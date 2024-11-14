  • Новость часаСтало известно о продвижении российских войск в Запорожской области на запад от границы с ДНР
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    «Надо поджигать». Как идут съемки масштабного сериала об истории России и Украины
    Лавров: Вопрос о мирных переговорах будет решать не Зеленский
    Трамп предложил «фаворитку русских» на пост главы разведки США
    Боррель призвал экспроприировать замороженные активы России
    Лавров ответил на вопрос о легитимности выборов на Украине
    Украинские чиновники назвали главный вопрос в случае переговоров с Россией
    Байден и Трамп обсудили Украину
    Шольца высмеяли в Бундестаге за слова о бюджете Германии
    Россия победила Литву в борьбе за место в комитете ООН
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Почему у иноагентов не получается пропаганда

    Давайте поговорим о феномене деградации оппозиционной журналистики, которая всегда была вражеской пропагандой, но в полный рост расцвела после бегства из страны господ исполнителей после 24 февраля 2022 года. Расцвела и увяла на наших глазах.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Германия стала пустым местом Европы

    Сейчас Германия – это политическая пустота в самом центре Европы, занимающая значительное место в мировой экономике и торговле. И безответственные угрозы германской элиты в адрес России на практике не значат ничего.

    3 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Кто станет новым президентом Украины, если Трамп отвергнет Зеленского

    ЗЕ-команда – это клиент демократов, и она не нужна Трампу у власти на Украине. Каким образом он может свергнуть Зеленского? Вариантов много. Но победа Трампа открывает окно возможностей и для других политиков.

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    14 ноября 2024, 09:51 • Новости дня

    Кандидат Трампа в постпреды США при ООН Стефаник поменяла позицию по Украине

    CNN: Стефаник изменила проукраинскую позицию и поддержала подход Трампа к конфликту

    Кандидат Трампа в постпреды США при ООН Стефаник поменяла позицию по Украине
    @ Rod Lamkey/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Элиз Стефаник, предложенная Трампом на должность постпреда США при ООН, изменила свои взгляды по Украине, теперь поддерживая мир с позиции силы, что совпадает с политикой Трампа.

    Конгрессвумен от Нью-Йорка Элиз Стефаник, которой Дональд Трамп предложил должность постоянного представителя США при ООН, изменила свою прежнюю проукраинскую позицию, сообщает CNN со ссылкой на заявление ее коммуникационного директора Али Блэк.

    В 2022 году Стефаник активно поддерживала вступление Украины в НАТО и выступала за значительную военную помощь Киеву. Однако ее офис теперь отказался конкретно озвучивать ее текущую позицию, но дал понять, что она поддерживает подход Трампа в отношении украинского конфликта, передает РИА «Новости».

    Блэк заявила: «Стефаник полностью поддерживает политику достижения мира с позиции силы президента Трампа и будет следовать за ним, как главнокомандующим, для оптимального решения вопроса по прекращению войны на Украине».

    Изменение позиции Стефаник произошло на фоне растущего скептицизма Трампа и других республиканцев по поводу роли американской помощи Киеву. В апреле текущего года она проголосовала против пакета помощи Украине на сумму 60 млрд долларов, ссылаясь на обеспокоенность по поводу расходов.

    Politico, в свою очередь, сообщает, что чиновники ООН планируют приветствовать назначение Стефаник на пост постоянного представителя США и намерены работать с ней конструктивно.

    Между тем Россия заявила, что поставки оружия Украине мешают урегулированию конфликта и вовлекают страны НАТО в него, что является «игрой с огнем». Глава МИД Сергей Лавров отметил, что такие грузы становятся законной целью для России, а США и НАТО участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.

    Напомним, избранный президент США Дональд Трамп предложил конгрессвумен Элиз Стефаник стать постоянным представителем страны при Организации Объединенных Наций. Также он решил назначить конгрессмена от Флориды Майка Уолца на пост советника по национальной безопасности в своей будущей администрации.

    13 ноября 2024, 18:22 • Новости дня
    Насильно мобилизованный в ВСУ националист-гей пожаловался на русскую музыку в ТЦК
    Насильно мобилизованный в ВСУ националист-гей пожаловался на русскую музыку в ТЦК
    @ Jakub Porzycki/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Языковой инспектор-гей (ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России), который боролся в Одессе с русскоязычными вывесками, был насильно мобилизован, когда пришел жаловаться в полицию на очередное использование русского языка. В автобусе, везущем его в учебную часть, гей-инспектор также обнаружил нарушение языкового закона Украины.

