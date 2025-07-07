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    Путин освободил от должности главу Минтранса
    Трамп пригрозил пошлинами «антиамериканскому» БРИКС
    Economist: На Украине ужесточились политические распри
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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему сделка России и США состоится не сейчас

    Трамп хочет не сдать, а продать Украину. Или, если быть точнее, обменять ее на какую-то уступку с российской стороны. И поскольку на сегодняшний день Москва и Вашингтон не сошлись в цене, то обе стороны занимаются ее изменением. Россия понижает, США повышают или удерживают.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Как рок-н-ролл захватил мир

    Шестого июля сто лет Биллу Хейли. Вы можете его даже не знать. Но важно знать, что с него начался рок-н-ролл. Которому, кстати, в этом году исполняется семьдесят.

    8 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему украинский язык уходит из российских школьных программ

    Если изучать украинский язык, неважно, в рамках школьной программы или факультативно – то что именно изучать? Неясно, какая из множества редакций правописания правильная. Более того, лексика языка различается от региона к региону, а литература и вовсе требует ревизии.

    55 комментариев
    7 июля 2025, 10:27 • Новости дня

    В Германии раскрыли секретный список вооружений для Киева

    В Германии раскрыли секретный список вооружений для Киева
    @ Daniel Karmann/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киев запросил у Берлина поставки современных средств ПВО, защищенной техники и оборудования для радиоэлектронной борьбы на сумму в миллиарды евро, пишет Bild.

    Немецкая газета Bild опубликовала секретный список вооружений, которые Киев затребовал у Берлина, передает РИА «Новости». В публикации отмечается: «Всплыл секретный список. Он должен показать конкретные потребности украинцев. Запросы на поддержку составляют миллиарды евро».

    По данным издания, в список вошли четыре пусковые установки SLM IRIS-T, две тысячи ракет IRIS-T, 200 тыс. 40-миллиметровых патронов, тысяча машин, защищенных от мин, 200 гусеничных машин, 30 противоминных катков и 20-30 разминирующих машин WiSENT. Кроме того, Украина просит 200 внедорожников, тысячу систем радиоэлектронной борьбы и 200 радаров.

    Bild отмечает, что с момента создания коалиционного правительства Германия прекратила публикацию информации о новых поставках оружия для вооруженных сил Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии решили засекретить информацию о поставках оружия на Украину. Германия отказалась поставлять на Украину ракеты Taurus. Британия и Германия выделили 450 млн фунтов для поставки дронов и вооружения на Украину.

    6 июля 2025, 12:48 • Новости дня
    Зеленский: Российского десанта не было и не будет в Одессе
    Зеленский: Российского десанта не было и не будет в Одессе
    @ IMAGO/Luka Kolanovic/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский десант не появлялся и не появится в Одессе.

    Зеленский сообщил, что «российского десанта не было и не будет в Одессе». Такое заявление он сделал в своем Telegram-канале в день Военно-морских сил Украины, который отмечается 6 июля, передает Газета.Ru.

    Он напомнил также об уничтожении крейсера «Москва» и подчеркнул, что «остров Змеиный под контролем Украины». По его словам, эти факты свидетельствуют о том, что украинский флот и силы обороны продолжают защищать территорию страны.

    В пятницу Зеленский сообщил, что по целям на Украине, включая Киев, был нанесен, по его словам, один из крупнейших воздушных ударов.

    Ранее сообщалось, что ВС России нанесли массированный ночной удар по объектам в Харькове и Одессе с применением новых реактивных дронов «Герань-3», развивающих скорость до 600 километров в час.

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    6 июля 2025, 13:52 • Новости дня
    Эксперт предположил причины сбоя на Южно-Украинской АЭС

    Анпилогов: Сбой на Южно-Украинской АЭС мог произойти из-за американского топлива Westinghouse

    Эксперт предположил причины сбоя на Южно-Украинской АЭС
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Киев не проводит необходимые регламентные работы на Южно-Украинской АЭС, а также не имеет возможности продлить срок эксплуатации энергоблоков, которые уже выработали свой ресурс. Поэтому инциденты на станции будут происходить все чаще, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в энергетике Алексей Анпилогов. Ранее стало известно о сокрытии СБУ сбоя в работе ЮУАЭС.

