Трамп заявил, что отданные после дня выборов голоса не засчитают

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что голоса, которые были отданы после дня выборов главы государства, не будут учитываться.

«Любой голос, который прошел после дня выборов [3 ноября], не будет засчитан», – написал Трамп в своем Twitter.

При этом социальная сеть пометила его пост как «спорный контент», который может ввести в заблуждение о том, «каким образом можно принять участие в выборах или другом гражданском мероприятии».

До этого в четверг Трамп призвал остановить подсчет голосов.

В США на фоне продолжающегося подсчета голосов на выборах президента по городам прокатилась волна протестов. К 3 ноября на выборах в США досрочно проголосовали более 100 млн человек, что является рекордным показателем в американской истории.

Действующий американский лидер Дональд Трамп усомнился в результатах подсчета голосов в нескольких штатах, а позднее заявил, что побеждает на президентских выборах в Пенсильвании, Джорджии, Северной Каролине и, вероятно, в Мичигане. В Пенсильвании, Висконсине и Мичигане итоги выборов подведут не сразу.