, его не бросят в тюрьму или не застрелят, что в Америке вещь вполне нормальная», – отметил политолог. Он задался вопросом о том, как можно охарактеризовать тот политический строй, который в США установится при демократе Джо Байдене. «Либеральный фашизм, носителями которого были и Обама, и Хиллари Клинтон? Квазидемократическая диктатура? Тирания левачествующих геронтократических олигархов? Гремучая это смесь – очень левые, очень богатые, очень глупые, очень наглые, не слишком образованные, несмотря на все свои дипломы, искренне презирающие все и всех люди, считающие, что они могут делать, что хотят и делающие все, что хотят», – подчеркнул Сатановский. «Трамп, конечно, не Че Гевара, не Мартин Лютер Кинг, не Мандела и не Ленин, но если Америку его пример ничему не научил и она так и будет идти по пути, наметившемуся на последних выборах, значит она полностью заслужила свою участь. Впрочем, она ее в любом случае заслужила», – заключил политолог. Напомним, администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами. Twitter вслед за личной страницей действующего президента США заблокировала аккаунт предвыборного штаба Трампа. Телеведущий Владимир Соловьев отметил, что ситуация с блокировкой аккаунта Трампа в Twitter порождает серьезную правовую коллизию. В четверг Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена новым американским президентом. Twitter заблокировал аккаунт штаба Трампа за публикацию советской символики 9 января 2021, 06:34

Фото: RT на русском/Twitter

Текст: Антон Никитин

Администрация социальной сети Twitter вслед за личной страницей действующего президента США заблокировала аккаунт предвыборного штаба Дональда Трампа. «Действие учетной записи приостановлено. Twitter приостанавливает действие учетных записей, которые нарушают правила Twitter», – приводит текст уведомления соцсети ТАСС. На странице предвыборного штаба Трампа было размещено заявление действующего президента США, в котором он раскритиковал руководство соцсети за блокировку его личной страницы. Аналогичное сообщение глава Белого дома опубликовал до этого на официальной странице президента США, но и оно было удалено модераторами. Кроме того, штаб Трампа разместил на своей странице в Twitter картинку с птичкой, логотипом этой соцсети, окрашенной вместо голубого цвета в красный с эмблемой серпа и молота. Изображение повторяло соответствующую эмблему с государственного флага СССР. Штаб не пояснил, что конкретно он имел в виду это картинкой. Сам Трамп в своем заявлении обвинял руководство соцсети в том, что оно ограничивает свободы слова и координирует свои действия с «демократами и радикальными левыми». Ранее администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами. Напомним, 7 января администрация соцсети Twitter временно заблокировала личный аккаунт действующего президента США. Вслед за этим аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram. Позже аккаунт главы действующей американской админитрации заблокировал стриминговый сервис Twitch. Аналогичное решение приняла социальная сеть Snapchat. Демократы придумали основание для импичмента Трампа 9 января 2021, 04:30

