Биткоин обогнал Amazon и стал пятым крупнейшим активом в мире

Капитализация биткоина превысила 2,4 трлн долларов, обогнав Amazon

Tекст: Мария Иванова

Капитализация биткоина впервые превысила 2,4 трлн долларов, что позволило ему обогнать Amazon и занять пятое место среди крупнейших мировых активов, передает ТАСС.

По данным портала Companiesmarketcap, на 14 июля капитализация биткоина достигла 2,43 трлн долларов, тогда как у Amazon этот показатель составил 2,388 трлн долларов. Впереди биткоина по этому параметру остаются только Apple, Microsoft, Nvidia и золото.

В течение последних недель рынок криптовалют демонстрировал значительный рост. Еще 9 июля стоимость биткоина обновила исторический максимум, поднявшись до 111 999 долларов после полуторамесячного движения в диапазоне от 100 до 110 тыс. долларов. На утро 14 июля курс биткоина установил новый рекорд – 122 666 долларов, и он продолжает расти.

По мнению экспертов, стоимость биткоина может достичь 135 тыс. долларов уже к концу лета. Аналитики связывают нынешний подъем с вступлением в силу закона Big Beautiful Bill, подписанного президентом США Дональдом Трампом, который предусматривает налоговые льготы и поддержку бизнеса. На втором месте среди криптовалют по капитализации находится Ethereum, достигший 365,98 млрд долларов.

Биткоин – децентрализованная цифровая валюта на основе технологии блокчейн, которую может «добывать» каждый участник системы, создавая новые блоки. Концепция биткоина была опубликована в ноябре 2008 года автором или группой авторов под псевдонимом Сатоси Накамото. Эмиссия биткоина ограничена, и большая часть монет уже добыта.

Ранее в понедельник биткоин обновил исторический максимум, превысив отметку 120 тыс. долларов.

Мосбиржа уже заявила о готовности запустить фьючерс на биткоин.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, доллар показывает историческое падение, а биткоин, наряду с физическим золотом, выигрывает на фоне этой динамики.