Не нравится народ? Не живи с ним. Не нравится рассказ? Не пиши сценарий. Не хочется работать с российским кинорынком? Не работай. Но только не делай одолжения – вообще-то я вся в белом, но за миллион за серию, так и быть, поработаю на это государство.16 комментариев
Минобороны: ВС России продвигаются к границе с Украиной в Курской области
Подразделения ВС России в Курской области уверенно продвигаются к государственной границе с Украиной, они заняли важный опорный пункт, сообщает Минобороны.
По данным ведомства, российские войска в Курской области ведут успешное продвижение в направлении государственной границы с Украиной, передает ТАСС.
В Минобороны отметили, что российские подразделения уверенно двигаются вперед, вытесняя украинские силы из приграничных районов.
Штурмовые подразделения гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии ранее заняли важный опорный пункт Вооруженных сил Украины в курском приграничье.
Как писала газета ВЗГЛЯД, за минувшие сутки в результате активных действий различных российских группировок войск, включая «Центр», «Север», «Запад», «Днепр» и «Восток», потери Вооруженных сил Украины составили более 1 тыс. человек.