Количество бездомных в США превысило 550 тыс. человек

Число бездомных в США достигло 550 тыс. и может побить рекорд

Количество бездомных в США достигло 550 тыс. человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на расчеты Wall Street Journal. Прогнозируется, что число бездомных может превысить 653 тыс. человек к концу года, что станет новым рекордом с начала ведения статистики в 2007 году.

Рост числа бездомных связан с экономическими и социальными проблемами, такими как повышение цен на жилье и аренду, а также прекращение мер финансовой помощи после пандемии. Данные получены от более чем 250 организаций, оказывающих помощь бездомным.

Бездомные в США живут в палатках, на улицах и в приютах. Цифра включает как постоянно проживающих на улице, так и временно лишившихся жилья. За год количество бездомных увеличилось на 10%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в США рекорды по числу бездомных наблюдаются в таких крупных городах, как Нью-Йорк и Лос-Анджелес. Между тем, высокий уровень преступности также стал постоянной проблемой для жителей Нью-Йорка. Интересно, что данный город также славится наибольшим числом миллиардеров в мире, что подчеркивает контраст между богатством и социальными проблемами.