Июнь 2025 года обесценил нарративы о грядущем «западном рае» для Украины. Перспективы оказаться в ЕС, НАТО, вечно пользоваться защитой США стали абсолютно нереальными. И даже информационно зомбированные украинцы не могут не видеть этого.10 комментариев
Немецкий генерал Фройдинг пообещал Украине дальнобойное оружие к концу июля
Немецкий генерал-майор Кристиан Фройдинг заявил, Германия профинансирует Украине закупки ракеты большой дальности в трехзначном количестве.
Начальник специального штаба по Украине в Федеральном министерстве обороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг отвечает за координацию поставок оружия Киеву.
По его словам, ситуация на Украине в настоящее время «напряженная в военном отношении», так как российские вооруженные силы «проявляют инициативу в течение нескольких недель, если не месяцев», заявил он телеканалу ZDF.
«Им нужны системы вооружения, которые проникают далеко в глубь российского пространства и могут атаковать склады, объекты управления, аэродромы и самолеты», – сказал он.
По его словам, Германия готова предоставить такие системы вооружения, так как глубоко под землей украинцы производят запчасти для западной артиллерии и совершенствуют беспилотники.
«Первые системы вооружения большой дальности должны быть доставлены уже в конце июля. Это условия соглашения между Министерством обороны Украины и местной промышленностью, которое Германия начала и финансирует с конца мая», – добавил генерал.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Киев запросил у Берлина поставки современных средств ПВО, защищенной техники и оборудования для радиоэлектронной борьбы на сумму в миллиарды евро. До этого власти Германии решили засекретить информацию о поставках оружия на Украину.
Дональд Трамп предложил Германии передать Украине батарею ЗРК Patriot. Трамп также пообещал Владимиру Зеленскому помощь в пределах возможностей США.