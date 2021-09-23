«Избиения чернокожих» ведут к узурпации власти в США

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23 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 14:50  |  vz.ru
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Высокие цены на газ использовали для атаки на «Северный поток – 2»

США обеспокоились возможной нехваткой газа в Европе зимой Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
Госдеп США призвал Россию увеличить транзит газа через Украину на фоне высоких цен на голубое топливо в Европе. С аналогичным требованием выступили и в ряде стран ЕС, а в западных СМИ развернулась кампания с обвинениями в адрес России в провоцировании дефицита газа перед зимой. При этом Газпром отказывается бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину, строго выполняя ранее подписанные контракты. Как воспринимать требования Вашингтона и чем они могут обернуться для Газпрома? Подробности...
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Зачем Британии понадобился новый фигурант по делу Скрипалей

Новый подозреваемый – некто Сергей Федотов, которого называют «сотрудником ГРУ» Metropolitan Police
Лондон во вторник вновь вспомнил об инциденте с якобы имевшим место отравлением «Новичком» перебежчика Сергея Скрипаля и его дочери. Там заявили, что Петрову и Боширову провести эту операцию помогал третий агент ГРУ. Впрочем, никаких доказательств этого опять не предъявлено. Решение Британии реанимировать старый скандал преследует сразу несколько внутренних и внешнеполитических целей, считают эксперты. Подробности...
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Наследие СССР прощается с родиной Ильича

Ульяновск. Инфраструктура советского времени требует обновления Serguei Fomine/Global Look Press
То, что сгнило, обветшало и не обновлялось в Ульяновской области еще с советских времен – от мостов и дорог до водоснабжения – наконец начало получать приличное финансирование. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД вместе с и. о. губернатора разбирался, как нужно решать самые больные проблемы этого региона. Подробности...
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«Избиения чернокожих» ведут к узурпации власти в США

REUTERS/Daniel Becerril
Сцены из голливудских вестернов разыгрались в последние дни на южных границах США – вот только «ковбои» теперь плохие. По крайней мере, именно такую картинку транслируют американские политики и СМИ, обвиняющие пограничников в том, что они кнутами избивают чернокожих мигрантов. Почему в этих обвинениях больше большой политики, чем правды? Подробности...
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Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
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«Оппозиция» для Запада – это представители колониальной администрации

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
США и ЕС волнует не судьба демократии в России. Если бы у нас сидел прозападный диктатор – ему бы там стоя аплодировали. Их интересует контроль над внешней политикой России, а как минимум частично – и над внутренней. Подробности...
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Вашингтон приступил к закату Европы в ручном режиме

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Много говорится о расколе Запада, о потере доверия и о «недопустимом» и «несоюзническом» поведении. Но из-за чего? Из-за нескольких подлодок? Из-за денег? Дело тут вовсе не в субмаринах, не в миллиардах долларов и не в очередном хамском поступке США, а в чем-то гораздо более существенном. Подробности...
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Немодный русский дух профессора Сыромятникова

Елена Кондратьева
Елена Кондратьева, журналист
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Обсуждение: 93 комментария
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    «Избиения чернокожих» ведут к узурпации власти в США

       23 сентября 2021, 14:42
    Фото: REUTERS/Daniel Becerril
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Сцены из голливудских вестернов разыгрались в последние дни на южных границах США – вот только «ковбои» теперь плохие. По крайней мере, именно такую картинку транслируют американские политики и СМИ, обвиняющие пограничников в том, что они кнутами избивают чернокожих мигрантов. Почему в этих обвинениях больше большой политики, чем правды?

    Соединенные Штаты – идеальная страна для мигрантов, вынужденных бежать из своей страны. Губернаторы – что республиканские, что демократические – говорят о готовности принять и разместить у себя беженцев, гражданские организации осуществляют сбор пожертвований и секонд-хенда, а крупнейшие СМИ со своих страниц рассказывают, как простые граждане могут присоединиться к этому сбору.