    «Спаренные первый и второй энергоблоки Южно-Украинской АЭС уже выработали свой положенный ресурс и должны быть выведены из эксплуатации. Но Киеву недоступна процедура продления их срока службы, она очень дорогая и завязана на Росатом. Компания разрабатывала и проверяла эти комплексы на своих станциях», – отметил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «Со временем оболочка реактора подвергается радиоактивным усталостным изменениям. В полостях скапливается инертный газ, из-за чего металл превращается в своеобразную губку и теряет свои конструкционные качества. Чтобы избежать этого, Росатом разработал процедуру термического отжига стенки реактора. Очевидно, Украина не заказывала эти процедуры продления срока и даже не инициировала проведение инспекций», – продолжил собеседник.

    «По международным конвенциям Украина должна сообщать соседним странам о мероприятиях по поддержанию безопасности на таких объектах, как АЭС. При этом румынские и молдавские специалисты ранее проверили истинное положение дел и выяснили, что сроки работы энергоблоков были продлены только по документам. Но на их возражения никакой реакции из Киева не было», – продолжил спикер.

    «Есть и еще один момент, который мог стать причиной сбоя. ЮУАЭС была флагманом в тестировании топлива американской компании Westinghouse. Сейчас оно уже доведено до ума, но 20 лет назад все его недостатки проявлялись в работе станции. Кроме того, заклинивающиеся тепловыделяющие сборки, полученные от заокеанских коллег, украинские специалисты просто выбивали молотом из решеток. Этого делать категорически нельзя», – подчеркнул ученый.

    «Стоит напомнить, что из-за практически выведенной из строя тепловой генерации АЭС на Украине вынуждены работать с максимальной нагрузкой, чтобы не развалилась вся энергосистема. Все это делается за счет уменьшения количества регламентных работ и увеличение промежутков между ними. Это естественно тоже приводит к нештатным ситуация и сбоям», – добавил эксперт.

    «Думаю, в данном случае произошла авария на площадке, а не в самом реакторе, поскольку МАГАТЭ должно было бы сообщить о выбросе – его сразу засекли бы мониторинговые счетчики. Но если АЭС на Украине продолжат эксплуатировать подобным образом, то рано или поздно произойдет запроектная авария четвертой или пятой категории, а это уже будет второй Чернобыль или Фукусима», – предупредил аналитик.

    «Впрочем, на ЮУАЭС установлены блоки второго поколения с гермооболочками, чего не было, например, на Фукусиме. Поэтому по более оптимистичному сценарию, в случае аварии все вредные вещества останутся внутри, а реактор на долгие годы просто превратится в радиоактивный могильник. В общем, эксплуатацию Киевом АЭС еще нельзя назвать «обезьяной с гранатой», но ситуация к этому очень близка», – резюмировал собеседник.

    Ранее турецкое издание Aydinlik сообщило со ссылкой на внутренние документы Николаевского областного управления СБУ, что Киев скрыл сбой в работе реактора Южно-Украинской АЭС в марте 2024 года. В документе говорится о «поврежденном реакторном оборудовании энергоблоков». Отказ произошел из-за «нарушения условий эксплуатации», указывается в письме.

    Благодаря сокрытию со стороны СБУ, этот инцидент не дошел до МАГАТЭ. В материале называется и причастный к утаиванию информации – полковник СБУ Андрей Семенюк.

    Неясно, были ли должностные лица МАГАТЭ обмануты Семенюком и его командой, или же они намеренно скрыли халатную неисправность по политическим причинам. Однако в переписке говорится, что полковник «передал информацию властям» о неисправности и что «инцидент не был включен в расследование».

