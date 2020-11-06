Америка преподала урок по махинациям на выборах

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6 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 00:05  |  vz.ru
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Литва разрушает единую энергосистему СССР

Кому выгоден отказ Литвы от белорусской атомной энергии belaes.by
Литва первой в Прибалтике отказалась от белорусской электроэнергии, хотя до сих пор была крупнейшим ее покупателем. Если остальные прибалтийские страны, входящие в советское энергокольцо, не последуют примеру Литвы, то смогут на этом заработать. Став энергомостом между Белоруссией и странами Балтии, выиграет и Россия. Но есть риск, что Прибалтика покинет энергокольцо СССР в полном составе. Подробности...
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Как президент Трамп может претендовать на величие

Трамп может уже сейчас претендовать на лавры одного из великих президентов США REUTERS/Carlos Barria
Вне зависимости от того, что подходит сейчас к концу – эпоха Трампа или только половина его эпохи, итоги неутешительны для США в целом. Беспрецедентная кампания ненависти подорвала авторитет власти и оппозиции, СМИ и чиновников, левых и правых, то есть всего того, из чего состоит политическая система Америки. На очереди институт выборов – или, как выражаются злые языки, «вся их хваленая демократия». Подробности...
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В России выросло непуганое поколение «зумеров»

Отношение к любви у молодежи принципиально не отличается от представлений «предков» Владимир Гердо/ТАСС
«Современная молодежь не испытывает недостатка в стабильности. Она воспринимает ее как данность, не считая чем-то значимым. В этом ее главное отличие от тех, кто рос в 1990-е», – рассказал газете ВЗГЛЯД доктор психологических наук Юрий Зинченко, перечисляя отличия россиян «поколения Z» от старших соотечественников. В чем еще заключаются особенности современной молодежи? Подробности...
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Президента США выбрал «почтальон Печкин»

Избирательные бюллетени в США, возможно, придется пересчитывать Paula Bronstein/AP/ТАСС
Дело идет к тому, что в Соединенных Штатах Америки будет другой президент страны. Почему Дональд Трамп проигрывает выборы, откуда возникли подозрения в массовой фальсификации и вбросах бюллетеней в пользу Джозефа Байдена – и каким образом действующий президент США еще сохраняет шансы на дальнейшее пребывание в Белом доме? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Выборы в Молдавии могут закончиться еще одной «горячей точкой»

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
По итогам второго тура молдавских выборов власть в этой республике может перейти в руки «младоевропейцев». И тогда Молдавия может стать источником новых проблем для Москвы. Подробности...
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Что стоит ждать от прихода Байдена?

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Вместо того, чтобы распределять глобальные блага и получать с этого свою долю, США попробуют эти блага присваивать. Европу и Китай это в целом устраивает. Россию и страны среднего масштаба – устраивает гораздо меньше. Подробности...

Как начиналась «столица мира»

Владимир Можегов, публицист
Сейчас, когда все говорят о выборах президента США, стоит вспомнить, как начиналась американская государственность вообще и город Вашингтон в частности. Тем более, что в эти же дни официально исполняется 220 лет со дня окончания строительства Белого дома. Подробности...
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Почему Трамп проиграл

Зачем России Нагорный Карабах

Почему поляки взбунтовались

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Путин принял участие в поднятии флага на ледоколе «Виктор Черномырдин»

Впервые с 1975 года с российских стапелей сошел крупный дизель-электрический ледокол. Построенный на Балтийском заводе «Виктор Черномырдин» будет проводить суда в Финском заливе, работать в Арктике и Антарктике. В присутствии президента Путина на ледоколе во вторник был поднят государственный флаг
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Радикалы забросали здание КС Украины дымовыми шашками

Развивается конфликт Конституционного суда Украины с президентом Зеленским. КС отменил статьи закона о борьбе с коррупцией, а на самом деле – о внешнем управлении страной. Власть натравила на суд юных радикалов с дымовыми шашками
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Обитатели сибирского зоопарка предсказали результаты выборов в США

Предсказали результаты американских выборов трое животных из России – белый бенгальский тигр Хан, амурский тигр Бартек и камчатский бурый медведь Буян, которые обитают в красноярском Парке флоры и фауны «Роев ручей». Они выбирали из двух арбузов с изображениями претендентов. Хан «выбрал» Джо Байдена
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15:53

Во Владимирской области запустят проект по созданию модельных домов культуры

Пилотный проект «Бюро Аполлона» по созданию по всей стране модельных домов культуры разработают во Владимирской области до конца 2020 года. Регион также первым внедрит нововведение на средства нацпроекта «Культура» в 2021 году, сообщила директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.
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11:04

В Нижегородской области запланировали открыть новые модельные библиотеки

Открытие четырех модельных библиотек запланировано в Нижегородской области в 2021 году по нацпроекту «Культура», сообщили в пресс-службе правительства региона.
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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    Америка преподала урок по махинациям на выборах

    Число избирателей в США в ходе выборов возросло со 152 до 211 миллионов    6 ноября 2020, 00:05
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Михаил Мошкин,
    Андрей Резчиков

    Мертвые души среди избирателей, странности с результатами почтового голосования, изменение законодательства непосредственно в ходе выборов, недопуск наблюдателей - эти и другие недостатки продемонстрировала избирательная система США на президентских выборах. О том, какие уроки можно извлечь из американских выборов, обсудили эксперты в ходе состоявшегося в четверг круглого стола.

