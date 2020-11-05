Эксперт: В процедуру выборов в США заложена возможность подтасовок

Во многих штатах в США избирательный бюллетень может получить кто угодно, а сама процедура голосования представляет огромное поле для махинаций. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД политолог Александр Малахов, комментируя требование республиканцев пересчитать голоса сразу в нескольких штатах по итогам выборов президента.

«Голосование нарочно организовано таким образом, чтобы можно было реализовать любые возможные и невозможные подтасовки. В саму процедуру заложена возможность махинаций, чтобы любыми способами натягивать проценты в свою пользу. Причем, этим грешили в своих штатах, где они у власти, – и демократы, и республиканцы. Власти многих штатов заведомо готовились к тому, чтобы при необходимости, если волеизъявление народа их не устроит, перенести дело в суды и уже там продавливать нужный результат», – заявил эксперт ЭИСИ Александр Малахов.

«Например, бюллетень во многих штатах мог получить кто угодно. Любой человек мог прийти на участок и просто устно назвать работнику избиркома свое имя, даже без документа, подтверждающего личность. Это же огромное поле для махинаций! Впрочем, как и голосование по почте, при котором никто не проверят, сам ли избиратель заполнил адресованный ему бюллетень. Если говорить о других методах, то они банальны: это и вбросы, и блокировка доступа наблюдателей. И, наоборот: в других штатах принимался излишне жесткий перечень тех, кому запрещено голосовать – например, бывшим осужденным, поскольку правящие республиканцы опасались, что такая категория избирателей не поддержит Трампа», – пояснил политолог.

«Впрочем, самым эффективным инструментом, похоже, стало информационное давление на общество. Поскольку подавляющее большинство газет, радиостанций и телеканалов остается под контролем Демократической партии, то все они создали мощный фон, хором твердили, будто бы победа у Байдена уже в кармане. Теперь, после голосования уже всем ясно, что этот тезис был обманом. Однако еще несколько дней назад демократы таким образом давили на тех, кто до последнего колебался, сомневался. Таким неуверенным в себе американцам как бы предлагали: просто присоединяйся к явному фавориту – и сомнениям конец. Больше всего ресурсов демократы бросили именно сюда. Для этого использовали и блогосферу, задействовали множество и ботов, и реальных аккаунтов», – отметил эксперт.

«На этом фоне удивляет, что многочисленные правозащитные организации, которые обычно обращают неприлично большое внимание на выборы в Российский Федерации, в этой ситуации просто воды в рот набрали. Посмотрите: от них не видно никаких комментариев. Такое поведение правозащитников заставляет вспомнить ставшую расхожей фразу «Вы не понимаете! Это другое», – иронизирует Малахов.

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Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президент США, а также кандидат от Республиканской партии на выборах главы государства Дональд Трамп в четверг призвал остановить подсчет голосов.

Адвокат Трампа Руди Джулиани произнес в Филадельфии речь, где заявил о махинациях при подсчете голосов, полученных по почте. Команда Трампа уже потребовала начать пересчет голосов в штатах Висконсин, Мичиган и Джорджия.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала ход выборов в США и то, как у Трампа могут украсть шансы на победу.

Тем временем пользователи соцсетей активно высмеиваюти процедуру подсчета итогов выборов в США. Так, публицист, блогер Егор Холмогоров опубликовал в Telegram свой вариант логотипа выборов, подписав его: «Постфрауда» (fraud – мошенничество – прим. ВЗГЛЯД). Ранее политолог Малек Дудаков в комментарии газете ВЗГЛЯД пояснил, что «больше всего вопросов вызывает голосование в Мичигане и Висконсине».