    «Учитывая международный политический баланс и нынешнюю поддержку Украины со стороны Запада, не было бы ничего удивительного, если бы МАГАТЭ было готово проигнорировать некоторые технические вопросы по АЭС», – пишет Aydinlik.

    Всего под контролем Украины находятся четыре АЭС: Ровенская, Хмельницкая, Южно-Украинская и разрушенная Чернобыльская. Крупнейшая в Европе Запорожская АЭС с марта 2022 года контролируется Россией. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему переход украинских АЭС под контроль США может создать дополнительные риски для России.

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    6 июля 2025, 18:18 • Видео
    Урсула и телефонные мошенники: что общего?

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны Европы набрать побольше долгов, чтобы помочь Украине. Это не такое глупое предложение, как может показаться на первый взгляд: Урсула знает, зачем ей это.

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    6 июля 2025, 11:39 • Новости дня
    Взрыв прогремел в здании военкомата в Полтавской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    В здании военкомата в Кременчуге Полтавской области Украины прогремел взрыв во время объявленной в регионе воздушной тревоги, пишет украинское издание «Страна».

    На данный момент подробностей инцидента не сообщается. Местные органы власти не подтвердили факт взрыва в официальных источниках, передает ТАСС.

    В четверг внефракционный депутат Артем Дмитрук отметил, что украинские пользователи поддерживают атаки на территориальные центры комплектования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Полтаве прогремел взрыв после объявления воздушной тревоги. По сообщениям украинских СМИ, в центральной части Полтавы зафиксирован взрыв, в результате которого пострадало здание военкомата.

    Ранее были опубликованы кадры, на которых показаны последствия атаки на нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге Полтавской области Украины.

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    7 июля 2025, 03:44 • Новости дня
    Economist: На Украине ужесточились политические распри
    Economist: На Украине ужесточились политические распри
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава офиса президента Украины Андрей Ермак – едва ли не серый кардинал политических игр и назначений, если верить статье журнала Economist, который считает, что за решением Ермака следовали крупнейшие назначения и снятия с должностей.

    Глава офиса президента Украины Ермак играет ключевую роль в попытках сместить ряд высокопоставленных чиновников и продвинуть лояльных ему людей. Это касается дела о коррупции против вице-премьера Алексея Чернышова, возможной замены премьер-министра Дениса Шмыгаля министром экономики Юлией Свириденко и неоднократных попыток снять с должности главу военной разведки Кирилла Буданова, пишет Economist.

    «Ермак может контролировать значительную часть информационных потоков, поступающих к Владимиру Зеленскому, по некоторым оценкам, до 85%, что создает атмосферу слухов и заговоров во властных кругах», – говорится в статье.

    Журнал сообщает о том, что нет никаких доказательств тому, что Ермак приказал запустить расследование в отношении Чернышова <...>Но три чиновника говорят, что Ермак использовал свое влияние, намеренно позволяя делу развиваться, в то же время замораживая другие. Они утверждают, что настоящее преступление Чернышова заключалось в том, что он встал на пути Ермака», – сказано в материале.

    Economist пишет, что Ермак пытался в девятый раз сместить главу украинской разведки Кирилла Буданова и в июне многие опасались, что Ермаку это удастся, но неоднократные предупреждения Белого дома не увольнять Буданова могли сыграть в этом свою роль.

    Журнал отмечает, что эта подковерная возня во властных кругах страны едва ли не хуже, чем внешние распри разрывают ее.

    Как сказано в названии статьи, пока американский лидер Дональд Трамп лишал  страну оружия, в ее правительстве воцарился хаос.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ряд американских политиков и СМИ выражают недовольство ролью Ермака как переговорщика по военным поставкам, заявила депутат Верховной рады София Федина.

    Владимир Зеленский пытается сменить премьера Дениса Шмыгаля на Юлию Свириденко, чтобы усилить личную власть, однако США выступают против  подобных инициатив. В Киеве назвали дату возможной отставки правительства, а газета ВЗГЛЯД разбиралась, когда на Украине появится еще один нелегитимный орган власти.