    Сам мобилизованный заявил, что что у него есть официальный диагноз от психиатра – тревожно-депрессивное расстройство, а поэтому должна быть отсрочка. Он пожаловался на высокое давление, головокружение, пишет издание «Страна». Тем не менее языкового инспектора нетрадиционной ориентации повезли в учебную часть под Киев. «В автобусе, который меня везет, все время играет российская музыка. Это треш», – написал в соцсетях мобилизованный гей-инспектор.

    В Одессе мужчина занимался тем, что выискивал вывески на русском языке, а также вычислял общающихся на нем и жаловался в полицию. Он также клеил наклейки с требованием заменить надписи на русском на украинские.

    Подробности о том, как языкового инспектора забрали в ТЦК, рассказал его партнер. По его словам, мужчину увезли прямо из отдела полиции, куда он пришел разбираться по очередному заявлению против русского языка.

    Напомним, на Украине в ряды вооруженных сил мобилизуются люди с ВИЧ и открытой формой туберкулеза, а также пациенты с другими тяжелыми заболеваниями. Украинские власти планируют мобилизовать 1 млн человек до конца 2024 года, включая инвалидов и психически нездоровых, с целью немедленной отправки на фронт.

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    13 ноября 2024, 17:32 • Новости дня
    Депутат Рады назвал ежедневные потери ВСУ

    Депутат Рады Дубинский заявил о ежедневных потерях ВСУ в 1,5 тыс. человек

    Депутат Рады назвал ежедневные потери ВСУ
    @ AP/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинский депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене, обнародовал данные о потерях вооруженных сил Украины (ВСУ). По оценкам Дубинского, ежедневно ВСУ теряют до 1,5 тыс. человек.

    В своем Telegram-канале Дубинский заявил, что украинское правительство, возглавляемое Владимиром Зеленским, планирует мобилизовать 160 тыс. человек за три месяца. «Это составляет примерно 50–55 тыс. человек в месяц или 1,7–1,8 тыс. человек в день», – отметил он, передает РИА «Новости».

    Дубинский также подчеркнул, что подобные мобилизационные темпы связаны с политическими интересами, в частности с предстоящей инаугурацией Дональда Трампа как президента США. «Три месяца – это как раз до инаугурации и полноты власти Трампа, пока эти хотят продолжать свое кровавое пиршество», – сказал он, добавив, что ежедневно гибнут около 1,5 тыс. военнослужащих. «День их кривляний – минус 1,5 тыс. мужчин», – подчеркнул он.

    Ранее в Минобороны сообщили, что потери ВСУ на Курском направлении превысили 30 тыс. военных. 1 ноября военный блогер Руслан Татаринов заявил, что общие потери ВСУ по некрологам составляют 524 тыс. человек, но эта цифра может быть занижена. Ежедневные потери увеличились до 600–700 человек.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    13 ноября 2024, 16:44 • Новости дня
    Эксперт назвал ошибки ВСУ при обороне Курахово

    Военный аналитик Онуфриенко: Российские войска готовят прорыв к центру Курахово с юга

    Эксперт назвал ошибки ВСУ при обороне Курахово
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Курахово располагается в равнинной местности, что облегчает штурм города. Единственное препятствие – это низина, тянущаяся с юго-востока до водохранилища. Однако российские войска сумели решить данную проблему путем освобождения поселка Дальнее, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя ход боевых действий в ДНР. По его словам, ошибкой ВСУ было решение о подрыве одной из дамб местного водохранилища.

    «На востоке Курахово российские войска находятся уже около двух недель. Нам удалось закрепиться в районе частной застройки. За последние двое суток военные продвинулись дальше: прошли вдоль железнодорожного вокзала и школы. Это также позволило расширить зону нашего контроля на юге. Грубо говоря, мы освободили примерно 15% населенного пункта», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Одновременно с этим Российской армии удалось прорваться в поселок Дальнее. Данный успех потенциально откроет нам возможности продолжения наступления еще и в районе центра Курахово. Для гарнизонов ВСУ складывается непростая ситуация. Конечно, полноценных клещей для взятия населенного пункта еще не сформировалось, но угроза полного окружения города витает в воздухе», – отмечает собеседник.

