Кто займет место Дональда Трампа

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28 февраля, воскресенье  |  Последнее обновление — 21:11  |  vz.ru
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Китай разгадал секрет борьбы с бедностью Zhou Zhiyong/Keystone Press Agency/
Global Look Press
Китай заявил об очередном историческом чуде: Пекин искоренил бедность. В заявлении Пекина есть доля лукавства. Речь идет, конечно, об абсолютной нищете. Только за последние восемь лет над чертой бедности смогли подняться почти 100 млн китайцев. Как победить бедность по-китайски и стоит ли России перенимать такие методы борьбы?  Подробности...
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Евродепутат: Западные либералы не в курсе выходок Навального

Ирландский депутат Клэр Дейли решила защитить Россию от потока нелепых обвинений Brian Lawless/Reuters
«Если бы либералы Европы удосужились прочесть хотя бы несколько националистических и расистских высказываний Навального, их энтузиазм насчет этого человека сразу же бы угас», – заявила газете ВЗГЛЯД депутат Европарламента Клэр Дейли. По ее мнению, Запад совершенно напрасно делает ставку на этого российского блогера. Подробности...
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Как командование Красной армии выиграло «битву с велосипедами»

Широко известно использование велосипедов в Вермахте – но и Красная армия этим не гнушалась German Federal Archives/wikimedia.org
Архивы Минобороны раскрыли одну из забытых страниц Великой Отечественной. Вступление Красной армии на территорию Германии породило новое массовое явление – захваченные советскими военными трофейные велосипеды «растаскивались и варварски использовались отдельными военнослужащими». В чем было значение велосипедов для военного дела и почему возникли злоупотребления ими? Подробности...
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Германия спасает грузин от кризиса и нищеты

Трудолюбивый грузинский народ с радостью готов работать в Германии Сергей Кузнецов/РИА Новости
Колоссальный ажиотаж возник в Грузии вокруг щедрого предложения, поступившего из ФРГ. Берлин готов принять грузинских граждан в качестве гастарбайтеров для сезонных работ в сельском хозяйстве. Десятки тысяч грузин пожелали покинуть родину ради такой возможности. А все потому, что коронавирус и русофобия ввергли Грузию в крупнейший экономический кризис. Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
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Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
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    Кто займет место Дональда Трампа

    Майк Помпео намекнул на свои президентские амбиции, но у Рона Десантиса шансов больше    28 февраля 2021, 21:05
    Фото: ERIK S. LESSER/EPA/
    ТАСС,ZUMA/ТАСС
    Текст: Ирина Яровая

    Во Флориде проходит конференция, которая определит стратегию республиканцев по возвращению во власть. Там впервые после отставки выступит Дональд Трамп, а экс-госсекретарь Майк Помпео уже выступил, подогрев слухи о своих президентских амбициях. Однако эксперты указывают, что место Трампа, вполне возможно, займет другой политик, Рон Десантис, фамилия которого малоизвестна в России, но теперь гремит в США.

    Майк Помпео выступил на консервативной республиканской конференции CPAC (The Conservative Political Action Conference) в Орландо и призвал собравшихся быть «элитным спецназом», защищая свои идеи не только в политике, но и в повседневной жизни, например, на родительских собраниях в школах.

    «Я буду с вами в этой борьбе», – передает РИА «Новости» слова Помпео. «Когда я слышу, как либералы говорят, что им нужна сильная Америка, я с сожалением осознаю, что они ее подрывают», - добавил бывший госсекретарь.

    Бывший глава внешнеполитического ведомства США также обвинил администрацию нового президента Джо Байдена в ослаблении американской экономики и предоставлении преимуществ Китаю, осудил готовность «извиняться» перед Ираном и оплачивать создание Тегераном ракет, раскритиковал прекращение строительства нефтепровода Keystone XL из Канады в США, подчеркнув, что тем самым Белый дом «уничтожил 10 тыс. рабочих мест».

    «Соединенным Штатам это не принесет ничего хорошего», – цитирует его выступление ТАСС.

    CPAC считается местом для демонстрации президентских амбиций потенциальными кандидатами от Республиканской партии на выборах 2024 года. На ней уже выступил ряд ведущих консервативных политиков, а в качестве хэдлайнера мероприятия заявлен Дональд Трамп. Эта речь станет его первым публичным выступлением после ухода из Белого дома.