Фото: Yuri Gripas/

Consolidated News Photos/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Группа законодателей от Демократической партии намерена 11 января вынести на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США статьи импичмента в отношении действующего американского президента-республиканца Дональда Трампа, сообщил телеканал NBC со ссылкой на проект документа. Согласно документу, который подготовили конгрессмены Дэвид Сисилини (от штата Род-Айленд), Тед Лью (от штата Калифорния) и Джейми Раскин (от штата Мэриленд), обвинение в адрес действующего президента США состоит из одной статьи – подстрекательство к мятежу. «Дональд Трамп осуществил тяжкое преступление и правонарушение, сознательно подстрекая к насилию в отношении органов власти Соединенных Штатов», – приводит текст документа ТАСС. В проекте документа отмечается, что в результате этого «толпа незаконно проникла в Капитолий, нанесла увечья сотрудникам правоохранительных органов, угрожала членам Конгресса и вице-президенту, воспрепятствовала важнейшей конституционной обязанности утвердить результаты выборов». «Всем этим президент Трамп поставил под серьезную угрозу безопасность Соединенных Штатов и их органов власти», – утверждается в документе. Авторы убеждены, что «президент Трамп таким поведением продемонстрировал, что он будет оставаться угрозой для национальной безопасности, демократии и конституции, если ему будет позволено остаться на своем посту». По данным Reuters, спикер Палаты представителей Конгресса США демократка Нэнси Пелоси уже дала указание комитету по регламенту быть готовым к началу импичмента Трампа. «Члены Палаты представителей надеются, что президент немедленно оставит должность, – заявила Пелоси на встрече с однопартийцами. – <...> Палата использует любой вариант [отстранения Трампа от власти]. Наши обсуждения продолжатся». Напомним, в среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена новым американским президентом. Избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил действующего американского лидера Дональда Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на здание Конгресса США в Вашингтоне, а участников указанных событий назвал террористами. Между тем президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и действующая американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия. Выяснилось, чем занималась Меланья Трамп в момент штурма Капитолия 9 января 2021, 19:55 Текст: Ольга Никитина

Первая леди США Меланья Трамп занималась фотосессией объектов декора Белого дома в тот момент, когда толпа штурмовала здание Капитолия, сообщили источники телеканала CNN. По их данным, несмотря на вопросы о том, будет ли она призывать протестующих прекратить насилие, она этого не сделала. «Когда тысячи сторонников Трампа устремились <…> к Капитолию США, чтобы осадить центр американской демократии, первая леди Меланья Трамп занималась фотосессией в Белом доме», – передает РИА «Новости» сообщение телеканала. Профессиональное освещение, используемое для фото- и видеосъемки, можно было увидеть через окна Белого дома. «Делались фотографии ковров и других предметов в резиденции главы исполнительной власти и в восточном крыле», – сообщил CNN человек, знакомый с распорядком дня с первой леди. По данным телеканала, Меланья Трамп заинтересовалась написанием книги о предметах декора, которые она скопила и реставрировала в Белом доме. Отмечается, что первая леди руководила в этой связи фотопроектом. Как заявляет телеканал, и СМИ, и сотрудники супруги президента США якобы задавали вопросы, планирует ли она призвать в Twitter людей успокоиться и прекратить насилие, как она делала это во время протестов, вызванных убийством Джорджа Флойда. Однако, по утверждению телеканала, она не стала публиковать такой призыв. По словам другого источника, которого цитирует канал, такая индифферентность может объясняться тем, что она уже «выписывается», «мыслями она уже не здесь». Между тем, как сообщает канал, в отличие от Меланьи дочь президента Иванка Трамп, провела с отцом экстренную встречу в Овальном кабинете в среду, где попросила его призвать к прекращению насилия. В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли пять человек, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббитт и сотрудник полиции Капитолия Брайан Сикник. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. В четверг Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена новым американским президентом. Участнику штурма Капитолия в меховой шапке с рогами предъявлены обвинения 9 января 2021, 21:29

Фото: кадр из видео

Текст: Ольга Никитина

Житель американского штата Аризона Джейкоб Энтони Чансли, который, предположительно, был запечатлен в ходе беспорядков в Конгрессе 6 января в медвежьей шапке с рогами и копьем, задержан. Ему предъявлены обвинения. Как сообщили в министерстве юстиции США, Чансли предстал перед судом столичного округа Колумбия. «Предполагается, что Чансли опознан как мужчина, запечатленный на кадрах СМИ в Конгрессе с рогами, в медвежьей шапке, с разрисованным в красно-бело-синий цвет лицом и с голым торсом. Данный человек нес копье с американским флагом», – передает ТАСС сообщение ведомства. Чансли оказался одним из самых заметных участников беспорядков в здании Капитолия. Так, ранее на него обратил внимание глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли пять человек, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббитт и сотрудник полиции Капитолия Брайан Сикник. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. В четверг Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена новым американским президентом. В США увидели признаки «предгитлеровской эпохи» 9 января 2021, 18:58