    «Противник это хорошо осознает. Собственно, подрыв одной из дамб местного водохранилища и был осуществлен с целью предотвратить полное блокирование местной группировки. Однако таким образом ВСУ выстрелили себе в ногу. Уменьшение площади водного зеркала приведет к тому, что наши силы с севера получат возможность простреливать населенный пункт «в упор», – считает он.

    «Сам город и его округа представляют собой равнинную местность. В отличие от других мест в ДНР, там отсутствуют терриконы. Единственный проблемный участок здесь – это низина, тянущаяся с юго-востока до водохранилища. Здесь сложно провести бронетехнику, но мы решили вопрос с ее продвижением», – полагает эксперт.

    «Заняв Дальнее, мы получили возможность обходить данную территорию с юга, что ускорит темпы наступления. Как только мы подтянем на этом участке наши войска к самому городу, начнется штурм Курахово, что станет ликвидацией одного из последних мощных укрепрайонов в этом районе», – заключил Онуфриенко.

    Ранее российские силы продвинулись на север и юг от Курахово в ДНР. Об этом в интервью ТАСС сообщил Владимир Рогов, председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты. По его словам, активные бои ведутся в районе села Дальнее. Кроме того, войска захватили Новоселидовку.

    Он также добавил, что ВС РФ движутся в сторону трассы Запорожье – Курахово. В настоящий момент ведутся работы по перерезанию данной дороги для противника. «Это лишит ВСУ возможности контролировать населенный пункт, поскольку это главная транспортная артерия, через которую их обеспечивают живой силой, боеприпасами и всем остальным», – добавил Рогов.

    Таким образом, операция по окружению группировки ВСУ в районах Курахово продолжается. Войска сжимают клещи вокруг подразделений ВСУ вблизи населенного пункта, приближаясь к нему с нескольких сторон. При этом в восточной части города уже начались бои. Успех операции откроет для ВС России путь к Красноармейску (Покровску).

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему Украина на фоне ухудшения положения в Курахово занялась энергетическим каннибализмом.

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    13 ноября 2024, 14:34 • Новости дня
    Зеленский призвал Запад помочь после удара по Киеву

    Зеленский обратился к западным союзникам с призывом помочь после удара по Киеву

    Зеленский призвал Запад помочь после удара по Киеву
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский призвал западных союзников предоставить важную военную помощь после удара по Киеву.

    Как сообщает «Газета.ру», президент Украины на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) он подчеркнул, что в сложившейся ситуации жизненно важно, чтобы Вооруженные силы Украины имели все необходимые средства для обороны.

    Зеленский выразил благодарность союзникам Украины за уже оказанную помощь и акцентировал внимание на необходимости поставок ракет для систем противовоздушной обороны. Он отметил, что выполнение достигнутых соглашений по производству и поставкам в военной сфере также является важной частью поддержки страны.

    Ранее в Минобороны сообщили, что в результате ударов ВС России были нанесены удары по инфраструктуре военных аэродромов и объектам энергетики на Украине, которые используются для работы предприятий военно-промышленного комплекса.

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    13 ноября 2024, 18:12 • Новости дня
    ВСУ получили американские снаряды для советских пушек «Пион»
    ВСУ получили американские снаряды для советских пушек «Пион»
    @ REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вооруженные силы Украины начали использовать снаряды американского производства для советских самоходных пушек 2С7 «Пион», сообщают СМИ.

    Украинская армия получила снаряды американского производства для советских самоходок 2С7 «Пион», передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «BILD на русском» (включен в список иноагентов).

    Эти установки являются самыми тяжелыми из эксплуатируемых пушек в мире, они используют снаряды калибра 203 миллиметра и весом около 100 килограммов.

    По информации канала, украинская армия начала применять эти снаряды у города Дзержинска (Торецк) в Донецкой народной республике. Отмечается, что киевский режим потратил все свои снаряды для «Пионов» еще в 2022 году, потому прекратил их использование.

    Украинский военнопленный пехотинец Альберт Григорович ранее заявил, что в ДНР есть химическая лаборатория, которая использует хлорпикрин для производства боеприпасов, предназначенных для сброса с дронов на российские позиции. Сам он работал на разгрузке резервуаров с газом в лаборатории.

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    14 ноября 2024, 00:03 • Новости дня
    Трамп предложил «фаворитку русских» на пост главы разведки США

    Трамп предложил назначить Тулси Габбард на пост директора национальной разведки США

    Трамп предложил «фаворитку русских» на пост главы разведки США
    @ Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что бывшая конгрессвумен Тулси Габбард выдвинута на пост директора национальной разведки США, а конгрессмен Мэтт Гетц – на должность генерального прокурора.

