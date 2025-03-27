Европейские политики-прилипалы рассчитывают, что у них «все будет». А им за это как раз не будет ничего, даже если что-то (или все) пойдет не так. Даже если война, под которую они берут взаймы деньги, не случится, евроэлита хапнет свое.0 комментариев
ПВО уничтожила несколько беспилотников при подлете к Воронежу
Губернатор Воронежской области сообщил об уничтожении беспилотников силами ПВО
На подлете к Воронежу силами ПВО и средствами РЭБ уничтожены несколько беспилотников, пострадавших и разрушений нет, однако сохраняется опасность повторных атак, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Гусев в своем Telegram-канале сообщил, что несколько беспилотных летательных аппаратов были уничтожены силами противовоздушной обороны на подлете к Воронежу. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.
Согласно заявлению Гусева, до этого дежурные силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) обнаружили и уничтожили несколько БПЛА в пригороде Воронежа.
Гусев также напомнил о недопустимости распространения в интернете видеозаписей и фотографий с мест происшествия, особенно с указанием географической привязки.
Ранее ВСУ нанесли удары по объектам российской энергетической инфраструктуры в Брянской области и Крыму, что привело к отключению электроснабжения в ряде районов.
До этого российская ПВО отразила массированную воздушную атаку на Ростовскую область.