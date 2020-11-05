Штаб Байдена спрогнозировал получение решающих голосов в Неваде

Демократ Джозеф Байден одержит победу в колеблющемся штате Невада (шесть голосов выборщиков), что позволит ему набрать 270 голосов выборщиков, необходимых для победы в борьбе за кресло президента США, заявила менеджер предвыборной кампании Байдена Джен О'Мэлли Диллон.

«В Неваде (бывший) вице-президент (Байден) лидирует с преимуществом в 8 тыс. голосов. Наши данные гласят, что мы одержим там победу», – указала О'Мэлли Диллон, передает ТАСС.

Победа в Неваде дает кандидату в президенты США шесть голосов выборщиков из 270 необходимых, чтобы стать президентом. По оценкам телеканала Fox News, в Неваде Байден, который заручился сейчас голосами 264 выборщиков, на 0,6 процентного пункта опережает республиканца Дональда Трампа по итогам обработки 75% бюллетеней.

При этом его конкурент от Республиканской партии и действующий президент Дональд Трамп заявил, что во всех штатах, где Байден претендует на победу, будут поданы иски.

«Во всех штатах, в которых Байден заявил о победе, будут оспорены нами по закону о мошенничестве с избирателями и подтасовку выборов на уровне штата. Множество доказательств [фальсификаций], просто посмотрите СМИ. Мы победим! Америка прежде всего!» – написал он в своем Twitter.

Также он сообщил о своей победе в Пенсильвании.

В штабе Байдена между тем заявили, что иски от команды Трампа безосновательны, передает РИА «Новости».

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В четверг действующий президент США и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп призвал остановить подсчет голосов, а также сообщил, что голоса, которые были отданы после дня выборов главы государства, не будут учитываться.

В США на фоне продолжающегося подсчета голосов на выборах президента по городам прокатилась волна протестов. К 3 ноября на выборах в США досрочно проголосовали более 100 млн человек, что является рекордным показателем в американской истории.

Трамп усомнился в результатах подсчета голосов в нескольких штатах, а позднее заявил, что побеждает на президентских выборах в Пенсильвании, Джорджии, Северной Каролине и, вероятно, в Мичигане. В Пенсильвании, Висконсине и Мичигане итоги выборов подведут не сразу.