В России рассказали о фальсификациях на выборах в США

«В случае проигрыша Трампа почтовое голосование станет мощным ударом по легитимности Байдена, который получит репутацию президента, победившего обманом», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Малек Дудаков, комментируя сообщения о фальсификациях при подсчете голосов на выборах 46-го президента США.

«Больше всего вопросов вызывает голосование в Мичигане и Висконсине. Там мы наблюдали картину, когда вначале комиссии остановили подсчет голосов, потом он возобновился, и внезапно нашли 100 тыс. бюллетеней в обоих штатах со 100-процентным результатом за Байдена. Сотрудники избиркомов говорят, что они долго считали бюллетени и не вносили результаты какое-то время, что само по себе подозрительно. Но главное, что 100% голосов за одного кандидата – это очень маловероятно», – рассказал политолог-американист Малек Дудаков.

Еще один скандал связан с учетом почтовых бюллетеней в Детройте. «Там сотрудники избиркома не пускают наблюдателей на участки, заколачивают окна досками, кладут коробки из-под пиццы, чтобы не было видно, что там происходит. А в это время приезжают машины с бюллетенями и их считают, хотя уже два дня прошло после выборов», – сказал собеседник.

Говоря о судебном иске, поданном командой Дональда Трампа с требованием аннулировать поступившие после дня голосования бюллетени и предоставить доступ наблюдателей на участки, Дудаков отметил: «Вряд ли Трампу удастся аннулировать результаты выборов».

«По почте у Байдена отрыв такой большой, что он побеждает и в обоих штатах Среднего Запада, и скорее всего, вообще по стране. Да, у Трампа остается небольшой шанс удержать Пенсильванию, Северную Каролину, Джорджию и внезапно победить за счет Аризоны и Невады, но это призрачная надежда», – считает политолог. «К сожалению, пока можно сказать, что Байден становится президентом, а Трамп недооценил почтовое голосование», – сказал он.

При этом политолог подчеркивает, почтовое голосование «станет мощным ударом по легитимности Байдена, который получит репутацию президента, победившего обманом». «Вполне возможно, что на следующие выборы в Конгресс республиканцы пойдут с намерением получить большинство и объявить импичмент нелегитимному президенту», – заключил собеседник.

Ранее в среду закрытием участков на Аляске в 01.00 ночи по Вашингтону (9.00 мск) официально завершились выборы 46-го президента США. При этом основные сомнения в честности прошедших выборов вызвало голосование по почте, которое было проведено по причине пандемии COVID-19.

Адвокат Трампа Руди Джулиани произнес в Филадельфии речь, где заявил о махинациях при подсчете голосов, полученных по почте.

«Происходит одна из самых антидемократических вещей на моей памяти. Мы подали иск в суд, он касается крайне подозрительных бюллетеней, поданных по почте. Такая форма голосования признана наиболее опасной в плане махинаций», – заявил он. Также Джулиани отметил, что по закону наблюдатели должны иметь доступ к подсчету голосов, а «в Филадельфии их заставляют находиться на таком расстоянии, что они просто не могут увидеть бюллетень».

Напомним, к 3 ноября на выборах в США досрочно проголосовали более 100 млн человек, что является рекордным показателем в американской истории.

Кроме того, правозащитная американская организация «Project Veritas» сообщила об информации от инсайдера почтовой службы США, который представил свидетельства сбора бюллетеней после официального закрытия избирательных участков. По его словам, полученные бюллетени были сложены в особый отсек, где на них ставился поддельный штамп 3 ноября.

Добавим, что действующий американский лидер Дональд Трамп усомнился в результатах подсчета голосов в нескольких штатах, а позднее заявил, что побеждает на президентских выборах в Пенсильвании, Джорджии, Северной Каролине и, вероятно, в Мичигане. В Пенсильвании, Висконсине и Мичигане итоги выборов подведут не сразу.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала ход выборов в США и то, как у Трампа могут украсть шансы на победу.