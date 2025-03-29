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    Мнения
    Юлия Лемарк Юлия Лемарк Кинодеятелям не хватает любви

    Не нравится народ? Не живи с ним. Не нравится рассказ? Не пиши сценарий. Не хочется работать с российским кинорынком? Не работай. Но только не делай одолжения – вообще-то я вся в белом, но за миллион за серию, так и быть, поработаю на это государство.

    16 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов В дружбе с заграницей надо знать меру

    Страх дружбы с Америкой, Китаем и с кем угодно еще – обратная сторона нашего традиционного понимания дружбы. Это страх того, что на очередном празднике дружбы мы опять потеряем меру. Впрочем, есть у русских и поговорка: «Дружба дружбой, а табачок врозь». Надо вспоминать ее почаще.

    12 комментариев
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Кому нужна милитаризация Европы

    Европейские политики-прилипалы рассчитывают, что у них «все будет». А им за это как раз не будет ничего, даже если что-то (или все) пойдет не так. Даже если война, под которую они берут взаймы деньги, не случится, евроэлита хапнет свое.

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    29 марта 2025, 08:59 • Новости дня

    Минобороны: ВС России продвигаются к границе с Украиной в Курской области

    Tекст: Александра Юдина

    Подразделения ВС России в Курской области уверенно продвигаются к государственной границе с Украиной, они заняли важный опорный пункт, сообщает Минобороны.

    По данным ведомства, российские войска в Курской области ведут успешное продвижение в направлении государственной границы с Украиной, передает ТАСС.

    В Минобороны отметили, что российские подразделения уверенно двигаются вперед, вытесняя украинские силы из приграничных районов.

    Штурмовые подразделения гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии ранее заняли важный опорный пункт Вооруженных сил Украины в курском приграничье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за минувшие сутки в результате активных действий различных российских группировок войск, включая «Центр», «Север», «Запад», «Днепр» и «Восток», потери Вооруженных сил Украины составили более 1 тыс. человек.

    28 марта 2025, 09:14 • Новости дня
    ВС России столкнулись с бойцами ССО ВСУ в центре Гуева Курской области
    ВС России столкнулись с бойцами ССО ВСУ в центре Гуева Курской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные продолжают бои в центре Гуева Курской области, сталкиваясь с наиболее подготовленными частями сил специальных операций ВСУ.

    В центре Гуева Курской области продолжаются ожесточенные столкновения между российскими военными и украинскими вооруженными силами. Как сообщили в российских силовых структурах, бойцам ВС РФ противостоят высокоподготовленные части сил специальных операций (ССО) ВСУ, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ прекратили использовать бронетехнику в Курской области. Вооруженные силы Украины не могут отступить из лесного массива у Гуева из-за своих мин, созданных для защиты позиций от российских сил.

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    28 марта 2025, 20:52 • Новости дня
    Стало известно о приказе ВСУ вклиниться в Курскую и Белгородскую области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинским войскам было дано распоряжение взять под контроль территории в Курской области, сообщили в группировке «Север».

    Источник в группировке «Север» отметил, что этот приказ был отдан киевским командованием еще до начала переговоров, передает РИА «Новости».

    «ВСУ пытаются вклиниться в нашу оборону на различных участках фронта в Курской и Белгородской областях», – сказал собеседник агентства. По его словам, можно предположить, что украинские силы действительно пытаются это сделать, но все их попытки пока не привели к результату.

    Собеседник агентства подчеркнул, что попытки украинских войск были замечены через анализ радиоэфира, допросы пленных и поведение противника.

    Ранее в Курской области на северной окраине Гуево бойцы 22-го мотострелкового полка ликвидировали украинских десантников и уничтожили бронетехнику, включая американскую MaxxPro. Российские войска сломали сопротивление противника в Суджанском приграничье, установив контроль над селом Гоголевка.

