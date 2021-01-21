Бунт сделал Байдена сильным и опасным

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Газпром раскрыл инвесторам правду о «Северном потоке – 2»

Трубоукладчик «Фортуна» может из-за санкций лишиться необходимой ему страховки Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Global Look Press
Во вторник «Северный поток – 2» подвергся новому удару со стороны уходящей администрации США – на судно-трубоукладчик и владеющую им компанию были наложены санкции. Под угрозой новых карательных мер проект покинул один из немецких инженерных концернов. На этом фоне Газпром тоже выступил с тревожным заявлением о пессимистичном варианте развития событий вокруг «Северного потока – 2». Подробности...
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Запад готовит Навального к развалу России

Навальный видит себя на вершине власти, но у его кураторов на Западе иные планы Pavel Golovkin/AP/ТАСС
Коллективный Запад хором потребовал отпустить блогера Алексея Навального на свободу. В США и Евросоюзе о скандальном блогере говорят как о мощной политической фигуре. Но зачем Западу нужен Навальный и к какой миссии готовят его иностранные кураторы? Подробности...
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Как иностранные спецслужбы тиражируют фальшивки о России

За «гражданской журналистикой» виден след спецслужб Запада Str/Global Look Press
Возвращение Алексея Навального в Россию заставляет вспомнить всю историю дезинформации о причинах появления блогера в Германии. В частности, соответствующие «расследования» иностранных представителей «гражданской расследовательской журналистики». В чем принципиальные проколы и ошибки подобных «расследований» и почему их следы прямо ведут к иностранным спецслужбам? Подробности...
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США готовят Прибалтику к войне с Россией

США перевооружают страны Прибалтики kaitseministeerium.ee
Страны Прибалтики призывают США перейти к новому этапу военного противостояния с Россией – от временного к постоянному размещению американских войск в регионе. Какие меры военного усиления предпринимаются Латвией, Литвой и Эстонией, сколько денег на это тратят Соединенные Штаты – и как в Прибалтике объясняют происходящее? Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Запад пользуется доверчивостью россиян

Петр Акопов
Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
Русские должны ненавидеть свою власть, свое государство, тогда Россия погрузится в смуту и ослабнет. Казалось бы, против такого примитивного приема у русских давно уже должно было выработаться противоядие. Подробности...
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Если уж хоккей – то хоккей, а не шоу-бизнес

Андрей Сорокин
Андрей Сорокин, Публицист
Конфуз с ЧМ по хоккею, как бы он ни был обиден для нас и наших братьев-белорусов, да и для чиновников ИИХФ тоже, – на самом деле весьма своевременное, полезное, хотя и не дружественное понуждение к рациональной ревизии своих представлений о международном престиже, к отказу от имитаций. Подробности...
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Америка переживает подростковый кризис

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Увлеченный борьбой американский истеблишмент на какое-то время станет менее активным на международном поле – не на словах, но на деле. Но расслабляться России или Китаю не надо: если раньше проблемой для мира была американская внешняя политика, то теперь – уже сами по себе США. Подробности...
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НАТО вызывает рак

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Джозеф Байден стал 46-м президентом США

Джозеф Робинетт Байден-младший принес в среду присягу на ступенях Капитолия в качестве 46-го президента США, а Камала Харрис стала вице-президентом страны. Новый глава Америки назвал день своей инаугурации «днем истории, надежды и обновления», призвав американский народ к единению
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    Бунт сделал Байдена сильным и опасным

    Байден пообещал стать президентом для всех американцев. Скорее всего, наврал    21 января 2021, 02:00
    Фото: REUTERS/Jim Bourg
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Джо Байден принял присягу в оцепленном Вашингтоне и произнес речь, усыпившую одного из гостей - Билла Клинтона. Однако его президентство обещает быть нескучным. Америку ожидает «перестройка», по итогам которой демократы должны стать несменяемой партией, а Россию - «неотложный ответ по всем фронтам». Увы, для нового лидера Америки все складывается гораздо лучше, чем должно было сложиться.

    Такого не было 150 лет, чтобы старый и новый хозяин Белого дома отказались встречаться друг с другом в момент передачи власти. Демарш был анонсирован Трампом заранее, но всего за две недели до присяги акценты резко изменились в пользу Байдена.

    Прежде это выглядело бы так, будто расшаркиваться перед демократом, который «украл» у него победу на выборах, ниже достоинства Трампа. Теперь так, будто Трампа - экстремиста, провокатора и мятежника - прогнали с праздника приличные люди.

    Праздник получился, конечно, специфический - в городе, оккупированном 65-тысячами «штыков», где вооруженные люди в масках защищают избранного народом президента от этого самого народа. Такого тоже не было давно - с тех пор, когда после самых скандальных и грязных выборов в истории президентом стал отвергнутый избирателями Ратерфорд Хейс, для чего его однопартийцу - уходящему президенту Улиссу Гранту пришлось водить войска сразу в четыре штата.

    Эта милитаристская «картинка» и скандальные ассоциации кажутся проблемой для Байдена только по инерции, а на деле стали таким же имиджевым успехом, как и отсутствие Трампа на церемонии, причем этот успех тоже вытекает из штурма Капитолия, который отравил уходящему президенту жизнь, сломил его, обнулил амбициозные планы.

