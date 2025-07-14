Писториус объявил об отказе Германии передать Украине ракеты Taurus

Tекст: Антон Антонов

«Он заявил, что Германия не будет поставлять Украине свои ракеты большой дальности Taurus, несмотря на ... новый запрос Киева», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Financial Times, которой Писториус дал интервью.

Писториус заявил, что в распоряжении Германии осталось только шесть комплексов Patriot. Писториус сообщил, что в ближайшее время встретится с главой Пентагона Питом Хегсетом в Вашингтоне, где стороны обсудят вопросы безопасности Европы и продажу Берлину двух систем Patriot, предназначенных для Украины.

Министр подчеркнул, что будет рассмотрена и «дорожная карта» по обеспечению безопасности Европы силами США. Он добавил, что Германия готовит план закупок военного оборудования до 2030-х годов, в который войдут танки, подводные лодки, беспилотники и истребители.

Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкий генерал-майор Кристиан Фройдинг заявил, что Германия профинансирует Украине закупки ракет большой дальности в трехзначном количестве.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял, что обсуждал с Владимиром Зеленским вопрос возможного обучения украинских военных использованию крылатых ракет Taurus. Военный эксперт Константин Сивков отметил, что ракеты Taurus не могут применяться без космической разведки, которой у Украины нет, и слова Мерца о передаче высокоточного оружия являются маскировкой потенциального участия Берлина в конфликте с Россией.