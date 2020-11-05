Трамп заявил о победе в четырех важных штатах

Глава американского государства Дональд Трамп утверждает, что побеждает на президентских выборах в Пенсильвании, Джорджии, Северной Каролине и, вероятно, в Мичигане.

«Мы объявили для голосов выборщиков, что победили в Пенсильвании, которая не допускает законных наблюдателей, Джорджии, Северной Каролине, каждый из которых имеет большое лидерство Трампа», – приводит его слова РИА «Новости». Он также заявил «о победе в штате Мичиган, если там было большое число тайно вброшенных бюллетеней, как об этом широко сообщалось». Twitter отметил как сомнительное сообщение Трампа о победе в четырех важных штатах.

В Северной Каролине и Джорджии, по предварительным данным, лидирует Трамп, в Мичигане – Джо Байден. В Пенсильвании лидирует Трамп, но разрыв сокращается. Подсчет голосов продолжается. Fox News и NBC вслед за CNN прогнозируют победу Байдена в Мичигане. Сам Байден уверен в своей победе в Пенсильвании, он сообщил, что 78% приходящих по почте голосов отданы за него.

Окончательные результаты голосования на выборах в штате Северная Каролина (15 голосов выборщиков) станут известны не раньше, чем через восемь дней, сообщила NBC со ссылкой на представителей избирательной комиссии штата. Подавляющее большинство избиркомов на местах приступит к обработке бюллетеней, направленных досрочно по почте, только после 12 ноября. Поэтому результаты очного голосования 3 ноября не будут обновляться более одной недели, передает ТАСС.

Адвокат Трампа Руди Джулиани заявил, что «у Филадельфии есть репутация города с мошенничеством на выборах». Он сказал: «У нас был послужной список с голосующими мертвыми людьми, и мы будем смотреть, сколько мертвых проголосовало на этих (выборах)». Избирательный штаб Трампа подал в среду в суд иск для приостановки подсчета голосов в штате Пенсильвания.

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Напомним, в Пенсильвании, Висконсине и Мичигане итоги подведут не сразу – их придется ждать до трех дней. Пока что в результат не заложено почтовое голосование «досрочников», а их там особенно много. Это открывает пространство для многочисленных спекуляций, юридических баталий и даже для революционного сценария. Трамп неоднократно заявлял, что массовое почтовое голосование ввели только для того, чтобы украсть у него победу и фальсифицировать результаты в пользу Байдена.