    «Я с удовольствием сообщаю, что бывшая конгрессвумен подполковник Тулси Габбард будет директором нацразведки», – приводит сообщение Трампа РИА «Новости».

    В другом заявлении Трамп отметил, что Гетц положит конец использованию министерства юстиции в качестве политического инструмента, защитит границы страны, «разрушит преступные организации и восстановит пошатнувшуюся веру американцев в Минюст», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Габбард вступила в вооруженные силы после теракта 11 сентября, была в местах вооруженных конфликтов. Прежде она состояла в Демократической партии, принимала участие в выборах. Хиллари Клинтон назвала Габбард «фавориткой русских на выборах 2020 года». В 2022 году она вышла из Демократической партии и стала независимым политиком.

    Уолц называл Россию «бензоколонкой с ядерной бомбой» и угрожал ввести против нашей страны «настоящие энергетические санкции». Однако Уолц не отождествляет необходимость жесткой политики в отношении России с полной и абсолютной поддержкой киевского режима.

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    14 ноября 2024, 06:24 • Новости дня
    Украинские чиновники назвали главный вопрос в случае переговоров с Россией

    NYT сообщила со ссылкой на украинских чиновников, что для Киева гарантии безопасности важнее территориального вопроса

    Tекст: Антон Антонов

    На «потенциальных переговорах» по урегулированию конфликта на Украине гарантии безопасности для Киева будут важнее, чем вопросы территории, пишет New York Times со ссылкой на украинские источники.

    «Вопрос территорий чрезвычайно важен, но это все же второй вопрос. Первый вопрос – это гарантии безопасности», – заявил The New York Times высокопоставленный украинский чиновник. Это мнение издание связывает с победой Дональда Трампа на президентских выборах в США, передает ТАСС.

    Секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко отметил, что «переговоры должны основываться на гарантиях... для Украины нет ничего важнее».

    По словам другого высокопоставленного украинского чиновника, Киев хотел бы гарантировать, что линия прекращения огня не навредит экономическому восстановлению страны. Киев также задается вопросом о «ширине демилитаризованной зоны».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь штаба Трампа Кэролайн Ливитт заявила, что он планирует уже в первый день своего президентского срока организовать мирные переговоры между Россией и Украиной.

    Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев не намерен вступать в переговоры с Россией и не собирается отказываться от своих территорий.

    Нынешние планы Трампа, по сообщениям СМИ, предполагают заморозку нынешней линии фронта, объявление вдоль нее демилитаризованной зоны и отказ Украины от планов вступления в НАТО как минимум на 20 лет.

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    13 ноября 2024, 12:30 • Новости дня
    Российские войска освободили Ровнополь в ДНР
    Российские войска освободили Ровнополь в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России в последние сутки установили контроль над Ровнопольем в Донецкой народной республике, сообщило российское Министерство обороны в среду.

    Группировка «Восток» освободила Ровнополь, поразила украинские формирования у Великой Новоселки, Темировки, Новодонецкого и Зеленого Поля, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    ВСУ потеряли до 150 военнослужащих и различную технику, включая французскую самоходную артиллерийскую установку Caesar.

    Группировка «Север» на Харьковском направлении атаковала украинские силы в населенных пунктах Уды, Вильча, Краснокутск, Одноробовка и Липцы. ВСУ потеряли до 110 военнослужащих и несколько единиц техники. Также был уничтожен цех по производству беспилотников.

    Группировка «Запад» улучшила свое тактическое положение и поразила механизированные бригады и бригады теробороны в Харьковской области и Серебрянском лесничестве. Потери противника достигли 500 военнослужащих, также украинская сторона потеряла значительное количество военной техники, включая танки и станции РЭБ.

    Южная группировка продвинулась вперед и поразила украинские войска в Донецкой народной республике. Потери ВСУ составили 720 военнослужащих и множество единиц тяжелой техники.

    Группировка «Центр» поразила украинские войска на нескольких ключевых участках. Потери ВСУ превысили 480 военнослужащих.

    В Запорожской и Херсонской областях группировка «Днепр» атаковала украинские позиции, украинская сторона в зоне ее ответственности потеряла до 65 человек и множество единиц техники, включая гаубицу Д-30 и станцию РЭБ.

    Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что ВС России закрепились на окраинах Тернов в ДНР, несмотря на массированные удары со стороны украинских военных.

    До этого российские военные освободили населенный пункт Волченка в Донецкой народной республике и установили контроль над Вишневым в этом же регионе.

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    13 ноября 2024, 21:12 • Новости дня
    The Times: Украина может разработать ядерную бомбу за несколько месяцев без помощи США

    The Times: Украина создаст ядерную бомбу из плутония за несколько месяцев при остановке помощи США

    The Times: Украина может разработать ядерную бомбу за несколько месяцев без помощи США
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Алексей Ежак из Национального института стратегических исследований утверждает, что Украина способна создать ядерную бомбу, аналогичную сброшенной на Нагасаки, в течение нескольких месяцев, об этом пишет The Times.

    Ежак, заведующий кафедрой в Национальном институте стратегических исследований при СНБО, в своем докладе, опубликованном в The Times, пишет, что Украина может разработать элементарное ядерное устройство из плутония за несколько месяцев. По его мнению, это станет возможным в случае прекращения военной помощи со стороны США, что может произойти, если Дональд Трамп изменит курс внешней политики Соединенных Штатов.

    Ежак отметил, что технология, необходимая для создания такого устройства, аналогична той, что была использована при производстве бомбы «Толстяк», которую в 1945 году сбросили на японский город Нагасаки. В докладе также подчеркивается, что такая бомба могла бы быть достаточно мощной, чтобы уничтожить российскую авиабазу.

    Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев указывал, что Киев обладает ресурсами для создания «грязной бомбы».

    До этого президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что киевский режим либо должен стать частью какого-либо военного альянса, либо обладать ядерным оружием. Позднее в офисе Зеленского заявили, что это сообщение не соответствует действительности.

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    13 ноября 2024, 13:17 • Новости дня
    Адвокат Трампа Хабба стала основным претендентом на пост пресс-секретаря Белого дома

    Адвокат Трампа Алина Хабба стала основным претендентом на пост пресс-секретаря Белого дома

    Адвокат Трампа Хабба стала основным претендентом на пост пресс-секретаря Белого дома
    @ Michael Nigro/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Алина Хабба, адвокат Дональда Трампа с 2021 года и участница его юридической команды, стала основным кандидатом на пост пресс-секретаря Белого дома.

    Адвокат Алина Хабба, представлявшая интересы Дональда Трампа в нескольких значимых судебных делах, рассматривается как основной кандидат на позицию пресс-секретаря Белого дома в новой администрации, сообщает портал Mediaite со ссылкой на свои источники. На текущей неделе Хабба планирует посетить резиденцию Трампа в Мар-а-Лаго, штат Флорида, для обсуждения возможного назначения, отмечает ТАСС.

    Источники подчеркнули: пока неизвестно, примет ли Хабба предложение, однако ее кандидатура выделяется благодаря навыкам общения с прессой и опыту защиты Трампа на судебных процессах. Один из собеседников подчеркнул: «Она прошла проверку боем, находясь на передовой вместе с [бывшим] президентом [Трампом] последние четыре года». Также отмечается ее близость к семье Трампа и популярность среди его окружения.

    Хабба присоединилась к юридической команде Трампа в 2021 году и с тех пор представляла его в нескольких судебных разбирательствах.

    Алина Хабба родилась в Саммите, штат Нью-Джерси, она является одной из трех детей в семье. Ее родители, эмигрировавшие из Ирака в начале 1980-х, были халдейскими католиками, которые искали убежище от преследований. Отец Хаббы, Саад Ф. Хабба, работает гастроэнтерологом.

    Хабба окончила школу Kent Place в 2002 году, а затем поступила в Университет Лихай, где в 2005 году получила степень бакалавра политологии. Между 2005 и 2007 годами она работала в индустрии моды, занимаясь производством аксессуаров и маркетингом в компании Marc Jacobs. Несмотря на интерес к карьере в моде, Хабба решила перейти в юридическую сферу.

    На прошедших 5 ноября выборах Дональд Трамп одержал победу над кандидатом от демократов Камалой Харрис, а республиканцы получили контроль над Сенатом Конгресса США. Инаугурация Трампа запланирована на 20 января 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, назначение телеведущего Пита Хегсета министром обороны США вызвало недоумение в Вашингтоне из-за отсутствия у него опыта в оборонной политике и международных отношениях сообщало издание Politico.

