В России разработали ИИ для контроля нарушений ПДД на самокатах

Эксперт рассказал о борьбе с атаками на военные аэродромы

Военный эксперт Кнутов: Атаки ВСУ на аэродромы были подготовлены в России

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«О том, что атакующие нас дроны запускаются с территории России, известно давно. Противники могли закупать и собирать их даже под видом волонтеров – якобы для отправки на фронт. Программу для запуска им, скорее всего, прислали в мессенджере – чтобы она включалась при въезде грузовика в определенный квадрат, и дроны летели по заранее заложенным маршрутам. Впрочем, возможно, наведение проводилось и по GPS», – пояснил Юрий Кнутов, военный эксперт, историк войск ПВО.

«Контейнеры также были изготовлены в России, потому что подобные грузы, идущие из-за рубежа, просвечивают с помощью рентгеновских досмотровых установок, и странную начинку, конечно же, сразу бы выявили. Что касается водителя, то он мог и не знать, что везет, согласившись за наличный расчет доставить машину в определенную точку», – продолжил собеседник.

«В качестве ответа, на мой взгляд, нашим силам, безусловно, нужно более массивно и жестко работать по украинским военным объектам, инфраструктуре. А внутри России необходимо усиливать контроль со стороны ГАИ, в районах расположения стратегических объектов увеличивать количество пунктов проверки транспорта, особенно таких, на которых есть оборудование для взвешивания большегрузов», – продолжил аналитик.

«Сами военные аэродромы должны прикрываться РЭБ и другими средствами противовоздушной обороны, причем работающими постоянно. Самолеты нужно помещать в капониры или сооружать противоосколочную защиту, над которой делать укрытия из навесных сетей, в идеале – из кевларовой ткани», – детализировал он.

«В любом случае, это поможет нам сохранить стратегические бомбардировщики, которые используются как носители крылатых ракет. Впрочем, сегодняшняя атака, даже если она затронула какие-то самолеты, не изменит расклад сил между Россией и Украиной с поддержкой Запада», – резюмировал Кнутов.

В воскресенье ВСУ совершили авианалет FPV-дронами на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, в трех последних регионах все атаки были отражены, сообщает Минобороны в своем Telegram-канале.

«В Мурманской и Иркутской областях в непосредственной близости от аэродромов произошли возгорания части авиационной техники, которые были потушены. Жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет. Некоторые участники терактов задержаны», – говорится в посте.

В Мурманской области усилены меры безопасности, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Андрей Чибис. Он попросил не выкладывать в соцсети и не делиться ни с кем видео и фотографиями, особенно если на них запечатлена работа ПВО или других служб.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале сообщил об атаке дронов на воинскую часть в поселке Средний. По его словам, это первая подобная атака в Сибири. «Один сброс был на старое здание в Новомальтинске. На место стянуты оперативные и силовые службы: сотрудники ФСБ, МЧС, бойцы Росгвардии. Источник, откуда были выпущены дроны, уже блокирован. Это фура», – указал он.

«Вводим режим повышенной готовности в Усольском районе. Работаем в штабном режиме. Дважды в день доклады с территории о складывающейся ситуации. На участке трассы Р-255 «Сибирь» временно закрыто движение транспорта», – добавил глава региона.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, что у России есть резервы, которые способны еще больше повысить эффективность поражения дальнобойных вражеских БПЛА.