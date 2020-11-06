Америка преподала урок по махинациям на выборах

Мертвые души среди избирателей, странности с результатами почтового голосования, изменение законодательства непосредственно в ходе выборов, недопуск наблюдателей - эти и другие недостатки продемонстрировала избирательная система США на президентских выборах. О том, какие уроки можно извлечь из американских выборов, обсудили эксперты в ходе состоявшегося в четверг круглого стола.

«Остановите подсчет голосов!» – потребовал в четверг президент США, кандидат от республиканцев Дональд Трамп в своем Twitter. Он пригрозил обжаловать результаты выборов в ключевых штатах, где на победу претендует его соперник, демократ Джо Байден.

«Мы юридически оспорим все недавние штаты, на которые претендует Байден, за мошенничество на выборах и мошенничество на выборах на уровне штата». Трамп подозревает массовые фальсификации при голосовании по почте – благодаря бюллетеням, которые продолжают приносить в избиркомы почтальоны, победа уплывает из рук. «Любой голос, который был отдан после дня выборов, не будет учитываться!» – грозится президент.

Администрация Твиттера аккуратно пометила эти заметки лидера США как «спорный контент, вводящий в заблуждение относительно участия в голосовании».

Твиты президента как нельзя лучше иллюстрируют особенность кампании-2020 – хаос, неразбериха, взаимные упреки. Американская избирательная машина, практически бесперебойно функционировавшая с 1776 года, со времен основания США, дала осечку. К таким выводам пришли эксперты – политологи и социологи, участвовавшие в круглом столе «Итоги выборов в США: уроки для избирательной системы», который организовал в четверг Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) на площадке МИА «Россия сегодня».

Сбываются предсказания о том, что в Штатах состоится не предусмотренный Конституцией второй тур – битва в Верховном и прочих судах, констатировали эксперты.

Мичиганский «прыжок» Байдена

При этом, если судить с точки зрения активности избирателей, то явка получилась образцовой, отметила модератор встречи – политолог Екатерина Соколова, руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ.

«Наблюдается самая высокая явка на президентских выборах с 1900 года. Приняло участие около 67% имеющих право голоса. Досрочно проголосовал 101 млн граждан – это порядка 70% от общего числа участвовавших в выборах, из них лишь 36 млн лично пришли на участки, 64 млн проголосовало по почте», – перечислила Соколова.

С другой стороны, «задержки и странности, которые сопровождали необычно частое голосование по почте», заставили говорить об американских выборах весь мир, заметила эксперт ЭИСИ. «Вспомним уже нашумевший «мичиганский прыжок Байдена», – указала Соколова.

Напомним: в одном из округов Мичигана кандидату от Демпартии начислили 153,710 голосов вместо 15,371. Этот факт признала даже болеющая за демократов New York Times – правда, объяснила его факт, не более чем досадной опечаткой. Но этот «мичиганский прыжок», на который тут же обратил внимание Трамп («внезапно полученные 138 тысяч голосов!»), уже успел стать мемом.





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Историю подняли на щит республиканцы, которым надо доказать – их соперники вели предельно грязную кампанию. Стоит признать, что выдумывать им поводы для обвинений не приходится. Как сообщило Reuters , в Детройте, что в том же штате Мичиган, произошла стычка наблюдателей с полицией. Группу, среди которой были активисты-республиканцы, не пустили в избирательный центр, где участковая комиссия считала голоса. Недопуск объяснили карантином против COVID-19, но отчего-то сотрудники центра не только не открыли двери, но и закрыли все окна листами картона и коробками из-под пиццы.

«Мертвые души» и странности голосования по почте

«В Мичигане до определенного момента выигрывал Трамп, а потом начался подсчет бюллетеней, которые подавались по почте, и внезапно, практически 100% этих голосов оказались в пользу Байдена», – заметил один из участников круглого стола ЭИСИ, председатель координационного совета при Общественной палате по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

Мичиганом, где столь вольно обходятся с избирательными нормами, руководит губернаторша-демократка, на что не преминули обратить внимание в штабе Трампа.

Повод подать в суд явно возник еще в одном демократическом штате – Неваде (шесть голосов выборщиков). Как передал в четверг канал Fox News, в штабе Трампа считают, что на выборах там проголосовали, по меньшей мере, 10 тысяч человек, которые там более не проживают. Подобные – более-менее проверенные – факты окружает в блогосфере вал слухов. Так, например, в Twitter появились сообщения о том, что в списках проголосовавших за Байдена в Детройте затесались и мертвые души – например, некий Уильям Брэдли, которому бы исполнилось сейчас было 118 лет, не скончайся он еще в 1984 году.

Правила голосования меняются на ходу

В почтовом голосовании в основной массе участвовали избиратели-демократы, которые, как известно, больше боятся коронавируса. Неудивительно, что именно почта приносит больше голосов в копилку Байдена, и именно почтовое голосование Трамп пытается объявить одной большой подтасовкой. Но на самом деле, подлог допускали обе партии, а вовсе не только демократы, уверен Григорьев.