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    6 июля 2025, 12:42 • Новости дня
    Российские войска освободили Соболевку в Харьковской области и Поддубное в ДНР
    Российские войска освободили Соболевку в Харьковской области и Поддубное в ДНР
    @ @mod_russia

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская армия в результате активных действий освободила населенные пункты Соболевка в Харьковской области и Поддубное в ДНР, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале Минобороны говорится, что подразделения российской группировки войск «Запад» в результате активных действий освободили Соболевку в Харьковской области, а войска группировки «Восток» освободили Поддубное в Донецкой народной республике.

    Также сообщается, что подразделения группировки «Север» улучшили положение по переднему краю в Сумской области, нанеся поражение ВСУ в районах ряда населенных пунктов, включая Рыжевку, Кондратовку и Юнаковку. На Харьковском направлении войска нанесли удары по позициям ВСУ в Волчанске, Охримовке и других населенных пунктах. За сутки ВСУ потеряли более 175 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 11 автомобилей и пять артиллерийских орудий, уточнили в ведомстве.

    На Донецком направлении, согласно данным Минобороны, группировка «Юг» улучшила тактическое положение, а группировка «Центр» продолжила продвижение в глубину обороны противника. Потери украинских сил здесь превысили 390 человек, уничтожены бронеавтомобиль HMMWV производства США, семь пикапов и четыре артиллерийских орудия. Подразделения «Востока» также нанесли поражение ВСУ в Запорожской области и ДНР, лишив противника до 190 военнослужащих, трех бронированных машин и пяти автомобилей.

    Группировка «Днепр» нанесла удары по подразделениям ВСУ в Запорожской и Херсонской областях, уничтожив более 70 военнослужащих, три автомобиля, артиллерийское орудие и ряд складов. Российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили объекты военной инфраструктуры и склады ВСУ в 141 районе.

    В акватории Черного моря Черноморский флот уничтожил три безэкипажных катера. Средствами ПВО сбиты шесть управляемых авиабомб и 298 беспилотников. С начала спецоперации, по данным Минобороны, уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 67 647 беспилотников, 24 143 танка и других боевых бронированных машин, а также 37 712 единиц специальной военной автомобильной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска подошли к Константиновке в ДНР. Российские войска освободили населенный пункт Предтечино в ДНР. Российские подразделения закрепились в центре села Каменское в Запорожской области.

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    7 июля 2025, 06:46 • Новости дня
    Издание Politico сообщило о тупике «коалиции желающих»
    Издание Politico сообщило о тупике «коалиции желающих»
    @ Hollie Adams/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британско-французская инициатива по поддержке Украины не может выработать четкой стратегии, несмотря на попытки организовать новые встречи, сообщает Politico со ссылкой на источники.

    Британско-французская коалиция по оказанию помощи Украине развивается без четко определенного курса, сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию Politico. По данным французских чиновников, причиной стала нехватка гарантий безопасности со стороны США, на которые рассчитывала Великобритания.

    Politico подчеркивает, что для преодоления сомнений Лондон инициировал встречу участников коалиции с приглашением канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министра Италии Джорджи Мелони и Владимира Зеленского. Встреча должна пройти во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в Великобританию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт оценил возможности «коалиции желающих» самостоятельно финансировать поставки оружия и помощи Киеву без поддержки США. «Коалиция желающих» готовится к сценарию прекращения поставок вооружений Киеву со стороны США. Глава парламента Крыма сравнил угрозы «коалиции желающих» с детским хвастовством.

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    7 июля 2025, 07:10 • Новости дня
    «Северяне» узнали о мобилизованном «молодняке» ВСУ на Харьковском направлении

    Tекст: Ирма Каплан

    На Харьковском направлении за счет переброшенных резервов ВСУ предприняли несколько безуспешных контратак, разбитых бойцами группировки войск «Север», идущих вперед, на север Купянского района.

