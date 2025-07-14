Мы можем получить ужасный атомный мир, где ядерное оружие превращается из лучшего инструмента предотвращения войны в стимул для ее начала. А все потому, что Соединенные Штаты и их союзники сами, своими руками, разрушают режим нераспространения.0 комментариев
Появилось видео ликвидации завербованного украинцами тюменского террориста
В сети появились записи ликвидации мужчины, завербованного украинскими спецслужбами для подготовки теракта против российского военного.
Кадры с места происшествия опубликовал Национальный антитеррористический комитет. На видео видно, как подозреваемый в белой одежде вышел из автомобиля возле лесополосы и направился в сторону леса. В этот момент к нему приблизились сотрудники ФСБ. Мужчина бросил в их сторону гранату, после чего раздался взрыв. Силовики ликвидировали его на месте.
По данным ФСБ, 37-летний житель Тюменской области был завербован украинскими спецслужбами и готовил террористический акт в отношении российского военного. Он нашел взрывное устройство в тайнике и собирался заложить его под автомобиль военного.
На месте перестрелки сотрудники ФСБ обнаружили взрывное устройство, переделанный для стрельбы травматический пистолет и боеприпасы.
В доме подозреваемого нашли еще две самодельные гранаты.
Следователи считают, что с начала 2025 года он передавал сведения о стратегических объектах и военных эшелонах, а после совершения планируемого преступления намеревался выехать на Украину для участия в боевых действиях против России.
Напомним, в Крыму задержали местную жительницу по подозрению в подготовке теракта и госизмене. Она также пыталась взорвать автомобиль российского военного.