    Илон Маск и Вивек Рамасвами возглавят новое министерство эффективности правительства США при администрации Дональда Трампа, чтобы сократить бюрократию и избыточные расходы.

    Бывший директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф назначен на должность главы ЦРУ в команде Дональда Трампа.

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    14 ноября 2024, 06:46 • Новости дня
    Порошенко заявил, что власть на Украине «собирается на выборы»

    Порошенко заявил о возможной потере Киевом западной помощи из-за стремления властей Украины «выиграть выборы»

    Порошенко заявил, что власть на Украине «собирается на выборы»
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Действующая украинская власть думает о том, как выиграть выборы, а не о том, как одержать победу в конфликте с Россией, заявил бывший президент Украины Петр Порошенко.

    По словам Порошенко, «власть собирается на выборы, думает про выборы, а не про победу», передает РИА «Новости».

    Порошенко выразил опасения по поводу программы выплат по тысяче гривен, предложенной Владимиром Зеленским в рамках программы социальной поддержки.

    Он обвинил действующие власти Украины в попытке «купить голоса избирателей». По его словам, избиратель «на эту позицию больше не пойдет», зато Запад может отказаться «давать деньги Украине на помощь».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Economist сообщал, что президентские выборы на Украине могут пройти 25 мая 2025 года, несмотря на военное положение и отрицание подготовки администрацией Зеленского.

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    13 ноября 2024, 13:37 • Новости дня
    США пообещали «поставить Киеву каждый одобренный доллар» до 20 января

    Блинкен заявил о намерении Байдена «поставить Киеву каждый одобренный доллар» до 20 января

    США пообещали «поставить Киеву каждый одобренный доллар» до 20 января
    @ Khaled Elfiqi/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Джо Байден планирует до 20 января поставить Украине все одобренные средства Конгрессом, сообщил в ходе встречи в Брюсселе с генсеком НАТО Марком Рютте госсекретарь Энтони Блинкен.

    По его словам, Байден намерен обеспечить передачу Украине каждого доллара из одобренных Конгрессом средств до 20 января, передает ТАСС.

    «Пока мы работаем над тем, чтобы у Украины было все необходимое для обороны, и США продолжают наращивать свои усилия. Президент Байден намерен позаботиться о том, чтобы каждый доллар, который есть в нашем распоряжении, был отправлен в период с сегодняшнего дня по 20 января», – подчеркнул Блинкен.

    США и союзники по НАТО работают над удовлетворением запросов, изложенных Владимиром Зеленским в так называемом плане победы.

    По словам Блинкена, эта поддержка началась в 2022 году и продолжается до сих пор. США адаптируются под изменения потребностей Украины и ситуации на поле боя.

    НАТО планирует обеспечить Украину военной помощью, чтобы ВСУ могли продолжать боевые действия в 2025 году.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Зеленский ищет способы сохранить «пособие» от США.

    Коментарии (6)
    13 ноября 2024, 11:32 • Новости дня
    Американист назвал задачи нового министерства эффективности

    Американист Дудаков: Трамп создал министерство против вашингтонской бюрократии

    Американист назвал задачи нового министерства эффективности
    @ Zuma/ТАСС,Paul Hennessy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Появление министерства по достижению госэффективности США объясняется двумя факторами. Первый связан с бюрократией американского госаппарата, а второй – с желанием избранного президента убрать нелояльных представителей глубинного государства, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее Трамп сообщил, что Илон Маск и Вивек Рамасвами будут повышать эффективность правительства.

    «Илон Маск и Вивек Рамасвами – два предпринимателя, близких к Дональду Трампу. Неудивительно, что избранный президент США предложил им возглавить новоорганизованное министерство по повышению эффективности государственного управления», – считает американист Малек Дудаков.

    Он полагает, что пока рано судить о том, как будет устроена работа этого ведомства: «будет ли это действительно отдельное министерство, или Маск и Рамасвами получат широкий мандат для того, чтобы вести чистки и сокращать вашингтонскую бюрократию». По оценкам собеседника, второй вариант представляется более вероятным. «Тем не менее у этих двух предпринимателей в любом случае будет карт-бланш», – подчеркнул Дудаков.