    Если бы столица не была перекрыта под предлогом угрозы со стороны экстремистов, то все равно была бы безлюдной, хотя поприветствовать нового лидера традиционно приходят десятки тысяч американцев. Но сейчас, во-первых, пандемия, а, во-вторых, инаугурация такого президента, фигура которого не вызывает у американцев энтузиазма. В период праймериз акции в поддержку Байдена привлекали до смешного мало людей, а с переходом к финалу кампании вовсе прекратились из-за коронавируса - кандидат сидел в своем доме, как в бункере, а агитацию за него вели СМИ и партийные активисты.  

    Ахиллесова пятка Байдена - сомнения в честности выборов, но благодаря захвату здания Конгресса они отошли на второй план. В США эти сомнения замалчиваются мейнстримными СМИ и вычищаются из социальных сетей, но даже в России, которая ничем не обязана ни Байдену, ни Демократической партии, было бы честным признать, что либералы удачно воспользовались эпидемией и массовой рассылкой бюллетеней в «спорных» штатах, что переломило результат в их пользу, но таких фальсификаций, которые критично повлияли бы на итоги голосования, все-таки не было.

    Да, организационные возможности для жульничества были - в тех либеральных мегаполисах (Детройт в Мичигане, Филадельфия в Пенсильвании, Атланта в Джорджии и Милуоки в Висконсине), которые решили исход всей гонки. Да, демократические активисты на местах были для этого замотивированы - поражение «опасного расиста» и «оранжевого чудовища» (то есть Трампа) воспринималось ими как вопрос жизни и смерти.

    Но если ты президент, если в твоих руках ФБР и генеральная прокуратура, если твои однопартийцы контролируют не только федеральный Сенат, но и сенаты всех четырех спорных штатов, если большинство во всемогущем Верховном Суде США принадлежит консерваторам, причем половину из консервативных судей ты назначил сам, но все равно не можешь найти и предъявить доказательства фальсификаций, значит фальсификаций не было. История не может опираться на бесплотные слухи.

    Так почти карнавальный мятеж - безобидный по возможным последствиям и подавленный в кратчайшие сроки стал событием, которое полностью изменило картину «интронизации» Байдена, обратив ее запрограммированные минусы в плюсы.

    Пусть Байден выиграл выборы, но должен был въезжать в Белый дом почти как захватчик - с сомнительной легитимностью, в ореоле скандалов и в атмосфере недоверия, выраженном в пустующих улицах. Вместо этого он как будто изгоняет из столицы государственного преступника и руководит ее обороной от экстремистов.

    Как бы ни был неприятен он сам или стоящие за ним силы, бесполезно отрицать, что начало этого президентства складывается гораздо лучше, чем можно было прогнозировать, как будто демократы срочно вызвали антикризисного управляющего, а он действительно знал, как поступить и всё исправить.

    Даже прививание Байдена от коронавируса - понятное и похвальное (в плане примера) дело в страдающей от эпидемии стране с этого ракурса выглядит тонким политтехнологическим расчетом. Как апологет ношения медицинских масок везде и всюду, уже пообещавший сделать эту меру обязательной для всей страны в первые же дни президентства, Байден получил предлог не скрывать лицо и не порождать ассоциаций с усохшим Бейном, толкающим речь на захваченном террористами стадионе. 

    После собственной речи, не содержавшей никаких откровений (обещана борьба с белым национализмом, расовым неравенством, глобальным потеплением и пресловутым коронавирусом), 46-й президент США отправился на подписание первых указов, но не как подозреваемый в мошенничестве с сомнительным правом хозяйничать в чужом Белом доме, а как представитель закона и справедливости, ликвидирующий «токсичное наследие» подозреваемого в мятеже Трампа.

    Благодаря Байдену США продлят ДСНВ, свернут строительство нефтепровода Keystone XL, вернутся в ВОЗ и Парижское соглашение по климату (все это официальная Москва поддержит), упразднят комиссию по сохранению исторического наследия и проект стены на границе с Мексикой (на это в Москве наплевать), а после начнется что-то, что пресс-служба новой власти охарактеризовала как «возвращение позиций Америки в мире».

    Наверняка в это понятие входит то, что кандидат Байдена на пост госсекретаря Энтони Блинкен сформулировал как «неотложный ответ на вызовы России на целой серии фронтов» с акцентом на слово «неотложный».

    Штурм Капитолия изменил кое-что и для нас. Вместо слабого президента, находящегося под давлением со стороны оппозиции, в Белом доме поселился такой, который имеет мотив, волю и возможности зачищать страну от «трампистов», параллельно борясь с их «внешним союзником», на роль которого назначена Москва.

    Хотелось бы сказать, что президентство Байдена начинается для него плохо и что инаугурация это наглядно показала, но увы: оно начинается значительно лучше, чем должно было начаться, а сам Байден сейчас гораздо сильнее, чем должен был быть.   

    В своем рабочем кабинете - Овальном он должен найти записку от Трампа, точное содержание которой неизвестно. Но «утечки», которые невозможно отделить от фейков, настаивают, что в ней всего одна фраза - «Джо, ты знаешь, что я выиграл».

    Именно это сомнение должно было определять президентство демократа, но теперь его определит наказание тех, кто посмел сомневаться в честности выигрыша.


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