«Данные выборы были соревнованием двух партийных машин, умело фальсифицирующих результаты голосования – отметил эксперт. – Прежде всего, по административным ресурсам. Каждая партия обладает своим большим административным ресурсом в различных штатах».

Дело не только и не столько в голосовании по почте (где никто не проверяет, сам ли избиратель заполнял присланный ему бюллетень), но и в традиционной, очной подаче бюллетеней, отметил эксперт ЭИСИ Александр Малахов. «Например, бюллетень во многих штатах мог получить кто угодно. Любой человек мог прийти на участок и просто устно назвать работнику избиркома свое имя, даже без документа, подтверждающего личность. Это же огромное поле для махинаций!», – сказал Малахов газете ВЗГЛЯД.

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Не в пользу Америки говорит и то, что порядок голосования там меняется на ходу, заметил глава совета Российского общественного института избирательного права (РОИИП) Игорь Борисов. Например, до нынешней кампании 26 штатов (вместе с округом Колумбия) не позволяли учитывать бюллетени, пришедшие в избирком по почте после дня голосования, а в 25 штатах бюллетеням разрешали «опаздывать».

Среди этих 25 штатов была и Миннесота, однако 29 октября суд первой инстанции в этом штате вдруг разрешил принимать бюллетени строго до 3 ноября, посетовал эксперт. Из-за этого вердикта теперь бюллетени, которые поступили по почте позднее, отделены от остальных и пока не учитываются. Но если суд следующей инстанции примет другое решение, придется эти голоса добавлять к остальным.

В Висконсине и Северной Каролине изначально принимались бюллетени до окончания голосования, но суд удовлетворил иск Демпартии и такой запрет отменили. Для сравнения: в России, напомнил Борисов, четко действует рекомендация, что правила корректируются только до старта выборной кампании.

Также возникло много вопросов к качеству общей базы избирателей, указал эксперт. В США нет аналога российской электронной системы «Выборы», в которой числятся все, кто имеет право голосовать. Согласно информации из нескольких источников, на старте кампании в базу было внесено 152 млн американцев. «Сегодня мы уже видим, что по результатам первичного подсчета проголосовало 160 млн избирателей. А база почему-то увеличилась до 211 млн избирателей», – констатировал Борисов.

Не было в США и полноценной миссии наблюдения, как в других странах, отметил Григорьев. В ряде штатов наблюдатели даже не стремились попасть на участки, а «присутствовали где-то рядом для галочки».

«Были вбросы, привлекались фиктивные избиратели, в обществе пытались возбудить истерию. Сообщалось о массовых закупках оружия... В целом, можно наблюдать расшатывание политической системы США», – отметил заслуженный юрист России, профессор Московского государственного юридического университета имени Кутафина Владимир Лафитский.

Республиканцы против Трампа

Значительную лепту в эту раскачку ситуации, в нагнетание социальной истерии внес сам Трамп, полагает руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов. По его мнению, за нынешними громкими заявлениями президента США, осталось незамеченным то, что «республиканская партия в ходе текущих выборов добилась куда большего успеха, чем Трамп в качестве кандидата в президенты США».

«Республиканцы усилили свои позиции во всех законодательных органах страны и Верховном суде. Это свидетельствует о том, что радикализм не в моде. На мой взгляд, республиканцы имеют все шансы победить на президентских выборах через четыре года. Но им нужно избавиться от трампизма, – заметил Кузнецов. –

Республиканцам сейчас лучше отдать президентское кресло Байдену.

Ведь ему придется править Америкой, где большинство штатов, Сенат и Верховный суд контролируют республиканцы».

При этом, если кто и мечтает увидеть Байдена в президентском кресле, так это европейские союзники США, отметил Григорьев. «Бюро по демократии и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ фактически закрыла глаза на недопуск к участкам международных наблюдателей в 18 штатах. Глава миссии наблюдателей от организации Михаэль Георг Линк уже заявил: хотя есть некоторые вопросы, но в целом все хорошо. Как говорится, хоть плюй в глаза – всё божья роса», – заметил эксперт.

Кстати, в России с большим любопытством следят за тем, что происходит за океаном, заметил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов. Недавний соцопрос показал, что 85% наших граждан заявили, что они в той или иной степени информированы о кампании в США, в которой их привлекает «яркость» и «театрализованность».

«В отношении уровня симпатий к кандидатам в президенты США, 69% россиян не симпатизируют вообще никому, так как большинство (63%) полагает, что для России и ее перспектив взаимодействия с США, не имеет значения, кто победит на выборах», – указал социолог.

А эксперты в Москве уже извлекли свои уроки из американских неприятностей. По мнению президента Центра политических технологий Бориса Макаренко, один из главных практических выводов – что при досрочном голосовании, которое все шире применяется и в нашей стране, надо более четко организовать наблюдение. «В Штатах это – нечто факультативное», – подытожил Макаренко.

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