    «Это другое»

    Правда, вся эта благостность касается лишь мигрантов из Афганистана. Людей, которым пресса создала образ: а) вестернизированной публики, бегущей от талибов*; б) союзников США, которые на протяжении 20 лет помогали США управлять Афганистаном, спасали жизни американских солдат. Людей, которым Америка сейчас просто возвращает долг. Когда же речь касается мигрантов из Мексики и стран Карибского бассейна, то благостное единство исчезает, уступая место ожесточенности, цинизму и иногда даже бесчеловечности. Причем отнюдь не только в отношении мигрантов.

    Так, на днях в США разгорелся грандиозный скандал. Дело в том, что в районе моста, соединяющего мексиканский город Сьюдад-Акунья и американский Дель-Рио (штат Техас – это важно) собралось около 13 тысяч мигрантов. В основном это выходцы с Гаити, то есть черные (это еще более важно), которые пытались попасть на территорию США.

    Некоторые из них переплывали через реку – и на американском берегу их встречал конный пограничный патруль. При помощи корпуса лошадей, угроз наскока или же раскручивая длинные поводья (которые очень напоминали классический кнут, которым рабовладельцы охаживали черных рабов), пограничники пытались сбросить мигрантов назад в воду.

    И когда видеозапись этого столкновения попала в Сеть, прогрессивная общественность США дико возмутилась. «Катастрофой в области прав человека» назвала ситуацию редакция CNN. Los Angeles Times потребовало провести полномасштабное расследование под руководством Конгресса – причем не только инцидента в Дель-Рио, но и других случаев, когда пограничники «бесчеловечно» обращаются с нелегалами. Вице-президент США Камала Харрис заявила о «глубокой обеспокоенности» и о том, что «с людьми так обращаться нельзя». А конгрессмен Максин Уотерс заявила, что поведение погранцов сейчас даже «хуже, чем во времена рабства», и предложила «вообще избавиться от этих ковбоев».

    Конечно, сами пограничники (в отличие, кстати, от полиции, которая отреклась от своего сотрудника Дерека Шовина, обвиненного в убийстве Джорджа Флойда) пытаются защищаться и оправдывают своих коллег. Они уверяют, что никакого «хлестания кнутами черных гаитянцев» не было и в помине. «Любому, у кого в мозгу есть хотя бы две клетки, ясно, что эти агенты (пограничного патруля – прим. ВЗГЛЯД) используют раздвоенные поводья. Да, как своего рода кнут. Но кнут для управления лошадьми, особенно в ситуации, когда последние пугаются групп людей или других животных», – говорят пограничники.

    «Это действительно специфический американский тип поводьев, активно использовавшийся ковбоями и до сих пор применяющийся в южных штатах, – поясняет газете ВЗГЛЯД источник в конно-спортивной среде. – Левая и правая части повода очень длинные, ты можешь использовать их при необходимости как хлыст, помимо собственно использования как повода. Да, в европейской школе верховой езды хлыст используется только в выездке и не для того, чтобы лошадь хлестать, а чтобы легким касанием бока усилить посыл, данный шпорами или шенкелями (частями ноги ниже колена, которые прилегают к бокам лошади – прим. ВЗГЛЯД). А тут тебе дикая прерия, полудикие лошади, можно повод использовать и для привязывания к коновязи, и как хлыст, чтобы лупцевать своего мустанга».

    Такой вот утилитарный предмет, о котором, видимо, не знают вашингтонские политики и журналисты, давно оторвавшиеся от американской глубинки. Предмет, который, по мнению погранцов, использовался в том числе и для безопасности самих мигрантов. «Пограничники лишь применяли прием, который защищает лошадь, защищает всадника и ту персону, которая пытается создать хаос и сбить всадника с лошади», - говорит Арт де Куэто из Национального совета пограничников (общественной организации, объединяющей нынешних и бывших хранителей американских рубежей).

