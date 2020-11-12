Началась «массовая миграция» американских консерваторов в соцсетях

Консервативно настроенные пользователи, недовольные информационной политикой компаний Facebook и Twitter в период избирательной кампании в США, переходят в другие соцсети, сообщили СМИ.

Об этом сообщила газета The Wall Street Journal, назвава происходящее «массовой миграцией».

Только за неделю, прошедшую после состоявшихся в США выборов, отметила газета, число пользователей соцсети Parler («Парлер») выросло с 4,5 млн до 8 млн, а у платформы Rumble число просмотров за месяц выросло на 60,5 млн – до более 75 млн, передает ТАСС.

Профессор Университета Южной Каролины Шэннон Макгрегор выразила в интервью газете сомнения в том, что пользователи, разделяющие идеи консервативных республиканцев, навсегда откажутся от Facebook и Twitter. «Если им будет не с кем спорить, если не будет материалов СМИ, на которые можно реагировать, то сколь долго такое положение дел будет сохраняться?» – заявила она.

В Facebook и Twitter не выступили с комментариями, но ранее они «опровергали утверждения консерваторов по поводу того, что их материалы подвергаются цензуре».

Напомним, СМИ в США объявили о победе Байдена на выборах, а сам Байден объявил себя «избранным руководителем» США. Действующий глава американского государства Дональд Трамп подчеркнул, что Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов. Не исключено, что состоится разбирательство в Верховном и прочих судах.