Если буферная зона будет создана по всей границе России с Украиной, то в нее попадут районы Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областей. Это сотни тысяч людей. Что с ними будет?5 комментариев
МВД сообщило о росте преступлений иностранцев в России на 15%
За первые три месяца 2025 года иностранцы совершили 12,4 тыс. преступлений, что на 15% больше прошлогоднего показателя, такие данные зафиксированы в статистике МВД.
Иностранными гражданами и лицами без гражданства за этот период совершено 12,4 тыс. преступлений, тогда как в аналогичный период прошлого года они совершили 10,8 тыс. правонарушений, передает РИА «Новости» со ссылкой на статистику ведомства.
Основной причиной роста считают активизацию работы полиции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
В МВД уточнили, что количество выявленных наркопреступлений с участием иностранцев выросло в 1,6 раза – с 2 673 до 4 220 эпизодов. При этом число самих иностранцев, совершивших наркопреступления, снизилось на 25%, а общее число мигрантов-преступников уменьшилось на 3%.
Доля преступлений, совершенных иностранцами, от всех предварительно расследованных преступлений по итогам первого квартала составила 5,3%. Также за этот период 290 человек лишили российского гражданства.
В марте МВД сообщило, что в первые два месяца 2025 года закрыли въезд в Россию более чем для 5 тыс. иностранных граждан.