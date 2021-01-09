Трамп заявил о возможности создания альтернативы Twitter

Действующий президент Соединенных Штатов республиканец Дональд Трамп после блокировки своей личной страницы администрацией социальной сети Twitter объявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter, а также о начале переговоров с другими сайтами.

«Как я уже говорил в течение долгого времени, [администрация соцсети] Twitter заходит все дальше и дальше в ограничении свободы слова, и сегодня сотрудники Twitter скоординировались с демократами и радикальными левыми и удалили мою страницу со своей платформы, чтобы заставить замолчать меня и вас, 75 млн замечательных патриотов, которые за меня проголосовали», – написал Трамп на официальной странице президента США в соцсети Twitter, передает ТАСС.

«Я предсказывал, что так и произойдет. Мы ведем переговоры с разными другими сайтами, скоро мы сделаем важное объявление, и мы также рассматриваем возможность создания нашей собственной платформы в ближайшем будущем. Нас не заставят замолчать!» – заявил действующий президент Соединенных Штатов.

Оба сообщения сразу же были удалены модераторами социальной сети, однако позже их текст распространила пресс-служба Белого дома.

Трамп также отметил, что Twitter хоть и является частной компанией», но без «подарка государства» в виде раздела 230 закона об этике в сфере коммуникаций от 1996 года (защищает технологические компании от судебных исков за размещение, удаление или иное модерирование пользовательского контента) эта компания «долго бы не просуществовала».

Ранее администрация социальной сети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи действующего президента США Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации.

Напомним, 7 января администрация соцсети Twitter временно заблокировала личный аккаунт действующего президента США. Вслед за этим аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram. Позже аккаунт главы действующей американской админитрации заблокировал стриминговый сервис Twitch. Аналогичное решение приняла социальная сеть Snapchat.