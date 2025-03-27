МВД объявило количество не допущенных в Россию иностранцев

В 2025 году в Россию не пустили свыше 5 тыс. иностранцев

Tекст: Алексей Дегтярев

Показатель в 5 тыс. запретов на въезд на 100% превышает показатели аналогичного периода 2024 года, сказала Волк, передает РИА «Новости».

По ее словам, одной из причин увеличения числа запретов стала регистрация в три раза большего количества случаев предоставления ложных сведений иностранцами о себе.

Распространенными причинами для запрета въезда также стали уклонение от уплаты налогов и административных штрафов.

В феврале Волк сообщала, что за несколько дней МВД удалось выявить свыше 95 тыс. мигрантов-нарушителей в России.