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    28 марта 2025, 14:16 • Видео
    США обнулили ядерные амбиции Зеленского

    Посланник Дональда Трампа по особым поручениям и весьма своеобразный дипломат Ричард Гренелл решил «поставить точку» и сообщить руководству Украины «неприятную правду» о ядерном оружии, которое когда-то находилось на украинской территории.

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    27 марта 2025, 17:40 • Новости дня
    Российские военные зачистили МАПП «Суджа» и установили там флаг России

    Источник: Российские военные зачистили МАПП «Суджа» и установили там флаг России

    Российские военные зачистили МАПП «Суджа» и установили там флаг России
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России закончили зачистку окрестностей международного автомобильного пункта пропуска (МАПП) «Суджа» в Курской области, сообщил источник в силовых структурах.

    На здание контрольно-пропускного пуска установлен флаг Российской Федерации, сказал собеседник ТАСС.

    До этого в четверг сообщалось, что ВС России в Курской области поразили шесть бригад ВСУ.

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    27 марта 2025, 06:15 • Новости дня
    ВСУ понесли колоссальные потери у Олешни и КПП «Суджа»

    Российские силовики сообщили о больших потерях ВСУ в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения Вооруженных сил Украины столкнулись с серьезными потерями у погранперехода «Суджа» и хутора Олешня на фоне успешных действий российских военных, рассказали в российских силовых структурах.

    Подразделения Вооруженных сил Украины несут значительные потери в Курской области, сообщает ТАСС. Российские силовики сообщили, что наиболее серьезные потери зафиксированы у хутора Олешня, где действуют подразделения 95-й десантно-штурмовой бригады. Эти подразделения, усиленные солдатами с боевым опытом из других частей ВСУ, столкнулись с успешной атакой российских военных.

    Также сообщается о потерях украинских сил в окрестностях Гоголевки и у международного автомобильного погранперехода «Суджа». Российские бойцы продолжают атаковать и уничтожать резервы противника, переброшенные в этот район.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин переадресовал благодарность участникам спецоперации за освобождение города Суджа, которую выразили жители Курской области. Потери ВСУ на Курском направлении превысили 70 тыс. человек. ВСУ прекратили использовать бронетехнику в Курской области.

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    29 марта 2025, 06:56 • Новости дня
    ВСУ потеряли больше тысячи военных за сутки

    Минобороны России сообщило о массовой гибели боевиков ВСУ за сутки

    Tекст: Денис Тельманов

    За минувшие сутки в результате активных действий различных российских группировок войск, включая «Центр», «Север», «Запад», «Днепр» и «Восток», потери Вооруженных сил Украины составили более 1 тыс. человек, а также значительное количество техники и складов боеприпасов.

    Потери Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки составили более 520 военных в зоне ответственности российской группировки войск «Центр», передает ТАСС. Начальник пресс-центра группировки Александр Савчук сообщил, что подразделения улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад и полка ВСУ в районах Новосергеевки, Котлино, Красноармейска, Петровского и Новоалександровки.

    Кроме потерь в личном составе, украинские войска также потеряли два танка, боевую бронированную машину, шесть автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, включая 105-миллиметровую гаубицу М101.

    В то же время, группировка войск «Север» уничтожила до 60 военных ВСУ на белгородском направлении, также уничтожив боевую бронетехнику и артиллерию. Группировка «Запад» нанесла ущерб до 230 военным, 23 пунктам управления беспилотной авиацией и полевому складу боеприпасов.

    Группировка «Днепр» за сутки уничтожила более 85 военнослужащих ВСУ, в то время как группировка «Восток» нанесла потери до 120 военных и склад боеприпасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Запад» освободили Красное Первое в Харьковской области и Мирное в Донецкой народной республике (ДНР) .

    Всего российские войска за неделю освободили пять населенных пунктов в ДНР, Курской, Харьковской и Запорожской областях, в том числе Гоголевку в Курской области.

    В последние сутки группировка «Север» поразила украинские подразделения в нескольких населенных пунктах на Белгородском направлении.