    Необходимость появления нового ведомства объясняется двумя факторами. Первый связан с тем, что американский госаппарат действительно работает крайне неэффективно. «Это огромное количество бюрократов, которые практически ничем не занимаются, но при этом тратят огромные деньги на бестолковые дела, исследования, которые ни к чему не приводят. Американские аудиторы признаются, что сотни миллиардов долларов ежегодно тратится впустую», – уточнил политолог.

    Кроме того, в Америке колоссальный дефицит госбюджета – более двух трлн долларов – и его нужно как-то купировать, напомнил Дудаков. Поэтому есть объективная причина того, почему Трампу важно разобраться с работой госаппарата и бюрократией, пояснил американист.

    Второй фактор связан с желанием избранного президента США убрать нелояльных представителей глубинного государства. «Речь идет о тех аппаратчиках, которые на первом сроке президентства Трампа саботировали его решения и не давали ему проводить свою политику», – добавил собеседник.

    По его мнению, процедуру увольнения американских чиновников облегчат: кого-то будут просто сокращать, а кого-то замещать лояльными Трампу людьми. «Я думаю, что в первую очередь Маск и Рамасвами этим и займутся. Причем их работа будет увязана с обычными министерствами, в том числе американским разведсообществом, спецслужбами, а также Пентагоном», – полагает аналитик.

    На этом фоне Дудаков напомнил о назначении Трампом директора ЦРУ Джона Рэтклиффа и о номинации Пита Хегсета на должность министра обороны. «Рэтклифф, напомню, помогал Трампу бороться с Рашагейтом в 2020 году. Выбор его и Хегсета на важные посты свидетельствует о боевом настрое избранного президента США. Они лояльны Трампу и будут помогать ему ставить под свой контроль и спецслужбы», – считает политолог

    «Последние утечки информации из команды Трампа также указывают на то, что он готовит указы по массовому сокращению генералов и офицеров. В Америке действительно очень раздутый офицерский состав. Но, на мой взгляд, указ коснется прежде всего тех, кто придерживается курса Демпартии. Их заменят сторонниками республиканца. Конечно, влияние и Маска, и Рамасвами будет колоссальным. Потому что тот, кто управляет госаппаратом, управляет Вашингтоном», – акцентировал спикер.

    При этом Маск, будучи самым богатым человеком на Земле и обладая огромным влиянием, попытается получить госконтракты на освоение космоса, полеты к Марсу, отправку новых спутников на околоземную орбиту, предположил американист. «Он бизнесмен. Маск думает, что вся бюрократия работает неэффективно, поэтому почему бы ее не сократить? Таким образом, все звезды сошлись: и планы Трампа воевать с дипстейтом, и желание миллиардера перестроить Америку по своим лекалам», – отметил аналитик.

    Что касается Рамасвами, то он имеет политические амбиции. «Я вполне допускаю, что он попытается сделать себе имя на этой истории, а потом подастся в большую политику и, возможно, даже станет кандидатом в президенты на следующих выборах в 2028-м или в 2032-м году», – заключил Дудаков.

    Ранее избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что бизнесмен Илон Маск и предприниматель Вивек Рамасвами возглавят министерство по повышению эффективности государственного управления (Department of Government Efficiency, DOGE). «Вместе эти два замечательных американца проложат моей администрации путь к ликвидации правительственной бюрократии, сокращению избыточных нормативных актов, расточительных расходов и реструктуризации федеральных агентств», – говорится в заявлении Трампа.

    Он добавил, что новый орган будет сотрудничать с Белым домом и его Административно-бюджетным управлением с целью проведения «крупномасштабной структурной реформы». По планам избранного президента, к 4 июля 2026 года, когда будет отмечаться 250-летие принятия Декларации независимости США, страна получит от этого ведомства «отличный подарок» в виде «меньшего правительства, которому будет свойственна большая эффективность». «Это станет потенциально «Манхэттенским проектом» нашего времени», — сказал Трамп. Напомним, в рамках этого проекта в середине XX века в США была создана атомная бомба.

    Илон Маск, комментируя в X (ранее Twitter, соцсеть заблокирована в России) свое назначение, пообещал публиковать отчет обо всех действиях ведомства в Интернете для обеспечения прозрачности. «Всякий раз, когда общественность подумает, что мы сокращаем что-то важное или не сокращаем что-то расточительное, просто дайте нам знать!», – написал бизнесмен. Он также пообещал составить «таблицу лидеров по самым безумно глупым тратам налоговых средств».

