ПВО уничтожила несколько беспилотников при подлете к Воронежу

Губернатор Воронежской области сообщил об уничтожении беспилотников силами ПВО

Tекст: Вера Басилая

Гусев в своем Telegram-канале сообщил, что несколько беспилотных летательных аппаратов были уничтожены силами противовоздушной обороны на подлете к Воронежу. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Согласно заявлению Гусева, до этого дежурные силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) обнаружили и уничтожили несколько БПЛА в пригороде Воронежа.

Гусев также напомнил о недопустимости распространения в интернете видеозаписей и фотографий с мест происшествия, особенно с указанием географической привязки.

Ранее ВСУ нанесли удары по объектам российской энергетической инфраструктуры в Брянской области и Крыму, что привело к отключению электроснабжения в ряде районов.

До этого российская ПВО отразила массированную воздушную атаку на Ростовскую область.