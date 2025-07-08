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Володин предложил лишать мигрантов гражданства за «педофильские» статьи
Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил с инициативой расширить перечень преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, за которые мигрантов будут лишать приобретенного гражданства.
Он отметил, что ко второму чтению депутатами будут рассмотрены дополнительные предложения, а также подчеркнул важность активной поддержки со стороны правительства, передает ТАСС.
«В части сексуальных преступлений мы должны с вами ко второму чтению рассмотреть ряд инициатив депутатов. Мы их проработаем дополнительно. Ну сами подумайте: если человек получает гражданство нашей страны, он должен соблюдать закон. Давайте это проработаем. Со стороны правительства должна быть активная позиция с точки зрения поддержки депутатского корпуса. А так получается, что мы частично выходим на решение, а педофилия остается», – заявил он.
Депутат Михаил Матвеев обратил внимание, что в действующей редакции законопроекта отсутствует статья, касающаяся «Понуждения к действиям сексуального характера». По его мнению, это положение также должно быть включено в перечень оснований для лишения мигрантов российского гражданства.
Напомним, в парламент внесли проект закона, предусматривающий новые основания для лишения приобретенного гражданства, в числе таких оснований – сексуальное насилие.