    «Допросы пленных показали, что на данном участке фронта действуют сравнительно молодые националисты с боевым опытом, мобилизованные в ВСУ еще в 2022 году. Высока вероятность, что украинское командование держало боеспособные подразделения в резерве для ввода в бой в критические моменты на Купянском или Волчанском направлениях», – сообщается в неофициальном Telegram-канале группировки «Северный ветер».

    Там уточнили, что мотострелки группы в течение суток продолжили наступление в лесных массивах в районе Мелового, продвинувшись с упорными боями на более чем 700 метров.

    На Волчанском и Липцовском направлениях российские военнослужащие  уничтожили семь штурмгрупп ВСУ, а также беспилотники самолетного и наземного типа.

    «Северяне» за сутки зачистили 11 домовладений в Волчанске и в ходе боев продвинулись в окрестных лесных массивах. Мотострелки «Севера» с боями продвинулись в Варачино и окрестных лесных массивах. А подразделения ВДВ зачищают приграничные лесные массивы и лесополосы рядом с Юнаковкой.

    Безуспешными контратаками 11 раз за сутки отметились ВСУ в районах Кондратовки, Андреевки, Алексеевки, по два раза в Юнаковке и рядом с селом Садки, четыре раза – рядом с Яблоновкой.

    «В 11 контратаках противник задействовал свыше 70 человек, из которых более 40 уничтожены, 19 остались ранеными лежать на линии боевого соприкосновения, остальные бежали. За сутки потери противника составили свыше 190 человек (из них более 130 в Сумской и свыше 60 в Харьковской области), четверо вэсэушников захвачены в плен», – сказано в сводке «Северян».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Киев увеличил число расчетов БПЛА на купянском участке. Однако украинские подразделения столкнулись с потерями на фоне усталости и ослабления морального духа, а бойцы России продвинулись на ключевых участках, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

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    6 июля 2025, 11:21 • Новости дня
    Пленный рассказал о службе итальянских наемников операторами БПЛА ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Наемники из Италии, как выяснилось, выполняли функции операторов беспилотников в 23-й механизированной бригаде украинской армии вместе с украинскими военнослужащими.

    Пленный солдат 23-й механизированной бригады ВСУ Богдан Карасев рассказал об участии наемников из Италии в боевых действиях, передает ТАСС. По его словам, в составе подразделения служили два итальянца, которые управляли беспилотными летательными аппаратами вместе с одним украинским военнослужащим. Карасев заявил: «Есть два итальянца – бэпэлэашника. С ними один украинец». Он уточнил, что это не первые иностранные специалисты по БПЛА в бригаде и что ранее среди них были и погибшие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в освобожденных от ВСУ домах Курской области обнаружены свастика, руны и нацистские лозунги, оставленные украинскими боевиками и иностранными наемниками. Швейцария начала расследование в отношении 14 наемников из-за их службы в ВСУ. В Гуево среди боевиков ВСУ выявлены польские и англоязычные наемники.

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    6 июля 2025, 17:34 • Новости дня
    В Киеве произошел взрыв цистерны с топливом возле ТЭЦ

    Tекст: Ольга Иванова

    В столице Украины вспыхнул пожар после взрыва емкости с горюче-смазочными материалами, что привело к перебоям с электричеством на левом берегу города.

    В Киеве на территории коммерческого предприятия рядом с теплоэлектроцентралью взорвалась цистерна с топливом, передает РИА «Новости». Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко. Он уточнил: «Взрыв, о котором пишут сейчас Telegram-каналы, к ТЭЦ-6 не имеет отношения. Предварительно, взорвалась цистерна с горюче-смазочными материалами в ангаре коммерческого предприятия неподалеку от ТЭЦ. Пострадавших пока нет. Экстренные службы на месте».

    Ранее украинские СМИ сообщали о пожаре на ТЭЦ-6 в Киеве. Однако информацию о взрыве на самой ТЭЦ опроверг и глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко. По его словам, пожар удалось локализовать.

