В Госдуме предложили выдворять мигрантов за мелкое хулиганство

Tекст: Валерия Городецкая

Депутат Сергей Миронов пояснил, что к мелкому хулиганству относятся действия, нарушающие общественный порядок: нецензурная брань, оскорбления, приставание к гражданам, порча имущества, а также распространение в интернете информации, унижающей достоинство и нравственность, передает телеканал «360».

«В общем, все то, чем часто грешат многие иностранные граждане и наивно думают, что смогут избежать наказания», – отметил он.

В законопроекте также предложено увеличить штрафы для мигрантов: за нецензурную брань – с 1 тыс. рублей до 5-10 тысяч, за отказ подчиняться полиции – с 2,5 до 25 тыс. рублей.

Среди наказаний предлагаются штрафы до 200 тыс. рублей, административный арест до 15 суток, но ключевой мерой станет именно выдворение из России за любое мелкое хулиганство.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил с инициативой расширить перечень преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, за которые мигрантов будут лишать приобретенного гражданства.

Напомним, в парламент внесли проект закона, предусматривающий новые основания для лишения приобретенного гражданства, в числе таких оснований – сексуальное насилие.