    Ожидается, что Трамп призовет собравшихся к единству и не будет раскалывать республиканцев, как прогнозировали некоторые политологи. То есть не будет создавать свою партию, несмотря на поддержку этой идеи в среде консервативных избирателей. Как следствие, воздержится он и от заявления о намерениях участвовать в выборах-2024. После штурма Капитолия и связанных с ним событий если такое решение и будет принято, то позднее - в зависимости от промежуточных итогов правления Байдена и результатов «смотра» альтернативных претендентов на республиканскую номинацию.

    Как отмечает The Daily Telegraph, речь Помпео вновь подогрела слухи о том, что бывший госсекретарь намерен претендовать на кресло своего бывшего начальника - Трампа. Ранее, сразу после окончания полномочий предыдущего президента, Помпео начал обратный отсчет до новых выборов в своем Twitter: «1 384 дня». Твит стал вирусным – за 4 часа запись собрала 67,2 тысяч лайков, 12,9 тысяч репостов и 17,8 тысяч комментариев.

    Однако, по мнению российских специалистов по США, Помпео почти не имеет шансов стать следующим президентом. «У него нет такой популярности и поддержки в партии, нет харизмы, недостаточно самобытности. Помпео – типичный представитель Движения чаепития 2009 года. Как и многие, он попал в Конгресс, влюбился в Трампа, и сделал себе карьеру. Но среди таких людей есть действительно интересные личности, и Помпео далеко не самый яркий из них», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

    «Это видно даже по тому, как он «рекламировал» себя в своей речи: ссылаясь только на опыт работы госсекретарем, Помпео приписывал себе отчасти чужие успехи. Например, он говорил о достижениях во внешней политике, но ведь это были победы и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. При этом ни о своем опыте конгрессмена, ни о других этапах карьеры им не было сказано ни слова. Выступление Помпео звучало в тональности «я верный солдат партии, вы можете на меня рассчитывать», а не «я ваш лидер, выберете меня президентом», – подчеркнул эксперт.

    Схожей точки зрения придерживается политолог-американист Малек Дудаков. «Очевидно, что у Майка Помпео есть амбиции, и он будет всячески их выпячивать. В последние дни президентства Трампа он показывал свою лояльность ему, делая тем самым кивок в сторону трампистского электората, а на посту госсекретаря успел сформировать себе некое внешнеполитическое дипломатическое резюме, что тоже неплохо для будущего кандидата в президенты. При этом его кандидатура не вызывает особого энтузиазма», – считает он.

    Дудаков напомнил, что опросы общественного мнения дают Помпео поддержку на уровне пары процентов, «Что вполне объяснимо – в нем нет ничего интересного. До того, как стать главой Госдепа, Помпео был малоизвестным конгрессменом от Каназаса и ничем особенным похвастаться не может», – рассказал политолог.

    В качестве более вероятного кандидата на пост президента США в 2024 году он назвал губернатора Флориды Рона Десантиса, известного своей приверженностью трампизму и политикой крайне мягких антикоронавирусных мер внутри своего штата.

    «Десантис находится в очень хороших отношениях с Трампом и при этом противопоставляет себя всему, что олицетворяет Джо Байден. В своей речи он назвал Флориду «оазисом свободы» в Америке. Там недавно был принят закон о праве любого жителя штата судиться с крупными IT-корпорациями в случае незаконной блокировки аккаунта. Там не было жесткого карантина, штат уже полностью открыт, наблюдается низкий уровень госпитализации и восстановление экономики», – перечислил Дудаков.

    «Рон Десантис – воплощение здравого подхода к работе в условиях пандемии, который явно контрастирует с жесточайшими ограничительными мерами в либеральных штатах. У него хорошие показатели общественной поддержки, и он с огромной долей вероятности пойдет на следующие праймериз внутри партии», – убежден он.

    Дмитрий Дробницкий тоже отметил максимальную идеологическую схожесть Десантиса и Трампа: «Он прямо говорит – я такой же, как Трамп».

    «Рон Десантис интересный и яркий человек, опора республиканской критики ограничительных антикоронавирусных мер Демократической партии. В этой области он просто звезда как губернатор штата, где дела шли не лучшим образом, но тем не менее школы открыты, бизнес работает и стала возможной сама очная конференция CPAC, в то время как в других штатах невозможно выйти на улицу без крайней необходимости. В первый день конференции Десантис приветствовал всех собравшихся, и было понятно, что он один из новых лидеров партии с правопопулистской повесткой», – заключил политолог.

    Сейчас Десантису 42 года. До избрания губернатором в 2019-м, он пять лет был депутатом Палаты представителей от этого штата. Политик учился Йеле и Гарварде, проходил службу в ВВС США, а общенациональную известность приобрел на критике расследования о «сговоре Трампа с Москвой» и «вмешательстве России в американские выборы».

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