Фото: MICHAEL REYNOLDS/ЕРА/ТАСС

Текст: Ольга Никитина

Ситуация в Вашингтоне может оказаться предвестником «более темных» событий, пишет американское издание The National Interest. По мнению автора публикации Джейкоба Хэйлбрунна, обстановка в США схожа с Веймарской республикой (наименование Германии в 1919-1933 годах). «Серьезный вопрос, который стоит перед Америкой, – это вопрос, направится ли страна по тому же пути, что и веймарская Германия?» – говорится в статье, текст которой приводит «ИноСМИ». Хэйлбрунн цитирует книгу «Американская цель» Аарона Сибариума, по мнению которого в США есть явные совпадения с этой «предгитлеровской» эпохой. «Например, треть всех демократов и республиканцев теперь уверены, что политическое насилие может быть оправдано. То есть доля людей, которые уверены, что можно применять силу для защиты «правильных» политических мнений, доля таких людей выросла в четыре раза по сравнению с 2017-м годом. Эта печальная статистика отражает скорость и пугающую симметрию поляризации нашего общества. Мы видим крушение тех норм, которые были призваны помочь людям с полярными взглядами ужиться друг с другом. Есть возможность того, что поляризация станет намного хуже», – говорится в статье. «Как выяснили на собственном опыте еще немецкие социал-демократы в Веймарской республике, когда на политическое насилие отвечаешь насилием, вызвавшие первоначальную жестокость причины никуда не уходят. Напротив, ответное насилие углубляет первоначальную обиду, а это плодит все новую и новую жестокость», – рассуждает автор. «США будут напоминать Римскую Республику времен упадка, в которой и Цицерон, и Клавдий содержали враждующие бандитские группировки, нападавшие друг на друга прямо на улице. Потом веймарская Германия все это повторила от начала до конца», – говорится в статье. По мнению автора публикации, в сложившейся ситуации США ждет один из двух сценариев развития: либо штурм Капитолия сторонниками действующего президента Дональда Трампа станет последним эпизодом «в этой драме ненависти», либо политическое насилие станет нормой, и страна пойдет по пути Веймарской республики, итогом событий внутри которой, как подчеркивается, стала делегитимизация режима. В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли пять человек, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббитт и сотрудник полиции Капитолия Брайан Сикник. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. В четверг Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена новым американским президентом. Дуров обвинил Facebook в распространении фейков о Telegram 9 января 2021, 10:58

Фото: Tatan Syuflana/АР/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, как Facebook с помощью ботов распространяет недостоверную информацию о работе мессенджера. «Я слышал, что у Facebook есть целый отдел, посвященный выяснению того, почему Telegram так популярен. Представьте себе, что десятки сотрудников работают только над этим полный рабочий день. Я счастлив сэкономить Facebook десятки миллионов долларов и бесплатно выдать наш секрет: уважайте своих пользователей», – написал Дуров в своем Telegram-канале. Основатель Telegram добавил, что в 2019 году Facebook потратил на маркетинг почти 10 млрд долларов. «Я полагаю, это включает платных ботов в Википедии и на других сайтах», – уточнил Дуров. Он рассказал, что были обнаружены боты, которые распространяют неточную информацию о мессенджере, в частности они продвигают три основных мифа: код Telegram не является открытым исходным кодом; Telegram – русский; Telegram не зашифрован. Дуров пояснил, что все клиентские приложения Telegram имеют открытый исходный код с 2013 года. Он уточнил, что Telegram не имеет серверов или офисов в России и был заблокирован в стране с 2018 по 2020 год. Также основатель мессенджера развеял и третий миф. По его словам, каждый чат в Telegram с момента запуска был зашифрован. «В отличие от Facebook, Telegram не тратит деньги, не говоря уже о миллиардах долларов, на маркетинг. Мы считаем, что люди достаточно умны, чтобы выбирать то, что им лучше всего. И, судя по полмиллиарда человек, пользующихся Telegram, это убеждение оправдано», – заявил основатель мессенджера. Дуров также пояснил, почему пользователи «бегут» из WhatsApp в Telegram. «Миллионы людей возмущены последним изменением Условий WhatsApp, в котором теперь говорится, что пользователи должны передавать все свои личные данные в рекламную систему Facebook. Неудивительно, что бегство пользователей из WhatsApp в Telegram, которое продолжается уже несколько лет, ускорилось», – заключил он. Ранее Дуров объявил о монетизации Telegram, чтобы компенсировать затраты на серверы и трафик. Клинтон позлорадствовала над блокировкой Трампа в Twitter 9 января 2021, 21:46 Текст: Ольга Никитина

