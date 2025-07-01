Фильм «Мумия» – это попытка осмыслить сам факт нетипичного способа захоронения Ленина, постройки такого неоднозначного с точки зрения смыслов здания и созданного псевдорелигиозного культа.17 комментариев
Мигранты устроили пляски и стрельбу у Исаакиевского собора в Петербурге
У Исаакиевского собора задержали двух человек за танцы и стрельбу
В центре Петербурга группа приезжих громко танцевала и ругалась у Исаакиевского собора, устроив дебош прямо у храма.
Инцидент произошел у стен Исаакиевского собора, сообщает Telegram-канал Русская Община Петрограда. По данным источника, приезжие включили громкую музыку, кричали, ругались и танцевали возле культового здания, игнорируя значение православной святыни.
Дружинники прибыли на место происшествия и прекратили неуместное поведение приезжих. Один из участников спросил, обращаясь к дружинникам: «Кроме лезгинки другое можно перед храмом танцевать?»
Позже один из провокаторов выстрелил из пистолета в сторону купола собора. Местного жителя и приезжего среднеазиатской внешности задержали и передали полиции. В сообществе подчеркнули, что необходимо поддерживать порядок возле культовых объектов.
Ранее МВД зафиксировало за первые три месяца 2025 года 12,4 тыс. преступлений, совершенных иностранцами. Количество таких преступлений увеличилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.