    Ткаченко также сообщил, что на левом берегу Киева на нескольких улицах пропало электричество. Сейчас специалисты работают над восстановлением энергоснабжения и оценивают, когда свет вернется в дома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в здании военкомата в Кременчуге Полтавской области на Украине прогремел взрыв во время объявленной воздушной тревоги. В подконтрольном вооруженным силам Украины Херсоне были зафиксированы взрывы в воскресенье. В городе Николаев на юго-востоке Украины также зафиксировали взрывы после объявления воздушной тревоги.

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    6 июля 2025, 16:50 • Новости дня
    Сотрудника ТЦК на Украине ударили по голове во время проверки документов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сотрудник территориального центра комплектования получил травмы в селе Орловка Ровненской области на Украине при столкновении с местными жителями, сообщили местные СМИ.

    Как пишет украинское издание «Страна», военком попытался проверить документы у группы сельчан, после чего получил удар по голове, передает ТАСС.

    Пострадавшего госпитализировали. В территориальном центре комплектования Ровненской области сообщили, что по данному инциденту возбуждено уголовное дело.

    Ранее внефракционный депутат Артем Дмитрук отметил, что украинские пользователи поддерживают атаки на территориальные центры комплектования.

    В июне в Харькове местный житель пригрозил взрывом боевой гранаты на территории военкомата, после чего был задержан правоохранителями. В Одессе житель города атаковал ножом сотрудника территориального центра комплектования, когда тот попытался проверить его военные документы.

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    6 июля 2025, 11:41 • Новости дня
    Депутат Рады опроверг возможность мобилизации женщин на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что парламент страны исключает вероятность принятия закона о принудительной мобилизации женщин для службы в ВСУ.

    По его словам, Верховная рада не допустит принятия закона о мобилизации женщин в ряды Вооруженных сил Украины, передает РИА «Новости». Гончаренко подчеркнул, что призыв женщин невозможен, и призвал не обращать внимания на заявления бывшего советника офиса президента Алексея Арестовича (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) о возможной мобилизации.

    «Женщин не будут мобилизовать. Пожалуйста, не слушайте Арестовича. Рада никогда не позволит мобилизацию женщин», – заявил Гончаренко.

    Ранее Арестович утверждал, что на Украине идет активная кампания по привлечению женщин к военной службе, и прогнозировал, что вопрос мобилизации женщин будет поднят уже в сентябре из-за нехватки личного состава.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Денис Пушилин заявил, что украинские войска используют женщин в качестве штурмовиков на нескольких направлениях в ДНР. Военнопленная Галина Казымова рассказала, что женское штурмовое подразделение ВСУ на Красноармейском направлении состоит примерно из ста человек. Политолог объяснила, почему ВСУ прибегают к использованию женщин-штурмовиков.

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    7 июля 2025, 05:16 • Новости дня
    Президент Боливии объяснил украинский конфликт попыткой Запада спастись от развала

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент Боливии Луис Арсе на полях саммита БРИКС поделился мнением о том, почему коллективному Западу так необходимо продолжать украинский конфликт – это необходимо во избежание собственного распада, считает он.

    По словам Арсе, украинский конфликт является своего рода войной распадающегося блока Европы и США против развивающегося сообщества, в которое входят страны БРИКС.

    «Западу была нужна война между Украиной и Россией, чтобы дать понять всему миру, что они просто так не допустят, чтобы их блок распался перед лицом появления нового объединения и становления нового экономического порядка», – рассказал ТАСС президент Боливии.

    Арсе подчеркнул, что конфликт происходит на фоне глобальной борьбы за геополитический и экономический контроль в мире. Он заявил, что его страна отвергает однополярный миропорядок и поддерживает многополярность, которую формирует БРИКС.

    Он также выразил уверенность в дальнейшем укреплении многостороннего подхода в международных отношениях.