    Напомним, Илон Маск пожертвовал более 152 млн долларов на предвыборную кампанию Трампа и появлялся на его митингах. Вивек Рамасвами баллотировался на пост президента от Республиканской партии в текущем году, но снялся с гонки в январе. Он неоднократно комментировал украинский кризис: в частности заявлял, что Киеву придется уступить восточные регионы, а также предлагал часть регионов Украины в обмен на разрыв дружбы России с Китаем. Также Рамасвами отмечал, что в случае победы на выборах намерен вывести Штаты из НАТО.

    Кроме того, избранный президент США номинировал ведущего телеканала Fox News Пита Хегсета на должность министра обороны. «Пит – сильный, умный человек, он искренне верит в принцип «Америка прежде всего». С Питом у руля враги Америки предупреждены: наши военные снова станут великими, и Америка никогда не отступит», – говорится в заявлении переходной команды Трампа.

    Питеру Хегсету 44 года. Он ветеран Национальной гвардии США, служил в Афганистане, Ираке и в Гуантанамо на Кубе. На телеканале Fox он работает с 2014 года. Выбор Трампа необычен, поскольку на пост шефа Пентагона претендовали более тесно связанные с ведомством кандидаты, отмечает The New York Post. Среди них, например, сенатор Джони Эрнст, пользующийся расположением в военных кругах за тесное сотрудничество с Пентагоном по оборонному законодательству.

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    14 ноября 2024, 03:55 • Новости дня
    Лавров дал оценку предложению о заморозке конфликта на Украине

    Лавров сравнил идею заморозки конфликта на Украине с минскими соглашениями

    Лавров дал оценку предложению о заморозке конфликта на Украине
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Предложения о заморозке конфликта на Украине по линии боевого соприкосновения аналогичны минским договоренностям, но хуже, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Сейчас некоторые стали более трезво смотреть на конкретно украинскую ситуацию и говорить: «Ну вот, что потеряно – того не вернешь, давайте как-то заморозимся», – приводит слова министра ТАСС. со ссылкой на канал «Россия-1».

    Однако «даже те, кого пытаются сейчас представить как радикально меняющих позицию», предлагают «перемирие на десять лет» по линии соприкосновения, а «потом посмотрим», сказал он. По мнению Лаврова, «это те же самые минские договоренности в новой упаковке», даже «хуже».

    «Минские договоренности были окончательные. Если бы тогда кто-то озаботился понять, что это именно так», – заявил он. По его словам, «все рухнуло», так как украинские лидеры Владимир Зеленский и Петр Порошенко категорически не хотели предоставлять особый статус части Донбасса, «которая осталась бы украинской».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США не изменит подход Вашингтона к украинскому кризису. Нынешние планы Трампа, по сообщениям СМИ, предполагают заморозку линии фронта, объявление вдоль нее демилитаризованной зоны и отказ Украины от планов вступления в НАТО как минимум на 20 лет.

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    13 ноября 2024, 21:20 • Новости дня
    FoxNews: Трамп вскоре назначит спецпосланника для переговоров России и Украины

    FoxNews сообщил о назначении Трампом спецпосланника для переговоров России и Украины

    FoxNews: Трамп вскоре назначит спецпосланника для переговоров России и Украины
    @ EPA/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Избранный президент США Дональд Трамп собирается назначить специального посланника для содействия переговорному процессу между Россией и Украиной, сообщает FoxNews.

    Ожидается, что новое назначение будет объявлено в ближайшее время. Источники телеканала сообщают, что это будет человек с высоким авторитетом, которому поручено найти решение для мирного урегулирования конфликта, передает FoxNews

    В предыдущий период президентства Трампа с 2017 по 2021 год специальным посланником по Украине был Курт Волкер. Его основной задачей была реализация Минских соглашений, и он занимал эту должность до 2019 года. Волкер активно участвовал в дипломатических усилиях по стабилизации ситуации на Украине.

    Ранее газета The Washington Post сообщила, что Трамп якобы звонил президенту России Владимиру Путину 7 ноября, обсуждая среди прочего украинский конфликт. Однако пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков опроверг эту информацию, заявив, что это «чистая выдумка». Также 6 ноября Wall Street Journal, ссылаясь на источники, утверждала, что команда Трампа разрабатывает план по завершению конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белом доме состоялась встреча президента США Джо Байдена и избранного лидера Дональда Трампа, где они подчеркнули значимость мирной передачи власти.


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