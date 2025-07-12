Немецкий генерал Фройдинг пообещал Украине дальнобойное оружие к концу июля

Tекст: Ирма Каплан

Начальник специального штаба по Украине в Федеральном министерстве обороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг отвечает за координацию поставок оружия Киеву.

По его словам, ситуация на Украине в настоящее время «напряженная в военном отношении», так как российские вооруженные силы «проявляют инициативу в течение нескольких недель, если не месяцев», заявил он телеканалу ZDF.

«Им нужны системы вооружения, которые проникают далеко в глубь российского пространства и могут атаковать склады, объекты управления, аэродромы и самолеты», – сказал он.

По его словам, Германия готова предоставить такие системы вооружения, так как глубоко под землей украинцы производят запчасти для западной артиллерии и совершенствуют беспилотники.

«Первые системы вооружения большой дальности должны быть доставлены уже в конце июля. Это условия соглашения между Министерством обороны Украины и местной промышленностью, которое Германия начала и финансирует с конца мая», – добавил генерал.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Киев запросил у Берлина поставки современных средств ПВО, защищенной техники и оборудования для радиоэлектронной борьбы на сумму в миллиарды евро. До этого власти Германии решили засекретить информацию о поставках оружия на Украину.

Дональд Трамп предложил Германии передать Украине батарею ЗРК Patriot. Трамп также пообещал Владимиру Зеленскому помощь в пределах возможностей США.