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    28 марта 2025, 12:43 • Новости дня
    Российские войска освободили курскую Гоголевку
    Российские войска освободили курскую Гоголевку
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления освободили населенный пункт Гоголевка в Курской области, сообщили в Минобороны.

    Кроме того, было нанесено поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, бригады президента и бригады теробороны ВСУ около Горналя, Гуево и Олешни, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии были поражены живая сила и техника противника возле Басовки, Беловод, Варачино, Великой Рыбицы, Веселовки, Владимировки, Водолаг, Журавки, Запселья, Локни, Могрицы, Новониколаевки, Ободов, Пролетарского, Садков, Юнаковки и Яблоновки в Сумской области.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили более 320 военнослужащих, уничтожены пять бронемашин, два артиллерийских орудия, два квадроцикла, станция РЭБ, а также три пункта управления БПЛА, отчитались в Минобороны.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 70 700 военнослужащих, 402 танка, 327 машин пехоты, 290 бронетранспортеров, 2233 бронемашины, 2561 автомобиль, 589 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, 26 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, подытожили в оборонном ведомстве.

    В пятницу утром источники в группировке «Север» сообщали, что российские войска сломали сопротивление противника в Суджанском приграничье, установив контроль над селом Гоголевка.

    Ранее стало известно, что ВС России столкнулись с бойцами ССО ВСУ в центре Гуева Курской области.

    Напомним, российские военные уже зачистили МАПП «Суджа» и установили там флаг России.

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    26 марта 2025, 20:21 • Новости дня
    В курском Замостье в оккупации ВСУ без лекарств умерли 11 стариков
    В курском Замостье в оккупации ВСУ без лекарств умерли 11 стариков
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В Курской области местная жительница рассказала об ужасах оккупации ВСУ, включая гибель бабушек из-за нехватки лекарств и поджоги домов украинскими ДРГ.

    Местная жительница из курского Замостья рассказала RT об ужасах оккупации украинскими войсками. Она сообщила, что 11 бабушек умерли из-за отсутствия доступа к лекарствам. Украинские диверсионно-разведывательные группы совершали поджоги травы, лесополос и домов мирных жителей.

    «Дышать было нечем. Эти поджоги ДРГ делали постоянно, вплоть до 23 сентября, почти два месяца. Я даже засыпала с полотенцем у рта, чтобы хоть какой-то фильтр воздуха был», – вспоминает женщина.

    Однако сплоченность позволила мирным жителям выжить, делясь провизией. В общей сложности в поселке находилось более 20 человек.

    По словам местной жительницы, ВСУ испытывали проблемы с обмундированием и продовольствием. Украинские солдаты выносили из магазинов все продукты, такие как колбаса, мясо и алкоголь, оставляя местным лишь скудные остатки. «Украинские мобилизованные из тюрем всегда голодные были, одеты вразнобой: кто что нашел, то и надел. Конечно, там мало что после них оставалось, но мы были рады даже пригоршне крупы какой-нибудь», – сообщила жительница.

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    27 марта 2025, 06:58 • Новости дня
    ООН выразила обеспокоенность гибелью людей в приграничных регионах России

    ООН выразила обеспокоенность из-за гибели россиян в приграничных с Украиной регионах

    ООН выразила обеспокоенность гибелью людей в приграничных регионах России
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    ООН выражает глубокую озабоченность в связи с жертвами среди гражданского населения в приграничных регионах России в результате боевых действий, заявила помощник генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Джойс Мсуйя.

    Мсуйя отметила, что поступает информация о жертвах не только на Украине, включая районы, которые она назвала «оккупированными», но и «в некоторых частях» России.