    Сам же накат прессы, по мнению пограничников, связан с тем, что власти просто пытаются сделать их крайними и тем самым прикрыть неспособность Вашингтона остановить волны нелегальной миграции. «Сотрудники погранслужбы работают по 10 часов в день 6 дней в неделю для того, чтобы справиться с 14 тысячами мигрантов – в основном гаитян, - разбивших лагерь возле международного моста. И на пути к этому мосту еще 10 тысяч нелегалов», - пишет консервативный канал Fox News.  

    Интерес личный и партийный

    В словах пограничников есть своя логика. Дело в том, что Джо Байден еще в марте поручил Камале Харрис заниматься проблемой миграции из Латинской и Центральной Америк. Решить проблему Камала Харрис не смогла или не захотела. Возможно, поэтому решила поднять рейтинг на мигрантах иным способом – в частности, через негодование из-за плохого обращения с ними. Да, тем самым она испортила отношения с пограничниками – но какая разница, они же все равно не голосуют за демократов.

    Есть, впрочем, и другая – более глобальная версия о том, почему либеральные СМИ США раскручивают эту историю. Речь уже не о личном интересе Харрис, а о электоральном интересе всей Демократической партии.

    Дело в том, что значительная часть мигрантов-латиносов, которые оседают в США и обретают американское гражданство, являются электоратом Демократической партии. Хотя бы потому, что демократы (в отличие от республиканцев) больше повернуты на идеях прав меньшинств и на готовности принимать различные социальные программы (сиречь, субсидии) для меньшинств. И благодаря тому, что мигранты-латиносы расселяются на территории юго-западных штатов (традиционно республиканских), они могут разбавить там голоса и превратить эти штаты в демократические.

    Например, Аризону, Канзас – но главное, Техас. В 2020 году отрыв Трампа от Байдена в Штате Одинокой Звезды составлял менее 6%. И если республиканцы потеряют этот штат с его 38 выборщиками из-за изменения демографического состава, то (в силу специфических правил избирательного процесса) они вряд ли смогут в обозримой перспективе занять Белый дом.

    Вероятно, именно поэтому процесс переселения и изменения демографического состава Америки при Байдене идет стахановскими темпами. «Только за этот год на территорию США попало около 1 миллиона нелегальных мигрантов – а год еще не закончен», - заявил Брендон Джадд из Национального совета пограничников. Однако демократам нужно не просто заполнить Техас нелегалами, но еще и этих нелегалов легализовать – то есть превратить их в американских граждан с правом голоса. Для чего провести иммиграционную реформу.

    Проблема в том, что реформа сейчас буксует. «Так называемый Парламентарий Сената (специальный независимый представитель, занимающийся вопросами правил и процедур в верхней палате) счел, что иммиграционный билль, проталкиваемый Демпартией, не может быть принят через процедуру так называемого "примирения", т.е. простым большинством голосов. А значит, для того, чтобы открыть границы и дать путь к гражданству для миллионов нелегальных мигрантов, прибывших в США детьми (формально младше 18 лет). Таковых в США от 12 до 30 млн., по разным оценкам», - пишет американист Дмитрий Дробницкий.

    Именно поэтому, вероятно, сейчас либеральные СМИ массово раскручивают истерию насчет нарушения прав мигрантов – чтобы запугать идеями политкорректности республиканцев и инакомыслящих. Кто-то, например, уже сдрейфил. Так, сначала министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас оправдывал пограничников и объяснял, что поводья и кнут – это все-таки разные вещи. Однако через какое-то время он изменил свою точку зрения. «Я ужаснулся тому, что увидел. … Это подрывает все ценности, которые мы пытаемся внушать нашему народу», – заявил чиновник.

    Сейчас, по всей видимости, либералы хотят, чтобы по пути переобувшегося Майоркаса пошли и республиканские сенаторы, побоявшиеся в нынешней ситуации выступать с антимигрантских позиций. И если удастся завербовать десяток республиканских сенаторов, то, возможно, демократам удастся провести иммиграционную реформу. А значит, прописаться в Белом доме на как минимум несколько избирательных циклов.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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