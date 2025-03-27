ЕС пообещал ответные меры на пошлины США на автомобили

Фон дер Ляйен пообещала защитить интересы ЕС после введения США пошлин на автомобили

Tекст: Вера Басилая

Решение президента США Дональда Трампа ввести 25-процентные пошлины на импорт автомобилей вызвало незамедлительную реакцию главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. В своем заявлении она выразила глубокое сожаление по поводу этого шага, подчеркнув, что пошлины – это налоги, которые негативно сказываются как на бизнесе, так и на потребителях в США и Европейском Союзе, пишет Politico.

Фон дер Ляйен заявила, что Европа будет оценивать влияние этих пошлин и ожидает дальнейших мер со стороны Вашингтона в ближайшие дни. Несмотря на сдержанный тон ее заявления, она дала понять, что ЕС готов к ответным действиям, но продолжит искать переговорные решения, одновременно защищая свои экономические интересы.

Трамп, объявляя о введении пошлин, отметил, что они вступят в силу 2 апреля, а сбор начнется 3 апреля. Он также заявил, что это часть его стратегии по защите американских производителей и экономики. В 2024 году Соединенные Штаты импортировали пассажирские автомобили на сумму 214 млрд долларов, включая импорт из стран, не входящих в ЕС, таких как Япония, Мексика и Южная Корея.

Президент США заявил, что с апреля вступают в силу пошлины в 25% на импортные автомобили.

Трамп также объявил о намерении ввести более жесткие пошлины против Европейского союза и Канады в случае их сотрудничества, направленного на экономический ущерб США.

В Еврокомиссии ранее заявили о контрмерах в отношении американского импорта в Европейский союз на сумму до 26 млрд евро в ответ на новые тарифы США на сталь и алюминий из Европейского союза.