    XVII саммит БРИКС проходит под председательством Бразилии с 6 по 7 июля в Рио-де-Жанейро. В повестке – вопросы здравоохранения, торговли, инвестиций, финансов, изменения климата, управления ИИ, укрепления мира и безопасности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул, что единство и авторитет БРИКС укрепляются на фоне роста числа единомышленников среди стран Глобального Юга и Востока. Путин также отметил значительное увеличение доли национальных валют в торговых расчетах между государствами объединения.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров на саммите БРИКС указал на ускорение фрагментации мировой финансовой системы и рост числа стран с критическим долговым бременем, отметив о рекордный рост госдолга США и падение доверия к доллару.

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    7 июля 2025, 08:38 • Новости дня
    Пленный рассказал о пренебрежении командования ВСУ к солдатам

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинский военнопленный заявил о худших условиях содержания бойцов ВСУ по сравнению с домашними животными, отметив отсутствие медицины и дефицит еды.

    Украинский военнопленный Александр Пархоменко рассказал о плохом отношении командования ВСУ к подчиненным, передает ТАСС.

    По его словам, медицинская помощь практически отсутствовала, а продукты питания и вода доставлялись раз в неделю, иногда с помощью дронов. Он отметил: «Условия, я думаю, хороший хозяин к животному лучше относится. Потом мы начали понимать, что нас, как в народе говорится, просто кинули».

    Пархоменко также сообщил, что командование не давало возможности связаться с родственниками, ссылаясь на невозможность дозвона. По его словам, некоторых военнослужащих командование записывало как дезертиров или пропавших без вести, называя их «пятисотыми».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военнопленные рассказали, что в ряды ВСУ были мобилизованы мужчины с синдромом Дауна, которых отправляют на передовую. Командование ВСУ, по словам украинского пленного, отправило психически нездоровую женщину-военнослужащую на штурм, так как она надоела сослуживцам. Мобилизованным на Украине запрещали получать посылки, а телефоны сразу изымались, ограничивая связь с близкими до одного разговора в неделю.

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    7 июля 2025, 08:21 • Новости дня
    Взрывы произошли в Чугуевской общине Харьковской области

    Tекст: Ольга Иванова

    В понедельник утром в Чугуевской общине на Украине были зафиксированы два взрыва на фоне объявленной воздушной тревоги.

    Взрывы в Харьковской области прогремели в момент, когда там была объявлена воздушная тревога, сообщает РИА «Новости». Согласно информации украинского телеканала «Общественное», в Чугуевской общине раздались два взрыва.

    Данные о пострадавших и разрушениях не приводятся. Официальные источники на момент публикации не прокомментировали ситуацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице Украины вспыхнул пожар после взрыва емкости с горюче-смазочными материалами, что привело к перебоям с электричеством на левом берегу города. В Херсоне, который находится под контролем вооруженных сил Украины, в воскресенье прогремели взрывы. В Николаеве на юго-востоке Украины также зафиксировали взрывы сразу после объявления воздушной тревоги.

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    7 июля 2025, 08:12 • Новости дня
    В Киеве второй раз за сутки объявили воздушную тревогу

    Tекст: Ольга Иванова

    Во второй раз за сутки в Киеве прозвучали сирены воздушной тревоги.

    Информация о новой воздушной тревоге в столице Украины поступила утром, передает ТАСС. По официальным данным ресурса для оповещения населения, сигнал тревоги прозвучал во второй раз за сутки.

    Как уточняет РИА «Новости», тревога была объявлена не только в Киеве, но и в Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской областях и на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Сирены начали звучать около 7:50 по местному времени.

    В «красной зоне» продолжают находиться Полтавская, Сумская и Харьковская области. Официальные власти призвали жителей соблюдать меры безопасности, находиться в укрытиях и следить за дальнейшими оповещениями. Также отмечено, что воздушная тревога в Харьковской области длится уже более трех часов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве произошел пожар после взрыва емкости с горюче-смазочными материалами, что вызвало перебои с электричеством на левом берегу города. В Херсоне зафиксировали взрывы. В Николаеве обнаружили взрывы после объявления воздушной тревоги.

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