Стало известно о приказе ВСУ вклиниться в Курскую и Белгородскую области

Tекст: Валерия Городецкая

Источник в группировке «Север» отметил, что этот приказ был отдан киевским командованием еще до начала переговоров, передает РИА «Новости».

«ВСУ пытаются вклиниться в нашу оборону на различных участках фронта в Курской и Белгородской областях», – сказал собеседник агентства. По его словам, можно предположить, что украинские силы действительно пытаются это сделать, но все их попытки пока не привели к результату.

Собеседник агентства подчеркнул, что попытки украинских войск были замечены через анализ радиоэфира, допросы пленных и поведение противника.

Ранее в Курской области на северной окраине Гуево бойцы 22-го мотострелкового полка ликвидировали украинских десантников и уничтожили бронетехнику, включая американскую MaxxPro. Российские войска сломали сопротивление противника в Суджанском приграничье, установив контроль над селом Гоголевка.