В Туле ликвидировали подпольное производство контрафактной бытовой химии

Tекст: Мария Иванова

Как сообщает Telegram-канал официального представителя МВД Ирины Волк, представители ГУЭБиПК МВД совместно с оперативниками из Тульской области ликвидировали подпольное производство бытовой химии. В цехе, расположенном на территории поселка в черте Тулы, производилась химия, которую маркировали этикетками известных мировых брендов.

По предварительным данным, в цехе работали семь человек, которые обслуживали автоматизированную линию для фасовки жидкой бытовой химии. Контрафактная продукция, изготовленная на основе метилового спирта, сбывалась в клининговые сервисы и небольшие магазины. Полиция изъяла порядка 1,3 тыс. единиц готовой продукции, производственное оборудование, этикетки и документацию.

Во время обысков, проведенных на предприятии при участии Росгвардии, обнаружены 10 тыс. пятилитровых емкостей с ядовитым метиловым спиртом. Ущерб из-за незаконного использования торговых марок может достигать одного миллиона рублей.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статьям 180 и 234 УК РФ. Четыре человека задержаны, им избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Ранее сотрудники полиции изъяли 38 тонн поддельной бытовой химии со складов маркетплейса в Московской области, объем изъятой продукции составлял около 100 тыс. единиц товара, на складах находилась продукция, имитирующая известные зарубежные бренды.