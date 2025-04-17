Понимая всю тяжесть демографических проблем и необходимость поддерживать экономику, какой курс мы изберем? «Многонационалию» или курс на форсированную ассимиляцию и отсечение в этом процессе чуждых нашему этно-культурному ядру элементов?20 комментариев
В Туле ликвидировали подпольное производство контрафактной бытовой химии
В Туле ликвидировали производство контрафактной бытовой химии, где семь человек изготавливали продукцию с этикетками известных брендов и сбывали ее в клининговые сервисы и небольшие магазины.
Как сообщает Telegram-канал официального представителя МВД Ирины Волк, представители ГУЭБиПК МВД совместно с оперативниками из Тульской области ликвидировали подпольное производство бытовой химии. В цехе, расположенном на территории поселка в черте Тулы, производилась химия, которую маркировали этикетками известных мировых брендов.
По предварительным данным, в цехе работали семь человек, которые обслуживали автоматизированную линию для фасовки жидкой бытовой химии. Контрафактная продукция, изготовленная на основе метилового спирта, сбывалась в клининговые сервисы и небольшие магазины. Полиция изъяла порядка 1,3 тыс. единиц готовой продукции, производственное оборудование, этикетки и документацию.
Во время обысков, проведенных на предприятии при участии Росгвардии, обнаружены 10 тыс. пятилитровых емкостей с ядовитым метиловым спиртом. Ущерб из-за незаконного использования торговых марок может достигать одного миллиона рублей.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статьям 180 и 234 УК РФ. Четыре человека задержаны, им избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
Ранее сотрудники полиции изъяли 38 тонн поддельной бытовой химии со складов маркетплейса в Московской области, объем изъятой продукции составлял около 100 тыс. единиц товара, на складах находилась продукция, имитирующая известные зарубежные бренды.