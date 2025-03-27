Европейские политики-прилипалы рассчитывают, что у них «все будет». А им за это как раз не будет ничего, даже если что-то (или все) пойдет не так. Даже если война, под которую они берут взаймы деньги, не случится, евроэлита хапнет свое.0 комментариев
МВД объявило количество не допущенных в Россию иностранцев
В 2025 году в Россию не пустили свыше 5 тыс. иностранцев
В первые два месяца 2025 года МВД закрыло въезд более чем для 5 тыс. иностранных граждан, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Показатель в 5 тыс. запретов на въезд на 100% превышает показатели аналогичного периода 2024 года, сказала Волк, передает РИА «Новости».
По ее словам, одной из причин увеличения числа запретов стала регистрация в три раза большего количества случаев предоставления ложных сведений иностранцами о себе.
Распространенными причинами для запрета въезда также стали уклонение от уплаты налогов и административных штрафов.
В феврале Волк сообщала, что за несколько дней МВД удалось выявить свыше 95 тыс. мигрантов-нарушителей в России.