Соперница Дональда Трампа на выборах 2016 года Хиллари Клинтон отреагировала на блокировку аккаунта действующего президента США в Twitter. Клинтон репостнула свой же твит четырехлетней давности, адресованный бывшему оппоненту в президентской гонке, с призывом удалить аккаунт в соцсети. Ретвит она сопроводила «галочкой». https://t.co/lQmZvooFYW — Hillary Clinton (@HillaryClinton) January 9, 2021 Твит, в котором Клинтон призвала Трампа удалить учетную запись в Twitter, стал самой популярной записью кандидата от демократов во время президентской гонки 2016 года. Тем временем публикация с «галочкой» уже набрала свыше 750 тыс. отметок «Нравится». Напомним, администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами. Twitter вслед за личной страницей действующего президента США заблокировала аккаунт предвыборного штаба Трампа. Телеведущий Владимир Соловьев отметил, что ситуация с блокировкой аккаунта Трампа в Twitter порождает серьезную правовую коллизию. Президент российского Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в свою очередь отметил, что, заблокировав Трампа, Twitter показал Соединенным Штатам и миру в целом, «кто в доме хозяин». По его словам, после этого вопросов насчет американской демократии «больше нет и быть не может». Сын Трампа назвал поведение Twitter насмешкой над Америкой 9 января 2021, 20:07 Текст: Ольга Никитина

Дональд Трамп-младший, сын действующего президента США Дональда Трампа, в связи с блокировкой аккаунта своего отца в Twitter заявил, что мир смеется над Америкой. «Мир смеется над Америкой, а Мао, Ленин и Сталин улыбаются. Крупные технологические компании способны цензурировать президента? Свобода слова мертва и контролируется могущественными леваками», – написал Трамп-младший в Twitter. Он также разместил ссылку на свой собственный сайт, пояснив, что делает это на случай, если он станет «следующим», чей аккаунт в Twitter будет заблокирован. Напомним, администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами. Twitter вслед за личной страницей действующего президента США заблокировала аккаунт предвыборного штаба Трампа. Телеведущий Владимир Соловьев отметил, что ситуация с блокировкой аккаунта Трампа в Twitter порождает серьезную правовую коллизию. Белый дом предупредил о последствиях попытки импичмента Трампа 9 января 2021, 04:55

Фото: White House/

via Globallookpress

Текст: Антон Никитин

Новая попытка подвергнуть президента США Дональда Трампа импичменту только углубила бы раскол в американском обществе, заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир. «Как заявил (...) президент Трамп, пришло время для залечивания ран и обеспечения единства в качестве одной нации. Политически мотивированный импичмент в отношении президента, который проделал [на своем посту] замечательную работу и до истечения срока полномочий которого остается 12 дней, лишь углубит раскол нашей великой страны», – приводит слова Дира ТАСС. Ранее стало известно, что группа законодателей от Демократической партии собралась вынести на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США вопрос импичмента в отношении действующего американского президента-республиканца Дональда Трампа. Обвинение состоит из одной статьи – подстрекательство к мятежу. Напомним, избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил действующего американского лидера Дональда Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников указанных событий назвал террористами. Между тем действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия. Напомним, в среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом. Трамп заявил о возможности создания альтернативы Twitter 9 января 2021, 05:58