    «В сообщениях СМИ сообщается о жертвах среди гражданского населения и повреждении гражданской инфраструктуры в Курской, Белгородской и Брянской областях», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Мсуйя указала «всем сторонам» на важность защиты гражданских и объектов, необходимых для их выживания. Неизбирательные атаки «строго запрещены», заявила она, добавив, что международное гуманитарное право требует защиты гражданского населения независимо от его местонахождения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России представил новые доказательства преступлений Вооруженных сил Украины в Суджанском районе Курской области, а также возбудил уголовное дело о теракте в связи с подрывом ВСУ государственной информационной системы «Суджа».

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    28 марта 2025, 23:08 • Новости дня
    Российский офицер сообщил о «пустынях» в курских селах после ВСУ

    Российский офицер рассказал, что ВСУ превратили в пустыню села в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Офицер 22-го мотострелкового полка заявил о полном опустошении курских сел украинскими войсками, которые разграбили магазины и дома, оставили после себя изгаженные стены и заминированные посадки.

    Офицер 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север» отметил, что все магазины, склады, квартиры и частные дома были разграблены ВСУ, а украденное имущество вывезено. На стенах остались следы свастики и ненормативной лексики, в то время как дома и автомобили оказались заминированы. Лесополосы также превращены в огневые точки, передает РИА «Новости».

    По словам офицера, в регионе обнаружено большое количество оружия НАТО и мин западного образца. ВСУ превратили курские села в «пустыню», из которой жители вынуждены бежать. В результате мародерства и вандализма украинских войск, населенные пункты региона опустели и были превращены в военные позиции с использованием западного вооружения.

    Жительница Курской области рассказывала об ужасах оккупации ВСУ, о гибели бабушек из-за нехватки лекарств и поджогах домов украинскими ДРГ.

    В ходе атаки ВСУ на православный храм в курском селе Погребки были уничтожены все святыни, включая антиминс и старинные иконы, а сама церковь не подлежит восстановлению.

    Следственный комитет России представил новые доказательства преступлений Вооруженных сил Украины в Суджанском районе Курской области.

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    26 марта 2025, 12:47 • Новости дня
    ВСУ прекратили использовать бронетехнику в Курской области

    Десантник: ВСУ прекратили использовать бронетехнику в Курской области

    Tекст: Александра Юдина

    Пехота ВСУ в Курской области действует без поддержки бронемашин, используя только БПЛА и разведывательные дроны, рассказал командир разведроты гвардейского воздушно-десантного соединения с позывным «Гранит».

    По его словам, на данном этапе противник применяет только пехотные подразделения без поддержки бронетехники, но с использованием беспилотников и разведывательных дронов, передает РИА «Новости».

    Эти средства оказывают влияние на российские штурмовые группы, отметил командир.

    «На данном этапе противник использует только пехотные подразделения – без бронетехники, но с поддержкой БПЛА и разведывательных дронов, которые воздействуют на наши штурмовые группы», – сказал «Гранит».

    По его словам, отказ от использования бронетехники обусловлен тем, что пути подвоза перекрыты дистанционным минированием, а также техника уничтожается с помощью FPV-дронов.

    «Гранит» добавил, что это значительно затрудняет действия ВСУ в регионе и снижает их мобильность.

    Ранее сообщалось, что ВСУ не могут отступить из лесного массива у Гуева из-за своих мин, созданных для защиты позиций от российских сил.

    Накануне в Курской области российская реактивная артиллерия успешно отразила попытку контратаки украинских сил, уничтожив более 10 боевиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны продолжает разгром формирований ВСУ на территории Курской области, нанеся поражение семи украинским бригадам в приграничье.

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    27 марта 2025, 06:30 • Новости дня
    Женщина в Курской области месяц скрывалась от ВСУ в подвале

    Жительница приграничья Курской области месяц пряталась в подвале от ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В приграничном районе Курской области женщина месяц прожила в подвале, скрываясь от украинских военных, и получила серьезное ранение ноги, сообщили очевидцы.

    Как сообщает ТАСС, жительница приграничного района Курской области вынуждена была скрываться в подвале своего дома около месяца, в то время как в верхних этажах разместились украинские военные. Очевидцы утверждают, что за это время несколько групп солдат сменилось, но женщина оставалась незамеченной.