    «Остановите подсчет голосов!» – потребовал в четверг президент США, кандидат от республиканцев Дональд Трамп в своем Twitter. Он пригрозил обжаловать результаты выборов в ключевых штатах, где на победу претендует его соперник, демократ Джо Байден.

    «Мы юридически оспорим все недавние штаты, на которые претендует Байден, за мошенничество на выборах и мошенничество на выборах на уровне штата». Трамп подозревает массовые фальсификации при голосовании по почте – благодаря бюллетеням, которые продолжают приносить в избиркомы почтальоны, победа уплывает из рук. «Любой голос, который был отдан после дня выборов, не будет учитываться!» – грозится президент.

    Администрация Твиттера аккуратно пометила эти заметки лидера США как «спорный контент, вводящий в заблуждение относительно участия в голосовании».

    Твиты президента как нельзя лучше иллюстрируют особенность кампании-2020 – хаос, неразбериха, взаимные упреки. Американская избирательная машина, практически бесперебойно функционировавшая с 1776 года, со времен основания США, дала осечку. К таким выводам пришли эксперты – политологи и социологи, участвовавшие в круглом столе «Итоги выборов в США: уроки для избирательной системы», который организовал в четверг Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) на площадке МИА «Россия сегодня».

    Сбываются предсказания о том, что в Штатах состоится не предусмотренный Конституцией второй тур – битва в Верховном и прочих судах, констатировали эксперты.

    Мичиганский «прыжок» Байдена

    При этом, если судить с точки зрения активности избирателей, то явка получилась образцовой, отметила модератор встречи – политолог Екатерина Соколова, руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ.  

    «Наблюдается самая высокая явка на президентских выборах с 1900 года. Приняло участие около 67% имеющих право голоса. Досрочно проголосовал 101 млн граждан – это порядка 70% от общего числа участвовавших в выборах, из них лишь 36 млн лично пришли на участки, 64 млн проголосовало по почте», – перечислила Соколова.

    С другой стороны, «задержки и странности, которые сопровождали необычно частое голосование по почте», заставили говорить об американских выборах весь мир, заметила эксперт ЭИСИ. «Вспомним уже нашумевший «мичиганский прыжок Байдена», – указала Соколова.

    Напомним: в одном из округов Мичигана кандидату от Демпартии начислили 153,710 голосов вместо 15,371. Этот факт признала даже болеющая за демократов New York Times – правда, объяснила его  факт, не более чем досадной опечаткой. Но этот «мичиганский прыжок», на который тут же обратил внимание Трамп («внезапно полученные 138 тысяч голосов!»), уже успел стать мемом.

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    Историю подняли на щит республиканцы, которым надо доказать – их соперники вели предельно грязную кампанию. Стоит признать, что выдумывать им поводы для обвинений не приходится. Как сообщило Reuters, в Детройте, что в том же штате Мичиган, произошла стычка наблюдателей с полицией. Группу, среди которой были активисты-республиканцы, не пустили в избирательный центр, где участковая комиссия считала голоса. Недопуск объяснили карантином против COVID-19, но отчего-то сотрудники центра не только не открыли двери, но и закрыли все окна листами картона и коробками из-под пиццы.

    «Мертвые души» и странности голосования по почте

    «В Мичигане до определенного момента выигрывал Трамп, а потом начался подсчет бюллетеней, которые подавались по почте, и внезапно, практически 100% этих голосов оказались в пользу Байдена», – заметил один из участников круглого стола ЭИСИ, председатель координационного совета при Общественной палате по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

    Мичиганом, где столь вольно обходятся с избирательными нормами, руководит губернаторша-демократка, на что не преминули обратить внимание в штабе Трампа.

    Повод подать в суд явно возник еще в одном демократическом штате – Неваде (шесть голосов выборщиков). Как передал в четверг канал Fox News, в штабе Трампа считают, что на выборах там проголосовали, по меньшей мере, 10 тысяч человек, которые там более не проживают. Подобные – более-менее проверенные – факты окружает в блогосфере вал слухов. Так, например, в Twitter появились сообщения о том, что в списках проголосовавших за Байдена в Детройте затесались и мертвые души – например, некий Уильям Брэдли, которому бы исполнилось сейчас было 118 лет, не скончайся он еще в 1984 году.

    Правила голосования меняются на ходу

    В почтовом голосовании в основной массе участвовали избиратели-демократы, которые, как известно, больше боятся коронавируса. Неудивительно, что именно почта приносит больше голосов в копилку Байдена, и именно почтовое голосование Трамп пытается объявить одной большой подтасовкой. Но на самом деле, подлог допускали обе партии, а вовсе не только демократы, уверен Григорьев.

