Соловьев указал на нарушение прав американцев в связи с блокировкой аккаунта Трампа

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что ситуация с блокировкой аккаунта действующего президента США Дональда Трампа в Twitter порождает серьезную правовую коллизию.

Он напомнил, что суд ранее запретил Трампу блокировать доступ отдельных пользователей к своим твитам, поскольку такой запрет нарушает право на свободу слова.

«Однако, право компании Twitter заблокировать навсегда аккаунт Трампа, даже без решения суда, оправдывается многими комментаторами тем, что таковы внутренние правила и компания является частной. Таким образом утверждают, что конституция США стоит ниже чем внутренние документы компании Twitter?» – задается Соловьев вопросом в своем Telegram-канале.

«То есть частным компания позволительно создавать зоны свободные от действия американской конституции? Так каких еще прав лишены американцы на основании корпоративных решений частных компаний?» – подчеркнул журналист.

Соловьев отметил, что на самом деле эта история «отнюдь не только про Трампа».

Ранее администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами. Twitter вслед за личной страницей действующего президента США заблокировала аккаунт предвыборного штаба Трампа.