Фото: Doug Mills/

Consolidated News Photos/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Действующий президент Соединенных Штатов республиканец Дональд Трамп после блокировки своей личной страницы администрацией социальной сети Twitter объявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter, а также о начале переговоров с другими сайтами. «Как я уже говорил в течение долгого времени, [администрация соцсети] Twitter заходит все дальше и дальше в ограничении свободы слова, и сегодня сотрудники Twitter скоординировались с демократами и радикальными левыми и удалили мою страницу со своей платформы, чтобы заставить замолчать меня и вас, 75 млн замечательных патриотов, которые за меня проголосовали», – написал Трамп на официальной странице президента США в соцсети Twitter, передает ТАСС. «Я предсказывал, что так и произойдет. Мы ведем переговоры с разными другими сайтами, скоро мы сделаем важное объявление, и мы также рассматриваем возможность создания нашей собственной платформы в ближайшем будущем. Нас не заставят замолчать!» – заявил действующий президент Соединенных Штатов. Оба сообщения сразу же были удалены модераторами социальной сети, однако позже их текст распространила пресс-служба Белого дома. Трамп также отметил, что Twitter хоть и является частной компанией», но без «подарка государства» в виде раздела 230 закона об этике в сфере коммуникаций от 1996 года (защищает технологические компании от судебных исков за размещение, удаление или иное модерирование пользовательского контента) эта компания «долго бы не просуществовала». Ранее администрация социальной сети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи действующего президента США Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации. Напомним, 7 января администрация соцсети Twitter временно заблокировала личный аккаунт действующего президента США. Вслед за этим аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram. Позже аккаунт главы действующей американской админитрации заблокировал стриминговый сервис Twitch. Аналогичное решение приняла социальная сеть Snapchat. В Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт 9 января 2021, 05:32

Фото: Lino Mirgeler/dpa/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Администрация соцсети Twitter примет меры в отношении любого аккаунта, который начнет использовать действующий президент США Дональд Трамп, сообщил портал Axios. Представитель соцсети сообщил порталу, что вдобавок к постоянному ограничению доступа к личной учетной записи Трампа администрация Twitter готова ограничить функции и официальной учетной записи президента США, если Трамп начнет пользоваться этот аккаунт, передает ТАСС. Более того, по словам представителя соцсети, если Трамп начнет пользоваться каким-либо другим аккаунтом в Twitter, он также будет заблокирован. При этом администрация соцсети по-прежнему планирует передать контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома демократу Джозефу Байдену после инаугурации, которая намечена на 20 января. Ранее администрация социальной сети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи действующего президента США Дональда Трампа «из-за опасности нового подстрекательства к насилию». Администрация соцсети усмотрела нарушения ее правил о запрете на призывы к насилию в опубликованных Трампом в пятницу записях. Накануне Трамп пообещал в Twitter, что 75 млн избирателей, голосовавших за него и за принципы «Америка прежде всего», «Сделаем Америку снова великой» сохранят мощнейший голос в будущем. «К ним не будет неуважения или неподобающего отношения в какой-либо форме или виде!!!» – выразил уверенность американский лидер. В другом сообщении он отметил: «Всем кто спрашивал: я не собираюсь быть на инаугурации 20 января». Напомним, 7 января администрация соцсети Twitter временно заблокировала личный аккаунт действующего президента США. Вслед за этим аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram. Позже аккаунт главы действующей американской админитрации заблокировал стриминговый сервис Twitch. Аналогичное решение приняла социальная сеть Snapchat. Папу Римского поразили беспорядки в Вашингтоне 9 января 2021, 21:54 Текст: Ольга Никитина