    Во время укрытия в подвале женщина получила серьезное ранение ноги. Чтобы избежать инфекций, она использовала алкоголь для обработки раны. После месяца в подвале ей удалось эвакуироваться в безопасное место. Однако для этого она несколько дней пробиралась через поля и болота, оставив по пути пакет с документами и лекарствами из-за непосильной тяжести.

    Очевидцы вспомнили о том, как в спешке она потеряла обувь и была вынуждена бежать босиком. Такой побег оказался единственным способом избежать обнаружения и обеспечить свою безопасность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин переадресовал благодарность участникам спецоперации за освобождение города Суджа, которую выразили жители Курской области. Потери ВСУ на Курском направлении превысили 70 тыс. человек. ВСУ прекратили использовать бронетехнику в Курской области.

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    27 марта 2025, 13:00 • Новости дня
    Российские войска нанесли поражение шести бригадам ВСУ в Курском приграничье
    Российские войска нанесли поражение шести бригадам ВСУ в Курском приграничье
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России в Курской области поразили шесть бригад украинской армии в четырех населенных пунктах, сообщило российское Министерство обороны в четверг.

    Группировка «Север» поразила шесть бригад, включая механизированную, три десантно-штурмовых, президентскую и бригаду теробороны ВСУ у Гоголевки, Горналя, Гуево и Олешни, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Авиация и артиллерия нанесли удары по живой силе и технике ВСУ не только в указанных районах, но и в населенных пунктах Сумской области, таких как Басовка, Беловоды, Варачино.

    Украинская армия за сутки потеряла более 190 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей, два артиллерийских орудия, миномет, станцию РЭБ и пункт управления беспилотниками.

    В среду Минобороны России сообщило, что украинская армия за все время боевых действий на Курском направлении потеряла свыше 70 тыс. военнослужащих.

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    26 марта 2025, 15:44 • Новости дня
    Потери ВСУ на Курском направлении превысили 70 тыс. человек

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия за все время боевых действий на Курском направлении потеряла свыше 70 тыс. военнослужащих, сообщило российское Министерство обороны в среду.

    С начала боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 70 тыс. 190 военнослужащих и 402 танка, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также украинская армия потеряла там 327 БМП, 290 БТРов, 2223 боевые бронированные машины, 585 артиллерийских орудий и множество образцов другой техники.

    В последние сутки группировка «Север» в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня поразила несколько бригад ВСУ, включая механизированную, десантно-штурмовую бригады и бригаду морской пехоты.

    Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в ряде населенных пунктов Сумской области, включая Басовку, Беловоды и другие.

    За сутки ВСУ на этом направлении потеряли 230 военнослужащих, танк и БТР.

    В прошлые сутки ВС России из группировки войск «Север» в Курской области уничтожили 15 солдат ВСУ и захватили в плен одного.

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    28 марта 2025, 23:54 • Новости дня
    Жители Курской области расселились в Брянске после возвращения

    Российский Красный Крест расселил эвакуированных с Украины жителей Курской области в Брянске

    Tекст: Денис Тельманов

    Жители Курской области, вернувшиеся с Украины, обрели временное пристанище в Брянске при поддержке Российского Красного Креста, где им предоставили возможность отдохнуть и восстановить силы.

    Как сообщает ТАСС, жители Курской области, вернувшиеся с Украины, прибыли в Брянск, где для них Российский Красный Крест (РКК) организовал расселение. Прибывшие отдыхают после трудной дороги, общаются с психологами и сотрудниками службы восстановления семейных связей РКК.

    В сообщении РКК отмечается, что на первом этаже отеля, где разместили курян, дежурят сотрудники организации. Они готовы помочь в решении различных вопросов, будь то перенос вещей, восстановление утерянных документов или предоставление информации о доступных программах помощи. Также люди могут просто пообщаться и получить поддержку.

    Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о том, что с территории Украины были эвакуированы еще двадцать пять жителей Курской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, офицер 22-го мотострелкового полка заявил о полном опустошении курских сел украинскими войсками, которые разграбили магазины и дома, оставили после себя изгаженные стены и заминированные посадки.

    С украинской территории возвращены 25 жителей Курской области, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

    В Курской области украинский солдат Владимир Бережных пытался скрыться, переодевшись в одежду убитого местного жителя, но был задержан, когда российские войска заметили его натовские берцы.

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    26 марта 2025, 18:25 • Новости дня
    Путин переадресовал бойцам спецоперации благодарность за освобождение Суджи

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин переадресовал благодарность участникам спецоперации за освобождение города Суджа, которую выразили жители Курской области.

    На заседании набсовета общероссийского движения детей и молодежи «Движение первых» волонтер курского регионального отделения Надежда Алымова рассказала о благотворительной работе с детьми из пунктов временного размещения жителей Курской области, передает ТАСС.

    Она отметила, что одна из девочек выразила желание вернуться в Суджу, которая в это время уже была освобождена.

    Алымова добавила, что от лица всех жителей приграничья она хочет выразить благодарность президенту Владимиру Путину и бойцам за исполнение общей мечты. По ее словам, освобождение города стало важным событием для всех жителей региона.

    Президент России Владимир Путин в ответ заявил, что основная благодарность должна быть адресована бойцам, которые сделали возможным возвращение жителей домой. «Что касается вот этого желания вернуться домой в Суджу, то это не мне, прежде всего, слова благодарности нашим бойцам, нашим настоящим мужчинам, братьям вашим, отцам», – подчеркнул он.

    Ранее на пресс-конференции с белорусским лидером Александром Лукашенко Путин выразил благодарность российским бойцам за успешное освобождение города Суджа и прилегающих населенных пунктов в Курской области.

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    Бригады морской пехоты дослужились до дивизий

    Владимир Путин сообщил о грядущей реорганизации морской пехоты: бригады данного компонента войск будут переформатированы в дивизии. Эксперты отмечают, что это решение благоприятно скажется на адаптивности подразделений к меняющимся условиям боевых действий. При этом реорганизация морской пехоты, как ни странно, продиктована в том числе ее выдающимися успехами в рамках СВО. Подробности

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    Мертвым запретят выбирать президента США

    Радикальную реформу избирательной системы пытается провернуть президент США Дональд Трамп. Его новый указ призван прекратить масштабные фальсификации выборов, давно и традиционно присутствующие в Америке. О каких фальсификациях идет речь – и почему эта попытка Трампа может быть сорвана? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • США обнулили ядерные амбиции Зеленского

      Посланник Дональда Трампа по особым поручениям и весьма своеобразный дипломат Ричард Гренелл решил «поставить точку» и сообщить руководству Украины «неприятную правду» о ядерном оружии, которое когда-то находилось на украинской территории.

    • Почему Зеленский повеселел и расхамился

      Саммиту группы поддержки Владимира Зеленского в Париже предшествовали несколько событий и заявлений, которые обнажили стратегию руководства Украины, Британии и Франции. Зеленский в эту стратегию настолько верит, что как будто повеселел.

    • Переговоры России и США. Что нового?

      По итогам особо длительного раунда переговоров между делегациями России и США в Саудовской Аравии не было выпущено никаких совместных заявлений. Считается, что это вина Киева. Но кое-какие итоги, как следует из сообщения МИД РФ, все-таки есть.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Атака Трампа на БРИКС грозит Америке плохими последствиями

      Президент США делает воинственные заявления относительно международного сообщества БРИКС. «БРИКС умер», – провозглашает Трамп и угрожает ввести против этой организации 150-процентные пошлины в случае создания ею собственной валюты. Однако даже западные аналитики предупреждают, что сам факт таких угроз уже действует разрушительно на американский доллар и подталкивает различные страны отказываться от расчета в американской валюте.

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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