На фоне продолжающегося подсчета голосов на выборах президента Соединенных Штатов по американским городам прокатилась волна протестов, сообщают местные СМИ.

Как пишет издание Star Tribune, в городе Миннеаполисе (штат Миннесота) сотни протестующих вышли на федеральную автостраду №94. Они выступали против президентства Дональда Трампа и его угрозы обжаловать итоги выборов.

Акция началась около 19.45 по местному времени (3.45 мск). Полицейские перекрыли обе полосы и попросили автомобилистов избегать этого района. Движение остановилось в обоих направлениях. Несколько сотен человек задержали. Оформление задержания продолжалось более двух часов. Протестующим приказали сесть на асфальт и ждать, но некоторые включали музыку и танцевали.

После полиция объявила по громкоговорителю, что на тех, кто сотрудничал, составят протоколы и отпустят. Некоторым, например, родителям с детьми, разрешили уйти до оформления. Затем полицейские и патрульные на лошадях и на автобусах окружили и задержали протестующих. Их обвиняют в незаконном проникновении и незаконном собрании.

Как сообщает газета Chicago Sun Times, еще одна акция состоялась в Чикаго. Как минимум тысяча демонстрантов собрались в центре города с требованием подсчитать каждый голос. Протест проходил на площади Дейли. Организаторы раздавали плакаты с надписями «Остановите Трампа» и «Трамп/Пенс, немедленно уходите». Позднее протестующие прошлись по Мичиган-авеню и Уокер-драйв.

Крое того, протесты прошли и в Филадельфии (штат Пенсильвания). По данным телеканала CBS Philly, демонстранты собрались в центре города, чтобы убедиться, что каждый голос будет подсчитан. К ним присоединились люди, протестующие из-за убийства полицейскими афроамериканца Уолтера Уоллеса.

Помимо прочего, сообщалось, что в Портленде (штат Орегон) протесты вылились в беспорядки. Как передает Fox News, протестующие бросали коктейль Молотова и стеклянные бутылки. У одного из них нашли ружье. Полиция объявила беспорядки бунтом, задержаны более десяти человек. Власти штата решили задействовать для поддержания общественного порядка Национальную гвардию.

Напомним, к 3 ноября на выборах в США досрочно проголосовали более 100 млн человек, что является рекордным показателем в американской истории.

Кроме того, правозащитная американская организация «Project Veritas» сообщила об информации от инсайдера почтовой службы США, который представил свидетельства сбора бюллетеней после официального закрытия избирательных участков. По его словам, полученные бюллетени были сложены в особый отсек, где на них ставился поддельный штамп 3 ноября.

Добавим, что действующий американский лидер Дональд Трамп усомнился в результатах подсчета голосов в нескольких штатах, а позднее заявил, что побеждает на президентских выборах в Пенсильвании, Джорджии, Северной Каролине и, вероятно, в Мичигане. В Пенсильвании, Висконсине и Мичигане итоги выборов подведут не сразу.