Папа Римский Франциск заявил, что остался поражен беспорядками в здании американского Капитолия. Понтифик осудил «движение», стоящее за протестами. «Я остался поражен... Такой дисциплинированный народ <...>, демократия... Но такова реальность, и даже в самой зрелой реальности есть что-то, что идет не так, люди, которые идут против общества, против демократии, против общего блага», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на интервью папы Римского телеканалу Canale 5. По его словам, случившееся дало возможность «найти меры для исправления». «Это движение должно быть осуждено, независимо от людей», – сказал папа Франциск. «Насилие всегда такое. Ни один народ не может похвастаться тем, что никогда не встречался с насилием. Это случается в истории, но мы должны понимать, чтобы это не повторять и извлечь уроки», – добавил понтифик. В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли пять человек, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббитт и сотрудник полиции Капитолия Брайан Сикник. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. В четверг Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена новым американским президентом. Погибшая в Капитолии женщина оказалась сторонницей теории заговора о демократах-педофилах 9 января 2021, 17:09 Текст: Ольга Никитина

Погибшая во время беспорядков в Капитолии ветеран ВВС США Эшли Бэббит была активной сторонницей теории заговора QAnon, согласно которой Дональд Трамп пытался спасти мир от педофилов-сатанистов, к числу которых сторонники этой теории относят Джо Байдена, демократов и голливудских знаменитостей, пишет The Guradian. Издание проанализировало публикации Бэббит в Twitter. Сообщается, что в среднем женщина публиковала около 50 сообщений в день, а в день выборов в США она оставила 77 твитов, передает РИА «Новости». Сообщается, что накануне дня акции протеста в твите Бэббит была отсылка к теме движения. Она завершила его словам «От тьмы к свету» (Dark to light), что является одним из слоганов QAnon. Первоначально эта теория заговора, не имеющая подтверждения, появилась на малоизвестных форумах, но в последние месяцы проникла в политику. Даже сам Трамп ретвитнул некоторые записи, связанные с ней. Тем не менее, позже он заявил, что ничего не знает об этой теории, но слышал, что они борются с педофилами. С 2018 года QAnon было признано в США «потенциальной внутренней террористической угрозой». Издание сообщает, что после президентских выборов Бэббит активно писала в поддержку идеи их фальсификации. Она выражала скептическое отношение к общепринятым мерам безопасности, связанным с коронавирусом, таким как ношение масок, а также критиковала распоряжения властей, предписывавшие гражданам оставаться дома. Как пишет The Guardian, в прошлом были ситуации, когда женщина вела себя агрессивно. В 2016 году ей были предъявлены обвинения в опрометчивом подвергании опасности, опасном вождении и намеренной порче имущества в штате Мэриленд, однако затем они были сняты. В жалобе бывшей девушки ее мужа в адрес Бэббит говорилось, что та преследовала ее на машине, три раза врезалась в нее сзади, кричала и угрожала. В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли пять человек, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббитт и сотрудник полиции Капитолия Брайан Сикник. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. В четверг Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена новым американским президентом. Стали известны защитники Трампа при процедуре импичмента 10 января 2021, 02:32

Фото: Al Drago/CNP/AdMedia/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

В случае запуска процедуры импичмента интересы действующего президента США будет представлять личный адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани, сообщила телекомпания CNN. По данным источников телекомпании, американский лидер уже приступил к планированию действий на случай, если законодатели-демократы вынесут на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США статьи для импичмента Трампа, обвинив его в «подстрекательстве к мятежу». По словам источников CNN, представлять интересы республиканца в таком случае будет его личный адвокат Джулиани, передает ТАСС. Кроме того, по сведениям телекомпании, Трамп якобы рассматривает возможность вновь прибегнуть к помощи почетного профессора школы права Гарвардского университета Алана Дершовица, который уже защищал главу Белого дома в ходе попытки первой импичмента. Накануне стало известно, что группа законодателей от Демократической партии собралась вынести на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США вопрос импичмента в отношении действующего американского президента-республиканца Дональда Трампа. Обвинение состоит из одной статьи – подстрекательство к мятежу. Белый дом предупредил о последствиях такого шага для американского общества. Ранее избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил действующего американского лидера Дональда Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников указанных событий назвал террористами. Между тем действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия. Напомним, в среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.