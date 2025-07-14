В Саратове изъяли 16 тыс. литров поддельных соков и лимонадов

В Саратове изъяли 16 тыс. литров поддельных соков, лимонадов и соусов

Tекст: Евгения Караваева

Полицейские выявили подпольный цех по производству немаркированных соков, лимонадов и соусов, сообщает МВД России в Telegram. По данным ведомства, 34-летний ранее судимый житель арендовал складское помещение в Ленинском районе и организовал там кустарное производство.

Для изготовления напитков он привлек двух местных жительниц, которые смешивали пищевые концентраты и добавки с водой, после чего разливали продукцию по бутылкам.

Экспертиза подтвердила, что изготовленная продукция является фальсифицированной. Готовые напитки и соусы поставлялись на один из городских рынков, а затем распространялись по мелким торговым точкам. Сотрудники полиции изъяли со склада более 5,5 тыс. бутылок лимонада и газировки, 3,9 тыс. емкостей с березовым соком, 1,5 тыс. с гранатовым соком и около 1 тыс. бутылок соуса.

Также были задержаны трое граждан, занимавшихся транспортировкой, погрузкой и реализацией нелегальной продукции.

Дополнительно на рынке изъято свыше 5 тыс. бутылок немаркированных напитков. Всего оперативники изъяли около 16 тыс. литров поддельных напитков и соусов.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 171.1 УК РФ. В качестве меры пресечения ему избрана подписка о невыезде.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Туле ликвидировали подпольное производство контрафактной бытовой химии. А в подпольных цехах Краснодара и двух станиц Кубани обнаружили свыше 3 млн пачек сигарет и десятки тысяч тонн контрафактного табака.