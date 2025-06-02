Парадоксальным образом события первого дня лета подтверждают российскую позицию о невозможности перемирия до достижения хотя бы базовой договоренности. Военная сила – важнейший переговорный инструмент, и в противостоянии такого масштаба и остроты, как нынешнее, никто от него не откажется.3 комментария
В России разработали ИИ для контроля нарушений ПДД на самокатах
В России готовят к запуску систему на базе искусственного интеллекта, которая будет выявлять нарушения ПДД самокатчиками, включая пересечение пешеходных переходов без спешивания.
В России может быть запущен комплекс на основе искусственного интеллекта для выявления нарушений правил дорожного движения на самокатах, передает ТАСС. Решение разработано компанией Ntechlab, которая является технологическим партнером госкорпорации «Ростех».
Новый ИИ будет контролировать движение самокатчиков и с помощью встроенного голосового помощника просить их спешиться на пешеходном переходе или прекратить движение вдвоем.
В пресс-службе Ntechlab уточнили, что система способна выявлять тех, кто пересекает пешеходный переход, не спешившись, а также фиксировать случаи, когда на самокате едут двое или с ребенком, и нарушения правил парковки. Компания отмечает, что внедрение такой технологии особенно актуально в крупных городах и регионах, где самокаты пользуются массовым спросом.
Сейчас продукт находится на финальной стадии тестирования, и интерес к нему уже проявили несколько российских регионов, сообщили в Ntechlab. Комплекс сможет работать не только на дорогах и тротуарах, но и, например, в парках и других общественных местах. Генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук отметил: «Наше решение нацелено на то, чтобы снизить количество таких грубых нарушений и тем самым уменьшить количество аварий».
Разработчики также добавили, что создают функционал, который позволит властям оперативно передавать данные о нарушителях в кикшеринговые сервисы для последующей работы с пользователями. Таким образом, ожидается, что новая система будет способствовать повышению культуры езды на самокатах и снижению числа ДТП.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти предложили запретить передвижение на электросамокатах по тротуарам. Минтранс выступил с инициативой приравнять пользователей электросамокатов к водителям. Сенатор обратил внимание на необходимость ограничения скорости электросамокатов до 10 км/ч.