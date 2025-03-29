Не нравится народ? Не живи с ним. Не нравится рассказ? Не пиши сценарий. Не хочется работать с российским кинорынком? Не работай. Но только не делай одолжения – вообще-то я вся в белом, но за миллион за серию, так и быть, поработаю на это государство.14 комментариев
Система ПВО за ночь сбила три украинских беспилотника над Белгородской областью
За прошедшую ночь силы ПВО перехватили и уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщает Минобороны.
В Telegram-канале ведомства указано, что система ПВО России сбила три украинских беспилотника над Белгородской областью.
Ранее на подлете к Воронежу силами ПВО и средствами РЭБ были уничтожены несколько беспилотников, пострадавших и разрушений нет, однако сохраняется опасность повторных атак.
До этого российская ПВО отразила массированную воздушную атаку на Ростовскую область.