    «Данные выборы были соревнованием двух партийных машин, умело фальсифицирующих результаты голосования – отметил эксперт. – Прежде всего, по административным ресурсам. Каждая партия обладает своим большим административным ресурсом в различных штатах».

    Дело не только и не столько в голосовании по почте (где никто не проверяет, сам ли избиратель заполнял присланный ему бюллетень), но и в традиционной, очной подаче бюллетеней, отметил эксперт ЭИСИ Александр Малахов. «Например, бюллетень во многих штатах мог получить кто угодно. Любой человек мог прийти на участок и просто устно назвать работнику избиркома свое имя, даже без документа, подтверждающего личность. Это же огромное поле для махинаций!», – сказал Малахов газете ВЗГЛЯД.

    Не в пользу Америки говорит и то, что порядок голосования там меняется на ходу, заметил глава совета Российского общественного института избирательного права (РОИИП) Игорь Борисов. Например, до нынешней кампании 26 штатов (вместе с округом Колумбия) не позволяли учитывать бюллетени, пришедшие в избирком по почте после дня голосования, а в 25 штатах бюллетеням разрешали «опаздывать».

    Среди этих 25 штатов была и Миннесота, однако 29 октября суд первой инстанции в этом штате вдруг разрешил принимать бюллетени строго до 3 ноября, посетовал эксперт. Из-за этого вердикта теперь бюллетени, которые поступили по почте позднее, отделены от остальных и пока не учитываются. Но если суд следующей инстанции примет другое решение, придется эти голоса добавлять к остальным.

    В Висконсине и Северной Каролине изначально принимались бюллетени до окончания голосования, но суд удовлетворил иск Демпартии и такой запрет отменили.  Для сравнения: в России, напомнил Борисов, четко действует рекомендация, что правила корректируются только до старта выборной кампании.

    Также возникло много вопросов к качеству общей базы избирателей, указал эксперт. В США нет аналога российской электронной системы «Выборы», в которой числятся все, кто имеет право голосовать. Согласно информации из нескольких источников, на старте кампании в базу было внесено 152 млн американцев. «Сегодня мы уже видим, что по результатам первичного подсчета проголосовало 160 млн избирателей. А база почему-то увеличилась до 211 млн избирателей», – констатировал Борисов.

    Не было в США и полноценной миссии наблюдения, как в других странах, отметил Григорьев. В ряде штатов наблюдатели даже не стремились попасть на участки, а «присутствовали где-то рядом для галочки».

    «Были вбросы, привлекались фиктивные избиратели, в обществе пытались возбудить истерию. Сообщалось о массовых закупках оружия... В целом, можно наблюдать расшатывание политической системы США», – отметил заслуженный юрист России, профессор Московского государственного юридического университета имени Кутафина Владимир Лафитский.

    Республиканцы против Трампа

    Значительную лепту в эту раскачку ситуации, в нагнетание социальной истерии внес сам Трамп, полагает руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов. По его мнению, за нынешними громкими заявлениями президента США, осталось незамеченным то, что «республиканская партия в ходе текущих выборов добилась куда большего успеха, чем Трамп в качестве кандидата в президенты США».  

    «Республиканцы усилили свои позиции во всех законодательных органах страны и Верховном суде. Это свидетельствует о том, что радикализм не в моде. На мой взгляд, республиканцы имеют все шансы победить на президентских выборах через четыре года. Но им нужно избавиться от трампизма, – заметил Кузнецов. –

    Республиканцам сейчас лучше отдать президентское кресло Байдену.

    Ведь ему придется править Америкой, где большинство штатов, Сенат и Верховный суд контролируют республиканцы».

    При этом, если кто и мечтает увидеть Байдена в президентском кресле, так это европейские союзники США, отметил Григорьев. «Бюро по демократии и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ фактически закрыла глаза на недопуск к участкам международных наблюдателей в 18 штатах. Глава миссии наблюдателей от организации Михаэль Георг Линк уже заявил: хотя есть некоторые вопросы, но в целом все хорошо. Как говорится, хоть плюй в глаза – всё божья роса», – заметил эксперт.

    Кстати, в России с большим любопытством следят за тем, что происходит за океаном, заметил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов. Недавний соцопрос показал, что 85% наших граждан заявили, что они в той или иной степени информированы о кампании в США, в которой их привлекает «яркость» и «театрализованность».

    «В отношении уровня симпатий к кандидатам в президенты США, 69% россиян не симпатизируют вообще никому, так как большинство (63%) полагает, что для России и ее перспектив взаимодействия с США, не имеет значения, кто победит на выборах», – указал социолог.

    А эксперты в Москве уже извлекли свои уроки из американских неприятностей. По мнению президента Центра политических технологий Бориса Макаренко, один из главных практических выводов – что при досрочном голосовании, которое все шире применяется и в нашей стране, надо более четко организовать наблюдение. «В Штатах это – нечто факультативное», – подытожил Макаренко.

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